Economía

La industria mostró una tenue mejora mensual en mayo, pero cayó 5,7% en el último año

La producción manufacturera nacional acumula en los primeros cinco meses del año una baja de 3,1%, con catorce de las dieciséis divisiones del sector registrando retrocesos frente a igual mes de 2025

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La mayoría de las actividades industriales mostró resultados negativos en el quinto mes del año. (Reuters)
La mayoría de las actividades industriales mostró resultados negativos en el quinto mes del año. (Reuters)

La industria volvió a mostrar en mayo el contraste que viene marcando buena parte del año: una foto de corto plazo algo más estable frente a un arrastre interanual negativo que todavía pesa con fuerza sobre el nivel de producción. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este miércoles los datos correspondientes al Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero), que permiten conocer en detalle el estado actual del sector.

Según el organismo, el IPI manufacturero registró en mayo una caída de 5,7% respecto al mismo mes de 2025. En la comparación desestacionalizada, en cambio, el índice mostró una variación positiva de 0,4% frente a abril. De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año presenta una baja de 3,1% frente a igual lapso de 2025.

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El informe oficial detalla, además, que catorce de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera mostraron caídas interanuales en mayo. Solo dos rubros exhibieron incidencias positivas sobre el nivel general: “refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba de 19,4%, y “productos de tabaco”, con un incremento de 14,6 por ciento.

Los resultados por rubro

La principal caída del mes se registró en la fabricación de maquinaria y equipo, con una baja interanual de 23,4%, la mayor incidencia negativa sobre el nivel general. Dentro de esa división, la producción de maquinaria agropecuaria cayó 29,6%, explicada por una menor fabricación y venta de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras y ciertas líneas de implementos. A su vez, la producción de aparatos de uso doméstico se desplomó 34,1%, con menor elaboración de lavarropas, heladeras, freezers y cocinas. Según fuentes del sector consultadas por el Indec, se registran menores ventas de productos de fabricación nacional y mayor competencia de artículos importados.

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Detalles de una línea de producción industrial avanzada con maquinaria de alta tecnología, representando empleo, economía y el constante progreso industrial. (Imagen ilustrativa Infobae)
La producción de maquinaria y equipo retrocedió 23,4% en el quinto mes del año. (Imagen ilustrativa Infobae)

La división de “alimentos y bebidas retrocedió 3,0%” en la comparación interanual, con la segunda mayor incidencia negativa sobre el índice general. La elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas cayó 5,9%, en un contexto de menor consumo interno. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción de harina de trigo bajó 5,1% frente a igual mes del año anterior. También cedió la fabricación de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, con una baja de 9,3%, mientras que la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol informó una caída de 14,6% en el volumen de ventas del segmento.

La “producción de carne vacuna”, por su parte, bajó 7,7% interanual. Según la SAGyP, el consumo aparente de carne bovina en el mercado interno cayó 13,5%, mientras que el volumen exportado subió 10,6% y representó el 30,4% de la producción del mes, con China como principal destino. La elaboración de carne aviar retrocedió 12,5%, con una baja de 8,0% en su consumo aparente interno. En sentido contrario, la molienda de oleaginosas creció 10,4%, impulsada por subas de 9,9% en la elaboración de aceites de soja y de 20,7% en los de girasol, además de un aumento de 7,8% en el ingreso de grano de soja a molienda.

La “fabricación de vehículos automotores” cayó 15,9% interanual, con la tercera mayor incidencia negativa del mes. Dentro de esa división, la producción de vehículos automotores bajó 21,5%. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios de fabricación nacional cayeron 41,9% en mayo, y su participación sobre el total de unidades vendidas a concesionarios fue de 29,9% en el acumulado de los primeros cinco meses del año. Las exportaciones de automóviles, en tanto, bajaron 15,3% en cantidad de unidades, mientras que las de utilitarios subieron 1,2%, en un mes en el que los envíos a Brasil cayeron 15,2 por ciento. La fabricación de autopartes, por su parte, retrocedió 10,8%, afectada por un menor volumen de comercialización interna, tanto para equipo original como para el mercado de reposición.

Varios rollos de tela de algodón de colores claros apilados junto a una mesa de corte con una máquina cortadora industrial y patrones dibujados.
La actividad de la industria textil se contrajo 26,2% interanual en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta a la “producción de prendas de vestir, cuero y calzado”, los números indican que la actividad bajó 14,7% en la comparación interanual. Puertas adentro de ese rubro, el Indec señaló que la fabricación de prendas de vestir cedió 10,3%, mientras que la de calzado y sus partes se hundió 29,5 por ciento. Empresas consultadas por el organismo señalaron una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados. Esta dinámica se vincula con lo ocurrido en productos textiles, división que registró la mayor caída porcentual del mes, con un derrumbe de 26,2%. Dentro de ese rubro, la producción de tejidos y acabado de productos textiles bajó 41,1%, y la de hilados de algodón, 29,6 por ciento.

Metálicas, electrónica y otros rubros

La fabricación de “otros equipos, aparatos e instrumentos” cayó 12,5% interanual, arrastrada por la producción de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que bajó 36,3% por una menor elaboración de celulares.

Las “industrias metálicas básicas”, por su parte, retrocedieron 4,0%, con una caída de 23,9% en la fundición de metales, vinculada a una menor actividad destinada principalmente a la industria automotriz. La industria siderúrgica bajó 3,2%, con retrocesos de 1,8% en laminados en caliente y de 11,5% en laminados en frío, según datos de la Cámara Argentina del Acero, que atribuyó el resultado a una demanda interna debilitada y a la competencia de productos importados, particularmente de China.

En el otro extremo, como se mencionó, la “refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” fue el rubro con mayor incidencia positiva del mes, con una suba de 19,4 por ciento en el nivel de actividad. Dentro de esa división, la producción de gasoil aumentó 23,8%, la de naftas 18,3% y la de asfaltos 35,4%, mientras que el fueloil fue la única línea con caída, de 2,1 por ciento.

La producción de "tabaco", el otro rubro con incidencia positiva, subió 14,6%, con un salto de 74,1% en la preparación de hojas de tabaco, aunque la elaboración de cigarrillos bajó 5,8 por ciento.

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