El sencillo truco del microondas que ayuda a eliminar bacterias de los trapos de cocina

Un trapo de cocina húmedo yace plegado sobre el plato giratorio de un microondas blanco abierto en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos de cocina son uno de los utensilios más utilizados en el hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más bacterias pueden acumular. Aunque parezcan limpios a simple vista, el contacto constante con restos de alimentos, la humedad y las superficies de trabajo favorece la proliferación de microorganismos que pueden generar malos olores e incluso aumentar el riesgo de contaminación cruzada.

Para complementar el lavado tradicional, existe un método sencillo que utiliza un electrodoméstico presente en la mayoría de las cocinas: el microondas. Cuando el trapo es apto para este procedimiento y se humedece correctamente antes de calentarlo, el calor generado ayuda a reducir la presencia de bacterias y hongos, además de facilitar la eliminación de residuos de grasa atrapados entre las fibras del tejido.

PUBLICIDAD

Eso sí, este método debe aplicarse con precaución y no sustituye el lavado habitual con agua y detergente, sino que funciona como un complemento para mejorar la higiene.

Un horno microondas limpia y desinfecta su interior con el vapor generado por un paño húmedo, representando la eliminación de bacterias mediante calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los trapos de cocina acumulan tantas bacterias?

Cada vez que se utiliza un trapo para limpiar una superficie, secar utensilios o retirar restos de comida, pequeñas partículas de suciedad quedan adheridas a sus fibras.

PUBLICIDAD

Si el paño permanece húmedo durante varias horas o se reutiliza sin un lavado adecuado, se crea un ambiente ideal para que bacterias, hongos y otros microorganismos se multipliquen.

Esta acumulación también explica por qué muchos trapos desarrollan malos olores incluso después de haber sido enjuagados varias veces.

Además, utilizar un mismo paño para distintas tareas, como limpiar la encimera y secar platos, incrementa el riesgo de trasladar microorganismos de una superficie a otra.

PUBLICIDAD

Un microondas de cocina se mantiene abierto con un trapo desinfectado en su interior, mientras varios utensilios de cocina descansan sobre el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el truco del microondas

El método aprovecha el calor que genera el microondas para elevar rápidamente la temperatura del agua contenida en el trapo.

Ese incremento de temperatura crea condiciones desfavorables para muchos microorganismos presentes en el tejido y ayuda a desprender parte de la grasa y la suciedad acumuladas.

PUBLICIDAD

Para potenciar el efecto desodorizante, algunas personas añaden unas gotas de jugo de limón o un pequeño chorro de vinagre blanco antes de introducir el paño en el electrodoméstico.

Ambos ingredientes son populares en la limpieza del hogar por su capacidad para neutralizar olores y facilitar la eliminación de ciertos residuos.

Manos preparan la limpieza del microondas con un trapo húmedo, un limón y una botella de vinagre blanco en la encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para aplicar este método

Antes de utilizar el microondas, es indispensable comprobar que el trapo sea completamente de tela y que no contenga piezas plásticas, fibras sintéticas sensibles al calor o hilos metálicos.

PUBLICIDAD

El procedimiento comienza humedeciendo completamente el paño con agua limpia. Después debe escurrirse ligeramente para que permanezca húmedo, pero sin gotear.

Si se desea, en este momento puede añadirse un poco de jugo de limón o vinagre blanco.

A continuación, el trapo se coloca sobre el plato del microondas y se calienta a máxima potencia durante aproximadamente un minuto y medio.

Una vez finalizado el proceso, conviene esperar unos instantes antes de retirarlo, ya que estará muy caliente. Después se recomienda enjuagarlo con agua fría para eliminar los residuos desprendidos y dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo.

PUBLICIDAD

Símbolos gráficos que indican desinfección aparecen sobre un trapo de cocina limpio y un microondas en una encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones que debes tener en cuenta

Aunque se trata de un método sencillo, existen algunas medidas de seguridad que no deben pasarse por alto.

Nunca debe introducirse un trapo completamente seco en el microondas, ya que podría quemarse e incluso representar un riesgo de incendio.

Asimismo, deben evitarse los paños que incorporen partes metálicas, decoraciones plásticas o cualquier otro material que no sea apto para calentarse dentro del electrodoméstico.

PUBLICIDAD

También es importante recordar que este procedimiento no reemplaza el lavado con detergente ni la renovación periódica de los trapos cuando presentan desgaste excesivo.

Una mano enguantada de amarillo abre un horno microondas impecable sobre una encimera de madera en una cocina moderna, destacando la importancia de la higiene en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un complemento para mantener una cocina más higiénica

La limpieza de los utensilios utilizados diariamente es fundamental para reducir la presencia de microorganismos en la cocina.

Además de desinfectar los trapos con cierta frecuencia, los especialistas recomiendan cambiarlos regularmente, dejarlos secar por completo después de cada uso y utilizar diferentes paños para tareas específicas, como limpiar superficies o secar vajilla.

PUBLICIDAD

Incorporar hábitos sencillos de higiene ayuda a disminuir la acumulación de bacterias y prolonga la vida útil de estos utensilios.