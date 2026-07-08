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“Es el peor dolor de mi vida”: la cruda reflexión de una figura de Brasil tras la eliminación en el Mundial

Bruno Guimaraes escribió unas sentidas palabras luego del fracaso de su selección en la Copa del Mundo

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El brasileño Bruno Guimaraes falló su penal ante Noruega, lo que hubiese permitido a Brasil adelantarse en el marcador en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Dylan Martinez)
El brasileño Bruno Guimaraes falló su penal ante Noruega, lo que hubiese permitido a Brasil adelantarse en el marcador en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Dylan Martinez)

En Brasil se sigue masticando bronca por la temprana eliminación en el Mundial 2026 luego de la derrota 2-1 frente a Noruega en los octavos de final. Uno de los jugadores que más sufrió la caída en Estados Unidos fue Bruno Guimaraes, quien falló un penal ante los europeos cuando el partido estaba empatado sin goles.

En un sentido y desgarrador posteo realizado en sus redes sociales, el mediocampista que pertenece al Newcastle de Inglaterra se refirió a las sensaciones vividas en las horas posteriores a la eliminación del equipo que comanda Carlo Ancelotti. “He escrito y borrado tantas veces que he perdido la cuenta. Siempre he estado presente aquí en victorias, nada más justo que presentarme y no huir de hablar con ustedes en la derrota”, se dirigió el jugador a sus más de 3.5 millones de seguidores de Instagram.

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Haciendo eje en su frustración por la fallida actuación en la Copa del Mundo, Guimaraes posteó una foto con la camiseta de su selección y los ojos cerrados tomada luego del partido con Noruega. “El fútbol, que me dio todo lo que tengo, es responsable de hacerme sentir el peor dolor de mis 28 años de vida. Perder el penal y quedar eliminado en octavos de final es duro, se sufre, duele mucho, pero será otro obstáculo a superar", continuó.

El posteo de Bruno Guimaraes en su cuenta de Instagram
El posteo de Bruno Guimaraes en su cuenta de Instagram

El futbolista que llevó puesto el dorsal número 8 en Brasil y fue pieza clave en el equipo de Ancelotti, agregó en el texto: “He pasado por muchas cosas que solo yo sé... Estoy seguro de que no importa lo peor que me sienta ahora mismo, todo pasará. La parte más loca de todo esto fue llegar a casa el día más triste de mi vida y lo primero que mis hijos dijeron cuando me desperté fue: ‘¿Papá, vamos a jugar a la pelota?’. Y ahí entendí que sin importar días malos o buenos, el fútbol siempre será mi gran amor".

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“Asumo la responsabilidad, como siempre lo hice, y no es ahora que sea diferente. Estoy muy triste por cómo terminó, pero seguro que Dios lo sabe todo. Te ha dado gloria en la victoria y te dará gloria en la derrota. Gracias Jesús por la oportunidad. El sueño no ha terminado. Sigue vivo en mi corazón y en los corazones de miles de personas que aman nuestro país. Es hora de reflexionar, recuperar fuerzas con mi familia y volver aún más fuerte", culminó Guimaraes.

Bruno Guimaraes se retira del campo de juego y saluda a Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil (REUTERS/Mike Segar)
Bruno Guimaraes se retira del campo de juego y saluda a Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil (REUTERS/Mike Segar)

Uno de los compañeros de equipo que lo apoyó fue el defensor Leo Pereira, quien comentó: “Junto a ti, siempre hermano. Sabemos cuánto te diste durante todo este período. ¡Mantén la cabeza alta, tienes gente que ama y te apoya!“.

Brasil terminó el Mundial 2026 con una derrota 2-1 ante Noruega en New Jersey. Neymar, quien marcó el descuento de penal, anunció su retirada de la selección verdeamarela luego del partido. Los dirigidos por Ancelotti habían llegado a los octavos de final luego de vencer a Japón 2-1 sobre la hora en la instancia previa. En fase de grupos, los pentacampeones finalizaron primeros con 7 puntos luego de un empate ante Marruecos y triunfos frente a Haití y Escocia.

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