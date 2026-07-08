Fin del misterio: revelaron por qué el Ratón Ayala tenía el cartel de los cambios en el gol de Messi frente a Egipto

El Ratón tenía el cartel de los cambios

La imagen de Roberto Ratón Ayala con el cartel de los cambios en la mano en plena remontada de Argentina ante Egipto. La secuencia se convirtió en el misterio lateral del triunfo por los octavos de final del Mundial 2026.

El video circuló por las redes sociales en cuestión de minutos. En él se ve al exdefensor y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni con el cartel que normalmente opera el cuarto árbitro para indicar las sustituciones. Lo sostenía cuando se desató el festejo del gol de Lionel Messi para el 2-2, en el Atlanta Stadium, en uno de los momentos de mayor agitación que vivió el banco argentino.

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El detalle desconcertó a propios y extraños. Ese cartel no es un elemento que corresponda a ningún integrante del cuerpo técnico; es el cuarto árbitro quien lo maneja durante el partido. Que Ayala lo tuviera en sus manos, justo en el instante en que el estadio estalló con el empate del capitán, disparó todo tipo de especulaciones.

¡ESTE SÍ LO GRITÓ CON TODO!



🇦🇷 El festejo de Lionel Scaloni tras el gol de Lionel Messi para el empate de Argentina contra Egipto.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MJuX6cEfAo — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El periodista Miguel Bossio, de Telefe Noticias, intentó despejar la incógnita en vivo. El conductor Rodolfo Barili le preguntó al aire qué hacía el Ratón con ese cartel, y Bossio contó que había enviado un mensaje al avión de la Selección, que en ese momento estaba por despegar de Atlanta rumbo a Kansas City. La respuesta que llegó desde la cabina no aclaró nada: “Le preguntamos al Ratón y no se acuerda, no sabe qué hacía con ese cartel, no tiene idea de en qué momento pasó. ‘La verdad, no me acuerdo’, dice”, relató Bossio al aire.

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Desde la delegación argentina, nadie pudo aportar una explicación. Infobae también consultó a integrantes del entorno del seleccionado y obtuvo el mismo resultado: ninguno supo dar cuenta de la razón por la que Ayala tenía el cartel en sus manos.

🤯 ¡ESTALLÓ TODO!



El momento de Scaloni, Ayala y el banco de suplentes de Argentina en el gol de Messi vs Egipto.



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ESPN develó la secuencia completa. Comenzó con Daddy D’Andrea, el masajista de la Selección, con la tenencia del cartel, dado que Argentina estaba preparando cambios y un encargado de la delegación debe poner los números para realizar las modificaciones. Luego de que D’Andrea le llevó el cartel al cuarto árbitro, este volvió hacia Ayala, aparentemente para corregir alguna cuestión. Fue ahí cuando el gol del astro argentino rompió con cualquier protocolo.

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El contexto en el que ocurrió la escena ayuda a entender, al menos, el nivel de descontrol que reinaba en el banco. Argentina llegó al empate tras remontar un 2-0 adverso en los minutos finales, en uno de los tramos más frenéticos del partido. Messi se proyectó sobre el sector derecho de la defensa de Egipto -el mismo costado que lo catapultó al estrellato en el Barcelona- y definió por el medio del área para igualar el marcador. Scaloni se dio vuelta e hizo el gesto con las manos hacia adelante. Pablo Aimar levantó los brazos. El banco entero se sacudió. Y en ese tumulto, con el estadio convertido en un hervidero, apareció Ayala con el cartel.

Antes, el propio Messi se había vestido de asistidor para encontrar la cabeza de Cristian “Cuti” Romero, que le dio esperanza a la Argentina cuando puso el 2-1.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Algunos minutos después del empate, Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo. La jugada nació en una indicación de Messi a Julián Álvarez, quien venía de quitarle el balón de manera magistral a Mohamed Salah, para que habilitara a Lautaro Martínez por la derecha; el delantero sacó un centro que Fernández conectó de cabeza para cambiarle la dirección al arquero de Egipto, Shobeir. Argentina clasificó a los cuartos de final con una remontada de tres goles en 13 minutos. El cartel del Ratón, mientras tanto, sigue sin tener una explicación.

El próximo compromiso del elenco nacional albiceleste tendrá lugar el sábado 11 de julio desde las 22 (hora de Argentina) frente a Suiza, que viene de eliminar a Colombia por penales en su partido de octavos de final. El duelo se disputará en el Estadio Kansas City, donde los seleccionados buscarán el pase a una de las semifinales de la Copa del Mundo.

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