El Salvador

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

Las autoridades salvadoreñas reportaron además la captura de 16 presuntos narcotraficantes en lo que va del año, mientras el operativo más reciente elevó a 6.68 toneladas el mayor decomiso de cocaína registrado en el país

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El Salvador incautó 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en $351.8 millones, y capturó a 16 narcotraficantes. (Foto: Noticiero El Salvador)
El Salvador incautó 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en $351.8 millones, y capturó a 16 narcotraficantes. (Foto: Noticiero El Salvador)

El Salvador ha incautado 14 toneladas de droga en lo que va del año, valoradas en $351.8 millones. En 2026, se han capturado 16 narcotraficantes: tres ecuatorianos, ocho colombianos, dos panameños y tres nicaragüenses. La operación más reciente, ejecutada el 18 de junio por la Marina Nacional, representó el mayor decomiso de cocaína en la historia del país, con un total de 6.68 toneladas.

La primera embarcación fue interceptada a las diez horas con veinte minutos, a 582 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo. Viajaban en ella un ecuatoriano y dos colombianos, quienes transportaban 3.42 toneladas de cocaína. Esta nave presentaba modificaciones técnicas que combinaban una lancha de bajo perfil con una fuera de borda convencional, lo que aumentaba la capacidad de carga y la autonomía en el mar. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, subrayó: “Esta incautación constituye la más grande en la historia de nuestro país”.

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Seis horas después, a las dieciséis cuarenta y cinco, fue localizada una segunda embarcación con características similares, a 633 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo. En ella viajaban otros tres tripulantes, también un ecuatoriano y dos colombianos. Dentro se hallaron 3.25 toneladas de cocaína, valoradas en $81.3 millones. Ambas embarcaciones estaban equipadas con GPS, radios y cuatro motores fuera de borda de doscientos caballos cada uno. En total, las dos operaciones permitieron decomisar 6.68 toneladas de droga y detener a seis personas: dos ecuatorianos y cuatro colombianos.

La Marina Nacional realizó el 18 de junio el mayor decomiso de cocaína en la historia de El Salvador, con 6.68 toneladas. (Foto: Noticiero El Salvador)
La Marina Nacional realizó el 18 de junio el mayor decomiso de cocaína en la historia de El Salvador, con 6.68 toneladas. (Foto: Noticiero El Salvador)

Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha incautado 88.7 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor total de $2,106 millones. Merino Monroy atribuyó estos resultados a la coordinación interinstitucional del Gabinete de Seguridad y a las políticas implementadas desde el Ejecutivo. Desde el inicio del actual gobierno, se han detenido 206 tripulantes vinculados al narcotráfico: 30 mexicanos, 89 ecuatorianos, 40 colombianos, 22 guatemaltecos, 7 nicaragüenses, 16 costarricenses y 2 panameños.

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Repercusiones regionales y postura oficial sobre el narcotráfico

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, se refirió al operativo subrayando el papel del Gabinete de Seguridad y la gestión del presidente Bukele. Afirmó: “No tiene nada que ver el tamaño de un país, sino la valentía y la firmeza de sus hombres y mujeres”. Villatoro recordó que El Salvador fue pionero en la región al perseguir rutas de narcotráfico a más de mil millas náuticas de sus costas, una estrategia que ahora han adoptado países como Ecuador, Guatemala y México.

El funcionario mencionó la existencia de una ley robusta contra las organizaciones criminales y el endurecimiento del sistema penitenciario. Enfatizó: “El Salvador les demostró que no le podemos ceder un milímetro de nuestro territorio a ninguna organización criminal”. La incautación de 6.68 toneladas equivale, según Villatoro, a más de 20 millones de dosis que no llegarán a las calles.

Proceso judicial y consecuencias para los detenidos

El fiscal general Rodolfo Delgado informó que la Fiscalía General de la República inició investigaciones para identificar a todos los responsables y desarticular las estructuras involucradas. Cada paquete incautado será sometido a pericia para determinar el peso exacto, y se promoverán acciones penales a nivel nacional e internacional. Delgado aseguró: “El mar adyacente a El Salvador ya no es un corredor permisivo para el narcotráfico”.

La primera embarcación fue interceptada a 582 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo con 3.42 toneladas de cocaína y tres tripulantes. (Foto: CAPRES)
La primera embarcación fue interceptada a 582 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo con 3.42 toneladas de cocaína y tres tripulantes. (Foto: CAPRES)

El fiscal se comprometió a buscar condenas ejemplares y advirtió: “El Salvador los perseguirá ante los tribunales de justicia, garantizando en todo momento el debido proceso”. Entre los detenidos figuran Roger (colombiano, 41 años), Jimmy (colombiano, 51), Javier (ecuatoriano, 31), Diego (colombiano, 25), Iturri (colombiano, 43) y Kevin (ecuatoriano, 29). Las autoridades informarán a las embajadas de los países de origen sobre la detención de sus nacionales, conforme a las normas internacionales.

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