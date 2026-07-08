Estados Unidos estaba siendo engañado. La doctrina Bessent afirma que esos días han terminado

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU, el 5 de septiembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronunció un discurso de gran importancia el 23 de junio en el Club Económico de Nueva York. Sin embargo, ni Wall Street ni la mayoría de los economistas parecen haberle prestado la atención necesaria.

Al exponer lo que hasta ahora parecían medidas políticas improvisadas, el Sr. Bessent marcó la pauta de cómo Estados Unidos planea operar en un sistema económico global en constante cambio. En el proceso, puso de relieve la magnitud y el alcance de un cambio sistémico que comenzó con fuerza durante el primer mandato del presidente Trump, fue sostenido por el presidente Joe Biden y se está acelerando en la actualidad.

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Esto tiene importantes consecuencias para muchos economistas, inversores y operadores, incluyendo la necesidad de actualizar sus conocimientos teóricos y académicos de las últimas décadas. El discurso del Sr. Bessent reforzó el mensaje central de un curso de geoeconomía que imparto en la Escuela Wharton. Los líderes del mañana, ya sea que ocupen altos cargos directivos o se dediquen al servicio público, en Estados Unidos o en el resto del mundo, deben adaptarse a este nuevo panorama. Se trata de un escenario en el que las consideraciones de seguridad nacional, política interna y geopolítica ya no están subordinadas a los intereses empresariales tradicionales a la hora de determinar los resultados corporativos y económicos. Dichos intereses empresariales están siendo activamente marginados.

Ya sea usted un país, una empresa, un hogar o un inversor, su bienestar está cada vez más condicionado por un cálculo fundamentalmente diferente.

La consolidación de este cambio de régimen económico se basa en el implacable diagnóstico del Sr. Bessent: durante décadas, Estados Unidos fue manipulado. En esencia, Estados Unidos no había reconocido que la seguridad económica es fundamental para la seguridad nacional. Los responsables políticos confundieron la comodidad histórica con la fortaleza duradera, actuando bajo la ingenua suposición de que una creciente lista de socios comerciales se relacionaría con los mercados globales de forma justa. Esos tiempos han terminado, advirtió: “Estados Unidos da la bienvenida a sus socios, y somos más fuertes gracias a ellos. Pero nuestra alianza ahora conlleva expectativas. Y, en algunos casos, obligaciones innegociables”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras el zar de las criptomonedas, David Sacks, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el director ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores para Activos Digitales, Bo Hines, asisten a la Cumbre de Criptomonedas de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 7 de marzo de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Durante su primer mandato, el Sr. Trump utilizó los aranceles como arma política en respuesta a la preocupación de que un sistema comercial sin reciprocidad —en particular con China— dejaba a Estados Unidos en desventaja. En su segundo mandato, su lista de objetivos se ha ampliado enormemente. Este giro hacia la diplomacia económica se intensificó cuando la pandemia de COVID-19 puso al descubierto las vulnerables interdependencias de las cadenas de suministro y la fragilidad de las redes de bienes esenciales.

Luego vino la invasión rusa de Ucrania y el ataque estadounidense-israelí contra Irán, ambos desencadenantes de un endurecimiento sustancial de las sanciones. Todo esto dio paso a una estrategia económica y financiera denominada Furia Económica, que sustituye explícitamente la estrategia militar de la misión Furia Épica contra Irán.

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Hasta ahora, muchos en Wall Street han tratado estas decisiones como medidas aisladas y puntuales, probablemente temporales. Wall Street incluso llegó a adoptar un término para la reversión de aranceles del año pasado: TACO, traducido como en “Trump siempre se acobarda”. El discurso del Sr. Bessent debería impulsar una reconsideración fundamental, especialmente a la luz de los cinco principios básicos que ahora sustentan la doctrina de la administración en materia de política económica:

La capacidad económica nacional es fundamental para la seguridad económica.

La apertura al comercio y la inversión debe ser estrictamente recíproca.

Estados Unidos debe establecer proactivamente estándares para las tecnologías emergentes.

El dominio global del sistema financiero estadounidense debe protegerse activamente y utilizarse como instrumento de política estatal.

