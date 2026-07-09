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El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

La cantante despidió a la joven que murió a los 28 años luego de luchar contra una enfermedad. Las postales de un vínculo basado en la solidaridad y una admiración que se volvió mutua

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María Becerra despidió a Sol Varacalli, la fan que la conmovió con su historia
María Becerra despidió a Sol Varacalli, la fan que la conmovió con su historia

María Becerra despidió con conmovedoras palabras a Sol Varacalli, la joven de 28 años de Ramos Mejía que había recibido su ayuda para costear un tratamiento oncológico contra un melanoma ocular. El mensaje en sus redes rápidamente se multiplicó entre sus seguidores, quienes venían siguiendo el vínculo con la esperanza de tener otro desenlace. “Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar”, escribió la cantante junto a una serie de fotos que retratan los momentos compartidos con Sol a lo largo de su enfermedad.

En su historia de Instagram, la cantante acompañó su mensaje con tres fotografías. En la primera aparece sola, con anteojos de aro fino y la mejilla apoyada sobre su mano, en una imagen tomada desde cerca. Las otras dos muestran los momentos compartidos con Sol: posando juntas y sonrientes y en la cama del Hospital Italiano, el día de la visita de la artista.

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“Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos”, escribió Becerra. “Vivirás por siempre en mi corazón Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”, completó la oriunda de Quilmes, y sumó el emoji de un corazón roto.

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La historia de ambas había comenzado meses atrás, cuando Varacalli y su familia lanzaron una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para una radioembolización, un procedimiento de alta complejidad cuyo costo rondaba los 55 millones de pesos argentinos. El melanoma ocular había avanzado con compromiso hepático y los tratamientos previos no habían logrado frenar su progresión. La medicación debía importarse especialmente para cada paciente, lo que volvía la cifra imposible de afrontar sin ayuda externa.

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Becerra vio el video de Sol en redes y decidió involucrarse de manera directa. No se limitó a una donación virtual: se contactó personalmente con la joven, le ofreció cubrir el costo total del tratamiento y se presentó en su casa de sorpresa para conocerla. Las imágenes de ese encuentro —abrazos, risas, canciones compartidas— se viralizaron en pocas horas. “Vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo. Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia”, escribió Sol en ese momento.

El acompañamiento de la artista no terminó con la visita. Cuando Varacalli debió internarse en el Hospital Italiano de Buenos Aires para la intervención, Becerra también estuvo presente. Antes de entrar al quirófano, Sol publicó una imagen desde la camilla con la pulsera hospitalaria en la muñeca y una sola frase: “En tus manos Dios”. Horas después, ya desde la habitación, apareció junto a la cantante con una sonrisa que contrastaba con la tensión del momento. El alivio llegó con un nuevo posteo: “Ya salí de la operación. Salió todo bien”, acompañado de un corazón rojo. La secuencia cerró con una imagen grupal en la que Sol aparece recostada en la cama, rodeada por el equipo médico y por la artista. “Gracias al Hospital Italiano y su equipo. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió.

El solidario gesto de María Becerra con una fan
El solidario gesto de María Becerra con una fan

La operación fue exitosa, pero la enfermedad no cedió del todo y las complicaciones reaparecieron. Sol debió continuar con tratamientos que exigían nuevos esfuerzos económicos y físicos. Su comunidad de seguidores, que había crecido a partir de su historia, sostuvo el acompañamiento a lo largo de todo ese proceso. La lucha se extendió durante meses hasta que su cuerpo no pudo más.

La familia de Sol comunicó el fallecimiento a través de la cuenta de Instagram de la propia joven, con una historia de fondo negro y letras blancas: “Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida”. El velatorio fue fijado para el jueves 9 de julio en la Avenida Eva Perón 250, Buenos Aires, de 9 a 13 horas. Sol tenía 28 años y era madre.

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