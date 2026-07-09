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El particular ranking que califica a los partidos del Mundial 2026: el podio de los más votados y qué puesto ocupan los de Argentina

Un sitio que le permite a los usuarios puntuar series y películas agregó un sistema para valorar a los encuentros de la Copa del Mundo

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Lionel Messi festeja el gol del empate entre Argentina y Egipto. Luego, la Scaloneta lo daría vuelta con un cabezazo de Enzo Fernández (REUTERS/Carlos Barria)
Lionel Messi festeja el gol del empate entre Argentina y Egipto. Luego, la Scaloneta lo daría vuelta con un cabezazo de Enzo Fernández (REUTERS/Carlos Barria)

El Mundial 2026 comienza a entrar en la etapa de definiciones y ya están determinados los cruces de cuartos de final. El furor que está causando el torneo entre los aficionados generó que un sitio dedicado a los cinéfilos armara un curioso ranking puntuando cada uno de los partidos del campeonato que organizaron Estados Unidos, México y Canadá.

El portal Series Graph, que le permite a los usuarios calificar películas, series y realizar comentarios o críticas en un foro, aprovechó la fiebre mundialista para abrir el panorama y darle lugar al público para que realice lo mismo, pero con todos los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA. En la nueva sección del sitio, se publicaron los resultados con los encuentros con mejor y peor calificación.

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En el ranking de los partidos con mejor promedio figura en el tercer puesto Argentina-Egipto. El encuentro que correspondió a los octavos de final terminó con una remontada épica del conjunto liderado en el campo por Lionel Messi, que se impuso 3-2 ante los africanos luego de ir perdiendo 2-0 a los 79 minutos. El promedio de puntos en base a la calificación de los usuarios fue de 9.4 (con más de 2.700 votos hasta el momento).

Un sitio dedicado a puntuar películas y series le permitió a los usuarios votar por los partidos de la Copa del Mundo
Un sitio dedicado a puntuar películas y series le permitió a los usuarios votar por los partidos de la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segundo se ubica el duelo que protagonizaron México e Inglaterra en el estadio Azteca por los octavos de final. El resultado fue de 3-2 en favor de los europeos, que eliminaron al anfitrión en un partido cargado de emoción y polémicas. En este caso, votaron cerca de 3.700 internautas, y el puntaje fue de 9.5, considerado según la categorización del portal como “Impresionante”.

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El mejor cruce del Mundial hasta ahora y según la valoración de los usuarios del sitio Series Graph es el de Argentina-Cabo Verde, válido por los 16avos de final y que tuvo al elenco de Lionel Scaloni como ganador con un ajustado 3-2 en el tiempo extra gracias al cabezazo del Cuti Romero que se desvió en Borges. La calificación final de este episodio fue de 9.8 (votaron 5.200 personas) logrando el más alto promedio y se llevó el título de “Cine Absoluto”. Otros partidos que alcanzaron la línea de los nueve puntos fueron: Inglaterra-Croacia, Portugal-Croacia y Bélgica-Senegal.

El partido entre Inglaterra y México de octavos de final del Mundial fue el segundo mejor puntuado según el ranking que elaboró un sitio de series y películas (EFE/ José Méndez)
El partido entre Inglaterra y México de octavos de final del Mundial fue el segundo mejor puntuado según el ranking que elaboró un sitio de series y películas (EFE/ José Méndez)

La encuesta, que se encuentra activa y tiene, hasta antes del cotejo de los cuartos de final entre Francia-Marruecos, alrededor de 250 mil votos, arrojó otros resultados como los “tres peores” partidos de la Copa del Mundo. El menor valorado (4.4) fue el encuentro de fase de grupos que protagonizaron Paraguay y Australia, que terminó 0-0 y entro en la categoría de “Malo”, de acuerdo con la página. En esa misma línea le siguieron Inglaterra 0-0 Ghana (5.4) y Ghana 1-0 Panamá (5.4).

En cuanto a todos los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026, los usuarios realizaron las siguientes calificaciones:

  • Argentina 3-0 Argelia (8.4)
  • Argentina 2-0 Austria (7.6)
  • Argentina 3-1 Jordania (7.4)
  • Argentina 3-2 Cabo Verde (9.8)
  • Argentina 3-2 Egipto (9.4)

Así está el cuadro de los cruces del Mundial 2026

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