Todo esto debe estar dirigido a mejorar visiblemente el bienestar de los hogares estadounidenses.

Lo más probable es que se generalice el uso de aranceles, inversiones y sistemas de pago como arma contra los rivales económicos. Esto irá acompañado de una política industrial más enérgica, un mayor uso de restricciones a la exportación y una creciente presión sobre terceros, incluyendo la amenaza de sanciones secundarias.

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Scott Bessent, a la derecha, con el presidente estadounidense Donald Trump. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg

Es un fenómeno que se manifestará en tiempos de paz, no solo durante las guerras. Se acentuará en Estados Unidos en los próximos años e inevitablemente se extenderá a otros países a medida que se adapten. Las consecuencias se sentirán profundamente en cuatro ámbitos distintos:

Para los hogares, la era de los productos importados ultrabaratos seguirá dando paso a una en la que se prioriza menos el costo y más la resiliencia de la cadena de suministro. Los consumidores, incluyendo los hogares de bajos ingresos que ya se encuentran en dificultades, se enfrentarán a precios más altos a medida que la priorización de la eficiencia económica pura, que ha prevalecido durante décadas, se reduzca en favor de la protección de los sectores industriales nacionales vulnerables, la reactivación de procesos prioritarios como la fabricación de chips, la creación de cadenas de suministro alternativas y la protección del empleo. El capitalismo de libre mercado defendido por economistas como Adam Smith y Milton Friedman se enfrentará a una intervención gubernamental mucho más severa.

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Otras naciones descubrirán, si no lo han hecho ya, que el acceso sin restricciones a los mercados estadounidenses ha llegado a su fin. Con el tiempo, la adaptación a los estándares estadounidenses de comercio, inversión, tecnología y regulación podría convertirse en un requisito indispensable para mantener un amplio acceso a los consumidores, el capital de inversión y el sistema del dólar en Estados Unidos. La indecisión, incluso por parte de potencias medianas que intentan gestionar mejor las tensiones en la cadena de suministro estadounidense o incluso ofrecer una alternativa, resultará cada vez más costosa. Esto se aplica no solo al esfuerzo del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) por fortalecer los vínculos en los países en desarrollo, sino también a las recientes respuestas de Canadá a la guerra arancelaria del Sr. Trump en su contra.

Las corporaciones acelerarán la transformación de sus operaciones en un mundo donde la inteligencia artificial ya impulsa el cambio. La teoría de juegos del comercio global obligará a muchas empresas a seguir reemplazando las estrategias de producción justo a tiempo por estrategias de contingencia. Las cadenas de suministro de respaldo serán más comunes, al igual que la relocalización de fábricas para acercarlas a sus principales consumidores. También se prevé la proliferación de directores geopolíticos o directores geoeconómicos, a medida que los consejos de administración integren rigurosas cuestiones de seguridad nacional y política industrial en sus estrategias corporativas.

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Finalmente, los inversores pueden esperar que los precios de los activos y las correlaciones entre clases de activos —acciones y bonos, por ejemplo— se vean cada vez más condicionados por la política industrial gubernamental, las prioridades militares y las barreras comerciales y de inversión, especialmente en relación con las consideraciones comerciales y económicas. Será necesario modificar la asignación de carteras, favoreciendo los sectores alineados con la seguridad nacional y la capacidad interna frente a aquellos fuertemente expuestos al comercio global y a los puntos críticos. Esto incluye el sector militar, que ya está experimentando un resurgimiento en América, Europa y Asia.

La transición de una era impulsada por la eficiencia económica a una definida por la geoeconomía y la diplomacia económica ya no es teórica. Es el nuevo sistema operativo de la economía global y sus mercados. Quienes no se adapten corren el riesgo de verse sorprendidos por cambios repentinos en las políticas, aranceles punitivos y fragmentación sistémica. Para los líderes de todos los sectores, reconocer esta realidad y adaptarse a ella se convertirá en una ventaja competitiva decisiva.

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© The New York Times 2026.

El Sr. El-Erian es profesor de la Wharton School, presidente de Gramercy Funds y asesor económico principal de Allianz.