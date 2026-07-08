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Mundial 2026: cómo añadir los partidos de los cuartos de final al calendario de mi celular

La opción más sencilla es descarga una aplicación compatible con iOS y Android, que se actualiza en tiempo real e incluye los resultados

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Hombre sonriente con camiseta de rayas mira un teléfono móvil que muestra un calendario de fútbol. Pantalla con partido de fútbol y personas al fondo.
Sumar los cuartos del Mundial 2026 al calendario del celular no exige buscarlos en Internet ni crear avisos a mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026 al calendario del celular no requiere buscar uno por uno en internet ni cargar recordatorios manuales.

Una forma práctica es sincronizar el fixture completo desde una app que ya ofrece integración con el calendario, de modo que el teléfono muestre cada encuentro y avise antes del inicio, tanto en iPhone como en Android.

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El método más sencillo consiste en usar la aplicación FotMob y activar desde allí la opción para añadir los partidos del Mundial al calendario.

Captura de pantalla de una aplicación de calendario. Se muestra el 9 de julio con un evento: partido entre Francia y Marruecos en Boston Stadium
La forma más simple es usar FotMob y activar la opción de añadir el Mundial al calendario. (Calendario de iPhone)

Cómo añadir los partidos de cuartos a mi calendario

Para añadir los partidos de cuartos a mi calendario, primero, descarga la app en tu celular y crea una cuenta con tu correo electrónico. Ese paso es clave porque habilita el acceso a los enlaces de ayuda que permiten suscribirse al calendario del torneo y recibir actualizaciones automáticas.

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Una vez dentro de FotMob, abre el menú (ícono de las tres líneas en la parte superior derecha).

Luego entra en Ajustes y, desde allí, ve a Consejos y asistencia. En esa sección, busca la opción titulada “Can I add all world cup fixtures to my calendar?” y tócala para abrir las instrucciones con el enlace correspondiente.

Captura de pantalla de un calendario con fecha 10 de julio de 2026, mostrando un evento entre España y Bélgica en Los Ángeles Stadium de 2 p.m. a 4 p.m
Para agregar los cuartos, descarga la app y crea una cuenta con tu correo. (Calendario de iPhone)

Al ingresar al link adjuntado, el sistema abrirá la aplicación de calendario predeterminada del celular (por ejemplo, Calendario de Apple en iPhone o el calendario que uses en Android).

En ese punto podrás configurar si quieres recibir alertas previas para cada partido. Tras ajustar las notificaciones, solo queda guardar los cambios para completar la suscripción.

Después de finalizar el proceso, conviene abrir la app de calendario del teléfono y verificar que los encuentros ya aparezcan.

La ventaja es que a medida que avance el Mundial, se irán incorporando los nombres de las selecciones que clasifiquen, por lo que el calendario se mantiene actualizado sin que tengas que editar cada evento.

Captura de pantalla de aplicación de calendario con eventos del 11 de julio de 2026: Noruega-Inglaterra en Miami y Argentina-Suiza en Kansas City
Al terminar, abre el calendario del teléfono y comprueba que los partidos aparezcan. (Calendario de iPhone)

Además, si por algún motivo eliminas FotMob más adelante, los partidos deben seguir visibles en el calendario del celular, ya que la suscripción queda registrada en la app de calendario.

Esto permite mantener los recordatorios activos durante toda la competencia, incluidos los cruces de cuartos de final, sin depender de tener la aplicación instalada permanentemente.

WhatsApp modo Mundial 2026

WhatsApp modo Mundial 2026 reúne un paquete de funciones y accesos rápidos para vivir el torneo desde el chat, con herramientas pensadas para comentar partidos, compartir reacciones y seguir novedades sin salir de la app.

La plataforma explicó que empezó a desplegar mejoras orientadas a “seguir el torneo con la gente que te importa” y convertir las conversaciones en el centro de la experiencia.

Capturas de pantalla de la interfaz de WhatsApp mostrando un directorio de canales, una conversación con un sticker de la pelota Trionda y efectos de llamada con temática de fútbol
En chats y llamadas, la idea es “capturar el momento” con recursos visuales. (WhatsApp)

En los chats y las llamadas, el enfoque está en “capturar el momento” con recursos visuales y de expresión.

WhatsApp incorporó un guiño directo al torneo: el emoji de fútbol se actualiza con la pelota oficial del certamen, Trionda, gracias a una colaboración con Adidas. La idea es usarla como mensaje o reacción durante los partidos.

A eso se suman efectos de llamada con temática futbolera para videollamadas grupales y un paquete de stickers dedicado al fútbol para responder a jugadas, penales o decisiones arbitrales con un lenguaje más inmediato.

WhatsApp modo Mundial 2026 agrupa funciones y accesos para seguir el torneo desde el chat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp modo Mundial 2026 agrupa funciones y accesos para seguir el torneo desde el chat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El otro eje de WhatsApp modo Mundial 2026 está en Canales, que la empresa presenta como un “hub” de información.

Durante el torneo, allí se esperan cuentas regresivas de días de partido, momentos detrás de escena y destacados en tiempo real. Además, WhatsApp indicó que creó un directorio de fútbol para reunir equipos, marcadores y actualizaciones en un solo lugar.

Por último, la plataforma anunció una novedad de distribución: los Canales podrán publicar en Estados, de modo que el contenido de los canales que seguís aparezca junto a los estados habituales (con opción de ocultarlos o dejar de seguirlos).

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