Honduras: Protestas por despidos sacuden centros escolares, Educación descarta reintegros

La revisión de personal en Educación detectó sobrepoblación de empleados en centros educativos y oficinas departamentales.

La Secretaría de Educación en Honduras Arely Argueta confirmo hoy miércoles que mantendrá los despidos ejecutados en diferentes centros educativos del país.

La decisión desató protestas de docentes, empleados y padres de familia en varios centros educativos, con tomas de instalaciones y suspensión de clases en algunos casos, mientras los afectados exigen la restitución de sus puestos.

Las manifestaciones surgieron en rechazo a la separación de trabajadores que, según los manifestantes, cumplían funciones en los centros escolares. Las actividades académicas se vieron afectadas en algunos casos por las protestas.

La ministra de Educación, Argueta, sostuvo que las decisiones responden a un proceso de reorganización administrativa y aseguró que el Estado no tiene capacidad financiera para mantener plazas que considera innecesarias o duplicadas.

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Revisión de personal y despidos

La funcionaria explicó que las revisiones realizadas por la institución detectaron casos de sobrepoblación de personal tanto en centros educativos como en oficinas departamentales.

Según indicó, algunas escuelas mantenían una cantidad de empleados que no correspondía con la población estudiantil que atienden, una situación que consideró insostenible para las finanzas públicas.

Como ejemplo, mencionó que en un centro educativo con 50 estudiantes se identificó la contratación de ocho vigilantes, mientras que en otras dependencias había hasta cuatro personas desempeñando funciones similares en un mismo espacio de trabajo.

La ministra Arely Argueta atribuye las cesantías a plazas duplicadas y falta de fondos.

Argueta afirmó que estas irregularidades obligaron a tomar decisiones encaminadas a optimizar los recursos del sistema educativo.

De acuerdo con la titular de Educación, el proceso de reorganización ha dejado hasta el momento a alrededor de 500 personas fuera de la institución en diferentes regiones del país.

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La funciinaria aseguró que a todos los trabajadores separados se les han reconocido las prestaciones y demás derechos laborales establecidos por la legislación vigente.

Rechazó además que las decisiones respondan a criterios políticos y sostuvo que el objetivo es fortalecer la administración del sistema educativo mediante una distribución más eficiente del recurso humano.

También señaló que algunos profesionales contratados en centros educativos desempeñaban funciones que corresponden a otras instituciones del Estado, por lo que consideró necesario reordenar esas plazas.

Advertencia por protestas y suspensión de clases

Las autoridades expresaron preocupación por la afectación que las protestas han provocado en el calendario escolar.

La ministra advirtió que la Secretaría de Educación tomará medidas frente a los centros que continúen paralizando actividades, al considerar que el principal perjudicado es el estudiante.

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Además, indicó que, si se mantienen las interrupciones, podría ser necesario ampliar el año lectivo para recuperar los días de clases perdidos y garantizar el cumplimiento del programa académico.

Las protestas por los despidos en Educación provocaron tomas de instalaciones y suspensión de clases en algunos centros escolares.

Reiteró que la institución mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores inconformes para atender sus inquietudes dentro del marco legal.

Primeros 100 días de clases y anuncio de becas

La Secretaría de Educación destacó que este 8 de julio el sistema educativo alcanzó los primeros 100 días de clases del presente año lectivo.

Como parte de esa conmemoración, la ministra visitó un centro educativo donde anunció la entrega de 50 becas de cinco mil lempiras destinadas a estudiantes con excelencia académica.

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La funcionaria explicó que el incentivo busca reconocer el esfuerzo de los alumnos con mejores calificaciones y motivar a más niños y jóvenes a mantener un alto rendimiento escolar.

Durante la actividad, exhortó a los estudiantes a continuar esforzándose en sus estudios y aseguró que este tipo de programas serán impulsados en otros centros educativos para premiar la dedicación y el compromiso con el aprendizaje.