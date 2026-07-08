Malaria en Centroamérica: el Caribe nicaragüense como epicentro

Un mosquito se mantiene en el aire en un primer plano detallado, mostrando sus alas translúcidas, patas largas y cuerpo segmentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua y Costa Rica firmaron un acuerdo binacional contra la malaria el 3 de julio, mientras el brote que empuja esa negociación acumula más de 1,700 casos en el lado nicaragüense en apenas seis meses, según conteos independientes recogidos por el diario La Prensa.

La dimensión real del problema, no obstante, permanece opaca. El régimen de Daniel Ortega mantiene hermetismo sobre las cifras agregadas del brote, lo que impide evaluar con precisión el alcance de la epidemia.

La información disponible proviene de recuentos de medios independientes, no de reportes oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua.

El foco que cruzó la frontera

El impacto más concreto de ese silencio informativo se siente en el país vecino. En Costa Rica, los datos de Vigilancia de la Salud registraron 46 casos de malaria en los primeros seis meses de 2026, un aumento del 39% frente a los 33 de todo el año anterior.

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El ministro de Salud costarricense, Alexánder Sánchez Cabo, señaló a la zona de Crucitas como el principal foco activo, y atribuyó los contagios directamente a la migración irregular proveniente de Nicaragua, según informó Teletica.

El ministro de Salud costarricense, Alexánder Sánchez Cabo, señaló a la zona de Crucitas como el principal foco activo, y atribuyó los contagios directamente a la migración irregular proveniente de Nicaragua

En esa misma área se detectó recientemente un caso de malaria mixta, la variante más compleja de tratar.

El acuerdo binacional firmado el 3 de julio busca coordinar acciones preventivas en las comunidades de ambos lados de la frontera. Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, lo describió como parte de los “esfuerzos de buena vecindad” entre ambas naciones, según el Diario Barricada.

El Caribe nicaragüense, epicentro del brote

La región del Caribe nicaragüense concentra la mayor parte de los contagios. La combinación de agua estancada tras las lluvias, precariedad socioeconómica y escaso acceso a servicios médicos crea las condiciones que permiten al mosquito Anopheles reproducirse sin control.

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La malaria no se transmite de persona a persona. La hembra del Anopheles, al picar, deposita un parásito en el torrente sanguíneo que migra al hígado, donde se multiplica antes de atacar los glóbulos rojos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el cuadro típico como fiebre alta, escalofríos, sudoración intensa, cefalea y dolor muscular generalizado, con síntomas que aparecen entre 10 y 15 días después de la picadura.

La región del Caribe nicaragüense concentra la mayor parte de los contagios. La combinación de agua estancada tras las lluvias, precariedad socioeconómica y escaso acceso a servicios médicos crea las condiciones que permiten al mosquito Anopheles reproducirse sin control.

La variante más letal, presente en Nicaragua

Lo que preocupa especialmente a los médicos nicaragüenses no es solo el volumen de casos, sino el tipo de parásito que los provoca.

La mayoría de las infecciones históricas en el país corresponden al Plasmodium vivax, que genera síntomas severos pero raramente mata. El problema es que en el brote actual también circula el Plasmodium falciparum, reconocido globalmente como la cepa más peligrosa de la enfermedad.

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La OMS advierte en sus protocolos que “si no se tratan en 24 horas, la malaria por Plasmodium falciparum puede progresar a una enfermedad grave y causar la muerte”, por complicaciones como la malaria cerebral o la insuficiencia multiorgánica.

Esa ventana de 24 horas convierte el acceso oportuno al diagnóstico en un factor determinante. En las zonas rurales del Caribe nicaragüense, donde la infraestructura sanitaria es precaria y las cifras oficiales no llegan, esa condición es difícil de garantizar.