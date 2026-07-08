Alarma en Brasil por la decisión que medita Neymar luego de la eliminación en el Mundial

Neymar descansa en Florida junto a su familia, sin fechas ni agenda confirmada para su regreso a Santos (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El futuro de Neymar en el fútbol profesional nunca estuvo tan en duda como en estas horas. Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final del Mundial, el delantero abandonó el campo abatido y deslizó que su etapa con la selección brasileña había llegado a su fin. Lo que vino después, entre el silencio del jugador y las palabras de quienes lo rodean, dibuja un escenario donde la retirada del fútbol aparece, por primera vez, como una posibilidad real.

Neymar Jr. descansa junto a su familia en Florida, Estados Unidos. No hay fechas, no hay agenda, no hay comunicados. Según fuentes cercanas al jugador consultadas por el medio brasileño UOL, la decisión sobre su futuro será tomada exclusivamente por él en los próximos días, y quienes conviven con el delantero advierten que ningún escenario está descartado. Ni siquiera el más drástico.

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Tres caminos se abren ante el número 10 de Brasil. El primero, y el más probable según el entorno del jugador, es el regreso a Santos para cumplir el contrato vigente hasta diciembre. El segundo contempla un traspaso a un club en una liga con menor exposición mediática.

El tercero, el que más ruido genera, es el retiro del fútbol profesional. Ninguna de estas opciones está confirmada, y las personas cercanas a Neymar son enfáticas: el escenario del regreso al club de sus inicios tampoco es seguro.

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El entorno del delantero reconoce su cansancio del ambiente futbolístico, sin descartar ninguno de los tres escenarios posibles (AP Foto/Adam Hunger)

El desgaste del delantero no es nuevo. Desde antes del Mundial, quienes lo rodean a diario lo percibían cansado del ambiente futbolístico. Uno de los focos de ese agotamiento es la relación con la prensa: el propio Neymar se habría quejado a amigos de la falta de reconocimiento a sus 15 años al servicio de la selección brasileña. El torneo fue, en ese sentido, una apuesta por recuperar la motivación. La eliminación ante Noruega por 2-1 cerró ese capítulo de la peor manera posible.

Al final del partido, el delantero no ocultó el golpe. Sus palabras fueron directas: su trayectoria con la camiseta amarilla había terminado con otra derrota. No hubo matices ni puertas abiertas.

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Esa declaración, sumada al estado anímico que describe su entorno, es la que alimenta los rumores sobre una posible despedida definitiva del fútbol.

Desde Santos, el silencio también habla. El club espera el regreso de su jugador, pero aún no estableció contacto para fijar fechas ni calendarios. Las conversaciones deberían producirse en los próximos días.

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El padre y representante del astro brasileño emitió un comunicado en sus redes sociales pidiéndole a su hijo que "recupere la alegría" y vuelva a jugar al futbol

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el espacio donde el entorno de Neymar dejó ver el peso del momento. Neymar da Silva Santos, padre del jugador, publicó hace dos días un mensaje en Instagram que mezcla el repaso de una trayectoria con una petición puntual: que su hijo continúe en el fútbol. “Hijo, continúa jugando al fútbol. Disfruta del fútbol. Vuelve a sentir alegría con la pelota en los pies. Vuelve a sonreír dentro de la cancha. Hoy estás sano”, escribió el padre, quien también le pidió que no cargue sobre sus hombros el peso de las decisiones ni de las críticas. El texto, extenso y de tono personal, cierra con una frase que sintetiza la postura de la familia: “El futuro pertenece a Dios”.

El posteo del padre incluyó una cita bíblica del libro de 1 Corintios como epígrafe, lo que refuerza el tono con el que el entorno familiar enfrenta este momento de indefinición.

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La voz de Cris Guedes, amigo cercano de Neymar, también se sumó al coro de despedidas posibles. En un texto publicado tras la eliminación, Guedes valoró el legado del delantero y dejó abierta la puerta a un final: “Tal vez este sea el último juego, tal vez aún no. Si es así, que se celebre como merece. Y si aún quedan más capítulos, el fútbol os lo agradecerá”, escribió el amigo del jugador.

Lo que sigue es una cuenta regresiva sin reloj. Santos aguarda, el fútbol aguarda, y Neymar toma su tiempo en Florida para definir si el partido ante Noruega fue el último capítulo o apenas el penúltimo.

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