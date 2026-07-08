Niñera de pueblo uruguayo fue asesinada por su pareja delante de cuatro menores: él se fugó y fue atrapado en el campo

La policía uruguaya detiene a un hombre en un campo a seis kilómetros de la casa en la que asesinó a su pareja (Ministerio del Interior)

Mariana del Rosario era una mujer conocida en la pequeña localidad uruguaya de Ciudad del Carmen porque se dedicaba al cuidado los niños. Justo estaba de niñera de tres menores y delante de uno de sus hijos cuando su pareja, un hombre de 41 años, la asesinó y luego fugó.

El caso generó conmoción en Uruguay y se sumó a otros dos femicidios que hubo en menos de 10 días en el país, que está en medio de una “alerta”, como definen las organizaciones feministas.

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La Justicia imputó este lunes al hombre de 41 años como presunto autor de un delito especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio. Dispuso, como medida cautelar, la internación del imputado en un centro de salud por 120 días o hasta que se conozca el resultado de una junta médica que fue solicitada, informó la Fiscalía.

No había denuncias previas entre ellos.

Mariela del Rosario, una mujer querida en Ciudad del Carmen (Captura Telenoche/Canal 4)

Mariela del Rosario tenía 42 años y estaba en su casa junto a su hijo de 13 años y cuidando a tres niñas de 9, 11 y 12 años. Todos ellos presenciaron el crimen. Incluso el menor, que vio cómo asesinaban a su mamá.

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La Fiscalía busca determinar, a través de una pericia psiquiátrica, si el hombre tenía la capacidad psicológica y legal de comprender que su conducta era ilícita y que podía tener consecuencias penales.

El femicida fue capturado en una zona rural a seis kilómetros de la escena del crimen, como quedó registrado en el video del Ministerio del Interior que encabeza esta nota.

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Mariela del Rosario junto a la pareja que la terminó asesinado (Captura Telenoche/Canal 4)

Según los detalles consignados por Telenoche de Canal 4, el femicidio ocurrió a la hora 6.30 del sábado en la casa en la que vivía la pareja. El femicida apuñaló a la mujer y escapó. La víctima alcanzó a pedir ayuda a sus vecinos, que llamaron a la Policía y a la emergencia. Pero las heridas que tenía provocaron su fallecimiento.

Mariela del Rosario y su femicida eran pareja hacía 21 años. Nunca se casaron, pero tuvieron dos hijos. Ella era niñera y era conocida por ser una mujer alegre, como la definió en diálogo con ese medio su hermana Mónica. Según su relato, la pareja tomaba todas las tardes mate juntos en la casa del barrio Laguna. “Pedimos que haya justicia por mi hermana y que él no quede libre. Que pague por lo que hizo. Dejó a dos hijos sin su madre”, afirmó la mujer.

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En Ciudad del Carmen hubo movilizaciones en reclamo de justicia.

La casa de Mariana del Rosario, en Ciudad del Carmen, Durazno, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Organismos del Estado, en tanto, trabajan para contener a los cuatro menores que presenciaron el femicidio, incluido el adolescente que presenció la muerte de su mamá, informó Telemundo.

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El de Mariela del Carmen fue el quinto femicidio en un mes, como enumeró La Diaria. El primero de este conteo fue el 3 de junio, en Ciudad del Plata, cuando una joven de 19 años fue asesinada por un compañero de clases.

Nueve días después, una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 46 que luego se suicidó. Ocurrió en Puntas de Quebracho (Cerro Largo). El 21 de junio, en tanto, otro hombre de 37 asesinó a su pareja en Montevideo. La víctima tenía 44 años.

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La casa de Mariana del Rosario, en la que fue asesinada por su pareja en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El cuarto caso ocurrió el lunes pasado cuando una mujer fue asesinada a golpes en su casa, en el barrio Aguada de Montevideo. El asesino tenía 65 años y era pareja de la víctima. La mujer fue encontrada por su hijo en el patio de la casa con varias heridas en la cabeza. Su pareja fue detenida por inconsistencias en el relato que había dado originalmente.