Deportes

Batistuta recordó el día que compartió ataque con el brasileño Ronaldo en un Europa vs. Resto del Mundo: “Los bailamos”

El histórico delantero argentino repasó aquella goleada 5-2 del equipo que representó al “Resto del Mundo” frente a un combinado europeo en vísperas del Mundial de Francia 98

Guardar
Google icon

El 4 de diciembre de 1997, Gabriel Omar Batistuta y Ronaldo Nazário coincidieron por única vez en el mismo equipo en un partido de exhibición previo al Mundial de Francia 1998. La dupla lideró al combinado “Resto del Mundo” en el Stade Vélodrome de Marsella, ante más de 38.000 espectadores. El encuentro terminó 5-2 para ese equipo, con todos los goles sudamericanos. El Batigol recordó aquel cruce y sacó pecho por el poderío sudamericano frente a las figuras del Viejo Continente.

“¿Qué recuerdo de ese partido? Que los bailamos, los bailamos a los europeos. El técnico nos sacó en el primer tiempo porque ya habíamos hecho dos goles cada uno y se venían más, así que nos sacaron", repasó el emblemático artillero argentino, que a los pocos meses convertiría cinco goles en la Copa del Mundo (segundo máximo goleador detrás del croata Davor Suker).

PUBLICIDAD

Ronaldo firmó un doblete y aportó tres asistencias, mientras Batistuta también marcó dos tantos y le dio un pase-gol al brasileño; el restante lo anotó el colombiano Antony de Ávila. El rumano Marius Lacatus había puesto en ventaja a los de Europa, mientras que Zinedine Zidane descontó en el segundo tiempo. “Tremendo, tremendo goleador, de lo mejor que vi jugando y por mucho tiempo de lo mejor que he visto”, señaló Bati sobre el brasileño.

La exhibición se jugó en la antesala del sorteo del certamen mundialista y enfrentó a una “selección de Europa”, dirigida por el alemán Franz Beckenbauer, contra el representativo del resto de los continentes, conducido por el brasileño Carlos Alberto Parreira. En ese momento, Ronaldo y Batistuta actuaban en Italia, en Inter y Fiorentina, respectivamente.

PUBLICIDAD

Los europeos alinearon esa tarde a Andreas Köpke (Alemania); Alessandro Costacurta (Italia), Fernando Hierro (España), Heimo Pfeifenberger (Austria), Dominique Lemoine (Bélgica); Krassimir Balakov (Bulgaria), Paul Ince (Inglaterra), Zinedine Zidane (Francia), Patrick Kluivert (Holanda); Alen Boksic (Croacia) y Marius Lacatus (Rumania). En tanto, el Resto del Mundo tuvo en el once a Jacques Songo’o (Camerún); Hong Myung-bo (Corea del Sur), Javier Margas (Chile), Noureddine Naybet (Marruecos), David Nyathi (Sudáfrica); Marcelino Bernal (México), Hidetoshi Nakata (Japón), Adel Sellimi (Túnez), Gabriel Batistuta (Argentina); Ronaldo (Brasil) y Antony de Ávila (Colombia).

También ingresaron para los europeos Frode Grodås (Noruega), Søren Colding (Dinamarca), Slavisa Jokanovic (Yugoslavia), Mehdi Pashazadeh (Irán) y Gordon Durie (Escocia); y para su rival el paraguayo Rubén Ruiz Díaz, quien reemplazó a su compatriota José Luis Félix Chilavert, quien no pudo acudir a la cita, Nwankwo Kanu (Nigeria), Hussein Sublimani (Arabia Saudita), Deon Burton (Jamaica) y Eric Wynalda (Estados Unidos). Dirigió el francés Gilles Veissière.

Antes del puntapié inicial del Mundial 2026, Batistuta había dado su pronóstico sobre la selección argentina: “Creo que Argentina está mejor que en 2022. Los jugadores tienen cuatro años más de experiencia, están bien y el cuerpo técnico maneja muy bien todas las situaciones”. Además, también había hecho un párrafo aparte para Lionel Messi, quien a sus 39 años es el máximo anotador del certamen y una de las grandes figuras: “Lo veo motivado, lo veo con ganas y eso me da confianza. Espero que aporte toda su sabiduría. Creo que va a ser un buen Mundial”.

Temas Relacionados

Gabriel BatistutaRonaldoRonaldo NazárioMundial 2026World CupMundial Francia 1998Francia 98

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord y le prometió un regalo

El exdelantero alemán reconoció que mantuvo una conversación telefónica con el capitán argentino durante el Mundial

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord y le prometió un regalo

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus y el conjunto africano pujarán por el primer boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El particular ranking que califica a los partidos del Mundial 2026: el podio de los más votados y qué puesto ocupan los de Argentina

Un sitio que le permite a los usuarios puntuar series y películas agregó un sistema para valorar a los encuentros de la Copa del Mundo

El particular ranking que califica a los partidos del Mundial 2026: el podio de los más votados y qué puesto ocupan los de Argentina

La reacción de Nico González cuando escuchó el nuevo apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!”

El futbolista del Atlético de Madrid develó qué le parece el nuevo sobrenombre que tiene dentro del plantel albiceleste

La reacción de Nico González cuando escuchó el nuevo apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!”

Las nuevas predicciones de la supercomputadora mundialista: las probabilidades de Argentina y quién será el campeón

Los datos arrojados se basaron en 25 mil simulaciones de todos los partidos

Las nuevas predicciones de la supercomputadora mundialista: las probabilidades de Argentina y quién será el campeón

DEPORTES

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord en el Mundial 2026 y le prometió un regalo

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord en el Mundial 2026 y le prometió un regalo

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El particular ranking que califica a los partidos del Mundial 2026: el podio de los más votados y qué puesto ocupan los de Argentina

La reacción de Nico González cuando escuchó el nuevo apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!”

Las nuevas predicciones de la supercomputadora mundialista: las probabilidades de Argentina y quién será el campeón

TELESHOW

Carla Peterson destacó las similitudes entre su hijo y Martín Lousteau: “Me gusta que se parezca a su papá”

Carla Peterson destacó las similitudes entre su hijo y Martín Lousteau: “Me gusta que se parezca a su papá”

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta por peligroso reto viral que deja niños con graves quemaduras tras calentar un juguete que puede explotar

Alerta por peligroso reto viral que deja niños con graves quemaduras tras calentar un juguete que puede explotar

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

El Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron