Batistuta recordó el día que compartió ataque con el brasileño Ronaldo en un Europa vs. Resto del Mundo: “Los bailamos”

El 4 de diciembre de 1997, Gabriel Omar Batistuta y Ronaldo Nazário coincidieron por única vez en el mismo equipo en un partido de exhibición previo al Mundial de Francia 1998. La dupla lideró al combinado “Resto del Mundo” en el Stade Vélodrome de Marsella, ante más de 38.000 espectadores. El encuentro terminó 5-2 para ese equipo, con todos los goles sudamericanos. El Batigol recordó aquel cruce y sacó pecho por el poderío sudamericano frente a las figuras del Viejo Continente.

“¿Qué recuerdo de ese partido? Que los bailamos, los bailamos a los europeos. El técnico nos sacó en el primer tiempo porque ya habíamos hecho dos goles cada uno y se venían más, así que nos sacaron", repasó el emblemático artillero argentino, que a los pocos meses convertiría cinco goles en la Copa del Mundo (segundo máximo goleador detrás del croata Davor Suker).

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Ronaldo firmó un doblete y aportó tres asistencias, mientras Batistuta también marcó dos tantos y le dio un pase-gol al brasileño; el restante lo anotó el colombiano Antony de Ávila. El rumano Marius Lacatus había puesto en ventaja a los de Europa, mientras que Zinedine Zidane descontó en el segundo tiempo. “Tremendo, tremendo goleador, de lo mejor que vi jugando y por mucho tiempo de lo mejor que he visto”, señaló Bati sobre el brasileño.

La exhibición se jugó en la antesala del sorteo del certamen mundialista y enfrentó a una “selección de Europa”, dirigida por el alemán Franz Beckenbauer, contra el representativo del resto de los continentes, conducido por el brasileño Carlos Alberto Parreira. En ese momento, Ronaldo y Batistuta actuaban en Italia, en Inter y Fiorentina, respectivamente.

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Los europeos alinearon esa tarde a Andreas Köpke (Alemania); Alessandro Costacurta (Italia), Fernando Hierro (España), Heimo Pfeifenberger (Austria), Dominique Lemoine (Bélgica); Krassimir Balakov (Bulgaria), Paul Ince (Inglaterra), Zinedine Zidane (Francia), Patrick Kluivert (Holanda); Alen Boksic (Croacia) y Marius Lacatus (Rumania). En tanto, el Resto del Mundo tuvo en el once a Jacques Songo’o (Camerún); Hong Myung-bo (Corea del Sur), Javier Margas (Chile), Noureddine Naybet (Marruecos), David Nyathi (Sudáfrica); Marcelino Bernal (México), Hidetoshi Nakata (Japón), Adel Sellimi (Túnez), Gabriel Batistuta (Argentina); Ronaldo (Brasil) y Antony de Ávila (Colombia).

También ingresaron para los europeos Frode Grodås (Noruega), Søren Colding (Dinamarca), Slavisa Jokanovic (Yugoslavia), Mehdi Pashazadeh (Irán) y Gordon Durie (Escocia); y para su rival el paraguayo Rubén Ruiz Díaz, quien reemplazó a su compatriota José Luis Félix Chilavert, quien no pudo acudir a la cita, Nwankwo Kanu (Nigeria), Hussein Sublimani (Arabia Saudita), Deon Burton (Jamaica) y Eric Wynalda (Estados Unidos). Dirigió el francés Gilles Veissière.

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Antes del puntapié inicial del Mundial 2026, Batistuta había dado su pronóstico sobre la selección argentina: “Creo que Argentina está mejor que en 2022. Los jugadores tienen cuatro años más de experiencia, están bien y el cuerpo técnico maneja muy bien todas las situaciones”. Además, también había hecho un párrafo aparte para Lionel Messi, quien a sus 39 años es el máximo anotador del certamen y una de las grandes figuras: “Lo veo motivado, lo veo con ganas y eso me da confianza. Espero que aporte toda su sabiduría. Creo que va a ser un buen Mundial”.