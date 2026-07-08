Giannis Antetokounmpo deja Milwaukee tras 13 temporadas y se une al Miami Heat

El astro griego deja Milwaukee tras trece años y admite que el cambio le genera temor e incertidumbre sobre su futuro (REUTERS/Manon Cruz)

El traspaso de Giannis Antetokounmpo al Miami Heat representa un cambio profundo en la carrera del astro griego.

Tras trece temporadas en los Milwaukee Bucks, el jugador inicia una nueva etapa en un entorno desconocido, dejando atrás la seguridad y el afecto que marcaron su vida en Wisconsin.

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La salida de Milwaukee y sus primeras sensaciones

Antetokounmpo expresó que el mayor temor ante esta mudanza radica en no volver a encontrar el nivel de respaldo, respeto y libertad personal que experimentó en Milwaukee.

Antetokounmpo revela el peso emocional de abandonar la ciudad donde construyó su carrera y su vida personal (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

“La gente me respeta aquí. La gente me permite ser yo mismo aquí, en la ciudad. Y me da miedo no volver a encontrar eso nunca más”, afirmó el jugador, subrayando la importancia del vínculo construido con la ciudad y sus aficionados.

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El traspaso, realizado el mes pasado, incluyó también a Bobby Portis, mientras que los Bucks recibieron a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis y tres selecciones de primera ronda del draft.

Así, se cerró un ciclo de éxitos en el que Antetokounmpo se consolidó como figura central y llevó al equipo al campeonato de 2021.

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Adaptación y ruptura con la zona de confort

El jugador enfrenta el desafío de integrarse a un nuevo equipo y entorno, dejando atrás hábitos y relaciones forjadas durante una década (Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images)

Giannis, de 31 años, reconoció que la adaptación será compleja y que el proceso implica dejar una estructura conocida tanto en lo deportivo como en lo personal.

La llegada a Miami supone integrarse en una franquicia de gran historia, pero con una cultura y un ambiente diferentes, lo que añade incertidumbre a su futuro inmediato.

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El propio jugador destacó que esta transición no solo significa un cambio de camiseta, sino una ruptura con rutinas, amistades y hábitos acumulados durante más de una década. La evaluación de lo que deja atrás forma parte del proceso de duelo y expectativa ante lo nuevo.

El valor de asumir riesgos

Guiado por las enseñanzas de su padre, Giannis explica por qué decidió dar un paso fuera de su zona de confort pese a sus miedos (Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images)

Aunque el miedo al cambio está presente, Antetokounmpo explicó que también lo inquietaba la posibilidad de, en el futuro, arrepentirse por no haber tomado riesgos.

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“Me da miedo que, tal vez, si no tomo esa decisión, cuando tenga 37 o 38 años, y me esté retirando, vaya a decir: ‘¿Por qué? ¿Por qué no asumiste ese riesgo?’”, sostuvo el griego.

El deportista vinculó esta decisión a enseñanzas de su padre, Charles Antetokounmpo, fallecido en 2017, quien lo impulsaba a buscar situaciones incómodas para crecer y perseguir sus sueños, sin dejarse llevar por el temor o la comodidad.

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Un futuro abierto y la posibilidad de regreso

Antetokounmpo no descarta volver algún día a Milwaukee y también proyecta el final de su carrera en su país natal (Mandatory Credit: William Liang-Imagn Images)

Antetokounmpo dejó abierta la puerta a un eventual regreso a Milwaukee. Para ilustrar esa opción, mencionó el caso de Kevin Garnett, quien terminó su carrera en los Minnesota Timberwolves, el equipo donde brilló inicialmente.

Este ejemplo refleja que, más allá del cambio actual, la relación con Wisconsin podría reanudarse más adelante dependiendo de cómo evolucione su carrera.

Por otro lado, el jugador ya había manifestado su deseo de finalizar su etapa profesional en Grecia. En una entrevista de octubre de 2025 en The 2night Show, expresó su interés en cerrar su ciclo deportivo en un equipo de su país natal, reafirmando el peso de sus raíces y el anhelo de retornar a casa en el futuro.

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El horizonte griego tras la NBA

El regreso a Grecia se perfila como el objetivo final para Giannis, que busca reencontrarse con sus raíces tras su paso por la NBA (AP Foto/Jeffrey Phelps, Archivo)

El plan de Antetokounmpo contempla regresar a Grecia una vez concluida su carrera en la NBA. Este proyecto personal subraya el valor que asigna a su identidad y entorno, más allá de los logros deportivos en Estados Unidos.

Miami representa ahora el escenario de nuevos retos y oportunidades, pero la idea de reencontrarse con su país permanece como un objetivo final.

Así, la historia de Giannis Antetokounmpo se reinventa entre desafíos, riesgos y la permanente búsqueda de crecimiento, en un trayecto que trasciende lo deportivo y pone en primer plano las emociones que acompañan a los grandes cambios de vida.

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