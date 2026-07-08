Pablo Cervi, senador de LLA, defendió la eliminación de las PASO: “Hay que sacarle ese costo a la población”

Pablo Cervi defendió eliminar las PASO y sostuvo que el costo de la política no debe recaer sobre la sociedad

La reforma electoral volvió a instalarse en el centro del debate político y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como uno de los principales objetivos del oficialismo. Para el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, la discusión no pasa únicamente por una cuestión administrativa, sino por reducir el costo que la política traslada a la sociedad.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el legislador sostuvo que las PASO representan un mecanismo costoso para resolver las candidaturas de los partidos y afirmó que “en 2023 costaron más de 200 millones de dólares”. En ese sentido, consideró que “es una interna cara para dirimir las candidaturas y hay que sacarle ese costo a la población”, al defender la intención del Gobierno de avanzar con su eliminación.

PUBLICIDAD

Para Cervi, la reforma debería ir más allá de las primarias. También cuestionó el esquema de financiamiento de los partidos políticos y advirtió sobre la cantidad de fuerzas que existen en el país. “Hoy existen más de 713 partidos en Argentina, es casi un negocio porque cobran por parte del Estado”, aseguró, antes de remarcar que “el financiamiento de la política no debe venir del Estado”.

El senador por Neuquén afirmó que las PASO costaron más de 200 millones de dólares en 2023 y las calificó como una interna cara para definir candidaturas (Infobae en Vivo)

El senador también planteó que el sistema electoral actual resulta excesivamente complejo para los ciudadanos. A su entender, la cantidad de elecciones que se celebran en algunos distritos termina alejando a la gente de las urnas. “En algunos lugares tienen que ir a votar hasta seis veces. Son cuestiones más de la política que de lo que realmente le interesa al ciudadano de a pie”, señaló. Y agregó que el debate “va más allá del costo”, porque el hartazgo social “se reflejó en la baja participación electoral”, por lo que “cargar en la sociedad el costo de la política no tiene sentido”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la posibilidad de habilitar listas colectoras, Cervi explicó que la implementación de la Boleta Única de Papel cambia las reglas del juego y hace difícil replicar ese esquema. Si bien reconoció que existen conversaciones para ampliar la base de apoyo del oficialismo, aclaró que “con la Boleta Única el modelo de colectoras no sería el que podría funcionar”, aunque dejó abierta la posibilidad de encontrar “otro esquema para sumar apoyos”. Según explicó, el objetivo sería facilitar la incorporación de partidos provinciales a un mismo armado nacional, algo que definió como “parte del juego político”.

Además de la agenda legislativa, el senador ratificó su alineamiento con el gobierno de Javier Milei. “Apoyamos fuertemente al Gobierno en momentos difíciles y hoy lo seguimos apoyando, confiados de que es el rumbo correcto de nuestro país y que estamos ante las posibilidades de una Argentina próspera nuevamente”, afirmó. En ese marco recordó que este año formalizó su incorporación a La Libertad Avanza: “Me afilié en febrero, firmé la ficha con Karina Milei y Nadia Márquez y pertenezco al bloque”.

PUBLICIDAD

Pablo Cervi señaló que la Boleta Única de Papel dificulta habilitar listas colectoras, aunque dejó abierta otra vía para sumar apoyos al oficialismo (Photo by Alejandro PAGNI/AFP)

Frente a las versiones sobre tensiones dentro del oficialismo, Cervi buscó bajar el tono de la discusión y negó que exista una disputa por la conducción política. “Se habla mucho de interna, pero venimos trabajando en la agenda y no estamos en una interna”, sostuvo.

También respaldó el liderazgo de Bullrich dentro del espacio al afirmar que “la jefa de bloque sigue siendo Patricia, nadie lo cuestiona”. Sobre la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, diferenció el plano institucional del político al señalar que “es la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación”, aunque aclaró que el bloque “se referencia en Patricia Bullrich y en el Poder Ejecutivo”.

PUBLICIDAD

En otro tramo de la entrevista, Cervi trasladó la discusión al escenario neuquino y aseguró que La Libertad Avanza trabaja para consolidarse como alternativa provincial. “Estamos preparando La Libertad Avanza para dar la batalla en Neuquén y trasladar lo que lleva adelante Milei a las provincias”, sostuvo.

Cervi cuestionó el financiamiento estatal de los partidos políticos y advirtió que en Argentina existen más de 713 fuerzas partidarias (Infobae en Vivo)

Al analizar el potencial de Vaca Muerta, destacó que la provincia atraviesa una oportunidad histórica, aunque advirtió sobre la necesidad de administrar con mayor eficiencia los recursos públicos. Según explicó, el presupuesto provincial pasó de unos 2.400 millones de dólares en 2024 a cerca de 5.000 millones entre 2025 y 2026 y, de mantenerse las proyecciones de exportación, podría alcanzar los 9.000 millones hacia 2030. Sin embargo, cuestionó que “gran parte de las regalías se usan para sostener una estructura estatal cada vez más grande”.

PUBLICIDAD

En cuanto al crecimiento demográfico, consideró que Neuquén continuará expandiéndose, aunque relativizó algunas estimaciones difundidas en los últimos meses. “Hoy la provincia tiene alrededor de 750 mil habitantes y crece entre 20 y 25 mil personas por año. Podríamos llegar al millón hacia el final de la década, pero no a un millón más como se dijo”, explicó.

Para el senador, el desafío pasa por acompañar ese crecimiento con una economía más diversificada. “Hay que equilibrar el desarrollo porque no hay trabajo para todos y faltan profesionales en varios rubros. El desafío es diversificar la matriz productiva y aprovechar la oportunidad histórica de la provincia”, afirmó.

PUBLICIDAD

El senador destacó el potencial de Vaca Muerta, cuestionó el uso de regalías para ampliar el Estado y planteó diversificar la economía de Neuquén (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)

Sobre la actividad parlamentaria, adelantó que el Senado prevé sesionar el próximo 16 para tratar, entre otros proyectos, la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Antes de finalizar la entrevista, Cervi también se refirió a su salida de la Unión Cívica Radical. Aunque aclaró que no reniega de su recorrido político, sostuvo que el partido “tiene que recuperar banderas” y consideró que “hoy no tiene una bandera para mostrar”. En esa línea, opinó que muchos dirigentes radicales buscan acuerdos con La Libertad Avanza porque entienden que “las reformas están dando frutos”, y concluyó que la UCR “debe encontrar su camino”.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.