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Guatemala evalúa un proyecto REDD+ para ingresar a mercados de carbono

La factibilidad de la iniciativa es revisada por especialistas de Corea del Sur y contempla la emisión de créditos por conservación forestal y reducción de gases, además de atraer inversión para restauración y manejo sostenible

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Un hombre presenta de pie ante un monitor grande a un grupo de personas sentadas en mesas con laptops, cuadernos y botellas de agua. Hay una mujer de pie al fondo
Un expositor coreano señala una pantalla interactiva con detalles de un proyecto Korea-Guatemala REDD+ a los asistentes de un seminario de aprendizaje. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Guatemala podría acceder a mercados de carbono mediante un proyecto REDD+ que evalúan especialistas de Corea del Sur en un estudio de factibilidad para fortalecer la conservación y el manejo sostenible de los bosques.

Si la iniciativa se concreta, permitiría generar créditos de carbono, un mecanismo que reconoce económicamente acciones orientadas a conservar los bosques y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

El esquema también apunta a atraer inversión para restauración y manejo sostenible de recursos naturales, con beneficios para comunidades y productores que protegen ecosistemas.

Los avances del estudio fueron presentados a la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, en una reunión de trabajo en Huehuetenango con autoridades del Instituto Nacional de Bosques (INAB), representantes de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, y del Servicio Forestal de Corea del Sur.

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Quince personas sentadas alrededor de una mesa en forma de U con computadoras portátiles y botellas de agua. Hay ventanas grandes detrás. Objetos blancos y naranjas en el suelo
Guatemala evalúa un proyecto REDD+ para acceder a mercados de carbono y fortalecer la conservación de los bosques. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

Presentación del estudio y alcance del proyecto

El encuentro se desarrolló durante una gira de la ministra por el departamento, como parte de acciones de coordinación entre instituciones nacionales y organismos internacionales para analizar iniciativas de sostenibilidad ambiental y resiliencia frente al cambio climático.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indicó que este tipo de alianzas se enmarca en la promoción de proyectos orientados al desarrollo rural sostenible y a nuevas oportunidades para familias vinculadas al manejo responsable de los recursos naturales.

Tres personas con credenciales verdes sentadas en una mesa con tres laptops, un teléfono móvil, una botella de agua y una pluma. Mesa cubierta con tela azul
Guatemala evalúa un proyecto REDD+ para acceder a mercados de carbono y fortalecer la conservación de los bosques. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El mecanismo REDD+ canalizó miles de millones de dólares a proyectos forestales desde 2013

REDD+ se consolidó entre 2007 y 2013 en la CMNUCC como un esquema que paga a países en desarrollo por reducir emisiones vinculadas con la deforestación y la degradación de los bosques, y financia conservación, manejo sostenible y aumento de reservas de carbono.

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Desde 2013, ese marco activó un flujo de recursos de miles de millones de dólares para proyectos en distintos países, con concentración en Brasil y Colombia, además de Indonesia y República Democrática del Congo.

REDD+ corresponde a la sigla en inglés de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques, Conservación y Aumento de las reservas forestales de carbono y Gestión sostenible de los bosques. El mecanismo fue desarrollado en el ámbito de las Naciones Unidas y quedó encuadrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Cómo se incorporó REDD+ a la agenda climática

La posibilidad de incorporar proyectos de compensación de carbono forestal por deforestación evitada y conservación de bosques había sido excluida en un comienzo del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Esa discusión volvió a instalarse en la COP11 de 2005 por impulso de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea.

Dos años después, en la COP13 celebrada en Bali, Indonesia, se aprobó la decisión 2/CP.13, que puso en marcha los proyectos demostrativos de REDD+. A partir de ese paso se desplegó un gran número de programas, proyectos y financiamiento piloto de distintas fuentes.

Cómo funciona el mecanismo

REDD+ funciona como un marco internacional que busca reducir gases de efecto invernadero generados por la deforestación y la degradación forestal. Su lógica es el financiamiento por resultados: los países que consiguen bajar esas emisiones pueden acceder a pagos por desempeño.

El alcance del sistema no se limita a frenar la tala. El signo “+” incorpora conservación de bosques, manejo forestal sostenible y aumento de las reservas forestales de carbono.

Ese diseño apunta a dar valor económico al bosque en pie. La premisa es que proteger ecosistemas pueda convertirse en una alternativa financieramente más atractiva que actividades destructivas como la tala o la agricultura extensiva.

El esquema también contempla que gobiernos, organizaciones y empresas generen reducciones de emisiones verificadas. Esas reducciones suelen traducirse en bonos o créditos de carbono comercializables.

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