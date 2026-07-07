Cómo se puede limpiar la pantalla de un Smart TV y no dañarla

Limpiar la pantalla de tu Smart TV es más delicado de lo que parece: un error puede dañar el panel para siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la pantalla de tu Smart TV parece una tarea sencilla, pero hacerlo de forma incorrecta puede dañar el panel de forma permanente. Las pantallas modernas, en particular los paneles LCD, tienen superficies delgadas y sensibles que reaccionan mal a los productos de limpieza domésticos comunes.

Seguir los pasos correctos garantiza que la imagen se vea perfecta sin poner en riesgo el televisor.

Antes de empezar: pasos previos obligatorios

El primer paso, antes de tocar la pantalla, es apagar el televisor y desconectar el cable de alimentación. Manipular el cable con las manos húmedas representa un riesgo eléctrico real. Además, con la pantalla apagada es mucho más fácil detectar manchas, huellas y polvo acumulado.

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Los paneles LCD son delgados y sensibles, y reaccionan mal a los limpiadores domésticos comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al apagar el televisor notas una mancha en la pantalla negra, no intentes limpiarla de inmediato.

Según Samsung, en la mayoría de los casos no se trata de un problema del panel, sino de un objeto extraño en el exterior. Actuar con prisa en esa situación puede causar daños innecesarios.

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También es importante revisar el manual de instrucciones de tu modelo específico antes de comenzar: algunos fabricantes tienen indicaciones particulares que conviene respetar.

Qué paño usar y cómo aplicarlo

La herramienta adecuada para limpiar la pantalla de un Smart TV es un paño suave y seco de microfibra o franela. Un paño para limpiar gafas también funciona bien cuando hay huellas dactilares.

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Antes de tocar la pantalla, apaga el televisor y desconecta el cable de alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo ideal es reservar ese paño exclusivamente para la pantalla y el marco del televisor, sin usarlo en otros objetos, para evitar que transporte polvo o residuos de otras superficies.

Al limpiar, el movimiento debe ser suave y sin presión. Un panel LCD es delgado y flexible: presionar con fuerza puede deformar o dañar los píxeles de forma irreversible.

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Si el polvo no cede con el paño seco, humedece ligeramente la tela con agua destilada, exprímela bien y pásala con cuidado. Luego seca la superficie de inmediato con otro paño limpio y seco.

Toallas de papel, trapos, esponjas y cepillos de uso doméstico no son adecuados para este tipo de pantallas: su textura puede rayar la superficie.

Si el polvo no cede con el paño seco, humedece la tela con agua destilada, exprímela y pásala con suavidad. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué productos están completamente prohibidos

Nunca uses limpiadores de vidrios, jabón, polvos de limpieza ni productos químicos como alcohol, benceno o amoníaco sobre la pantalla.

Aunque el televisor pueda parecer una ventana grande, su superficie es radicalmente distinta: los químicos abrasivos causan daños permanentes en los paneles LCD.

Cómo eliminar manchas difíciles

Si una mancha no desaparece con el paño seco ni con agua destilada, Samsung recomienda usar una pequeña cantidad de etanol desinfectante.

La técnica es la misma: aplícalo sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla, y limpia la zona con movimientos rápidos y suaves. Al terminar, retira el aceite residual y la humedad con un paño de microfibra seco.

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Si el agua penetra en el televisor, puede provocar una descarga eléctrica o dañar los componentes internos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Nunca rocíes ningún líquido directamente sobre la pantalla. Si el agua penetra en el interior del televisor, puede provocar una descarga eléctrica o averiar los componentes electrónicos.

Cómo limpiar el control remoto del televisor

El control remoto del televisor es uno de los objetos de mayor contacto en el hogar, por lo que mantenerlo limpio reduce la acumulación de bacterias.

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Antes de limpiarlo, retira las pilas para evitar cualquier daño eléctrico. Usa un paño húmedo o toallitas desinfectantes para limpiar todas las superficies y los espacios entre botones; asegúrate de que el paño no esté mojado, solo ligeramente humedecido.

Nunca apliques productos químicos como alcohol, amoníaco o acetona: pueden deteriorar el material del control. Una vez terminada la limpieza, seca el dispositivo de inmediato con un paño seco antes de volver a colocar las pilas. Limpiar también la superficie donde habitualmente reposa el control evita que se vuelva a contaminar.

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