¿Qué es la enfermedad del legionario? La infección bacteriana que puso en alerta a una ciudad de Estados Unidos

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó un brote de legionelosis en el Upper East Side con 23 casos y 17 hospitalizaciones desde finales de junio de 2026. (Francis Chandler/CDC via AP)

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) reportó un brote de legionelosis, conocida en su forma más grave como enfermedad del legionario, en el Upper East Side de Nueva York. Desde finales de junio de 2026 se han confirmado 23 casos y 17 personas han requerido hospitalización. Las autoridades investigan las torres de refrigeración como posible origen del brote, ya que estas estructuras suelen favorecer la proliferación de la bacteria Legionella pneumophila. La situación genera preocupación por el riesgo de nuevos contagios en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, según reportes de AP News y ABC7 NY.

Según las autoridades sanitarias, los casos se ubican en los códigos postales 10028, 10128 y 10075, que corresponden a los barrios de Carnegie Hill y Yorkville. El DOHMH detectó un incremento inusual de pacientes con síntomas de neumonía severa, lo que llevó a la aplicación de pruebas específicas para confirmar la presencia de Legionella. Las investigaciones descartan riesgos asociados al suministro de agua potable y al uso de aire acondicionado doméstico, ya que la bacteria se transmite por inhalación de vapor de agua contaminada, no por consumo directo, según explicó el departamento en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la ciudad de Nueva York ha enfrentado episodios similares. Durante el verano de 2025, siete personas murieron por legionelosis en Harlem, lo que impulsó reformas a la legislación local. Desde mayo de 2026 está en vigor una normativa que exige inspecciones y limpieza periódica de las torres de refrigeración, con reporte trimestral obligatorio al DOHMH, según ABC7 NY.

¿Qué es la legionelosis y cómo se transmite?

La legionelosis es una neumonía bacteriana causada por la Legionella pneumophila, que se desarrolla en sistemas de agua artificiales, especialmente en torres de refrigeración, jacuzzis y sistemas de climatización. El contagio ocurre por la inhalación de microgotas de agua contaminada dispersadas en el aire, no por consumo de agua ni por contacto físico con personas infectadas. Según el Departamento de Salud de Nueva York, los sistemas de agua potable y las duchas domésticas no representan un riesgo en este brote.

PUBLICIDAD

Los grupos con mayor vulnerabilidad a la legionelosis son personas mayores de 50 años, fumadores, individuos con enfermedades pulmonares crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos. De acuerdo con Fox News, no todos los expuestos desarrollan la enfermedad, pero el riesgo aumenta significativamente en estos segmentos de la población.

La investigación del brote de enfermedad del legionario se concentra en más de 160 torres de refrigeración por su vínculo con la bacteria Legionella pneumophila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del legionario?

El DOHMH y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que los síntomas principales de la legionelosis incluyen:

Fiebre alta (por encima de 38°C)

Tos persistente

Dificultad respiratoria

Dolores musculares y fatiga

Dolor de cabeza

Diarrea y confusión en algunos casos

El período de incubación suele ser de dos a diez días tras la exposición. Las autoridades recomiendan que cualquier persona que resida, trabaje o haya visitado el área afectada y presente síntomas compatibles consulte a un profesional de la salud. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio específicas, como cultivos de esputo o análisis de orina, según el protocolo informado por el DOHMH y AP News.

PUBLICIDAD

¿Cómo se trata la legionelosis?

La legionelosis se trata con antibióticos específicos, principalmente levofloxacino y azitromicina, de acuerdo con el DOHMH y Fox News. El tratamiento temprano suele ser efectivo y reduce el riesgo de complicaciones graves. El Dr. Alister Martin, comisionado de salud de Nueva York, explicó que “el tratamiento oportuno mejora significativamente el pronóstico”, aunque algunas personas requieren hospitalización y cuidados intensivos, especialmente quienes presentan factores de riesgo.

No existe una vacuna para la enfermedad del legionario. El pronóstico es positivo para la mayoría de los pacientes que reciben atención médica inmediata, pero la letalidad puede aumentar en personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias aclararon que la legionelosis no se transmite por el agua potable ni por el aire acondicionado doméstico, sino por inhalación de vapor de agua contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención se han implementado en Nueva York?

Las autoridades han ordenado la inspección y limpieza inmediata de más de 160 torres de refrigeración en la zona afectada. El DOHMH exige que los propietarios de edificios realicen pruebas de detección de Legionella y presenten informes cada 90 días. Según declaraciones de la presidenta del Ayuntamiento de Nueva York, Julie Menin, la ley vigente “aumenta la responsabilidad de los administradores de edificios en la prevención de brotes similares”.

Las recomendaciones oficiales para la población incluyen:

Evitar el contacto con vapor de agua en interiores cercanos a torres de refrigeración

Estar atentos a síntomas gripales y consultar a un médico ante cualquier sospecha

Continuar consumiendo agua, duchándose y usando aire acondicionado, ya que estas actividades no representan riesgo

Seguir los comunicados oficiales del DOHMH y consultar fuentes institucionales en caso de dudas

El DOHMH publica actualizaciones periódicas sobre el avance del brote y las acciones implementadas, según ABC7 NY.

¿Qué antecedentes existen sobre brotes similares en Nueva York?

Durante el verano de 2025, un brote en Harlem resultó en siete muertes, lo que llevó a la aprobación de una ley que endurece las exigencias de inspección y limpieza de torres de refrigeración en toda la ciudad. Las autoridades atribuyen la reducción de casos en los años siguientes a la implementación de estas medidas, según reportes oficiales recogidos por AP News.

PUBLICIDAD

La vigilancia epidemiológica y el mantenimiento regular de infraestructuras siguen siendo las herramientas principales para evitar nuevos brotes. El caso actual del Upper East Side confirma la importancia de la aplicación rigurosa de estas regulaciones.

El tratamiento de la legionelosis se basa en antibióticos como levofloxacino y azitromicina, y el diagnóstico temprano mejora el pronóstico de los pacientes. (ABC7)

¿Qué deben hacer los residentes y visitantes de la zona afectada?

El DOHMH recomienda a los residentes y visitantes de los códigos postales 10028, 10128 y 10075 que:

Vigilen la aparición de síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria

Consulten de inmediato a un profesional de la salud si presentan síntomas compatibles con legionelosis

Sigan las actualizaciones y recomendaciones oficiales

No suspendan el consumo de agua ni el uso de sistemas de aire acondicionado, ya que no existe evidencia de riesgo en estas actividades

Las autoridades han organizado reuniones informativas virtuales para responder preguntas y aclarar dudas de la comunidad. El Dr. Alister Martin aseguró que “el monitoreo de todos los sistemas de refrigeración continuará hasta descartar cualquier riesgo residual”.

PUBLICIDAD

¿Cómo puede evolucionar la situación y qué se espera en los próximos días?

El número de casos podría aumentar, ya que la legionelosis puede tardar varios días en manifestarse tras la exposición a la bacteria. El DOHMH mantiene vigilancia activa y un sistema de notificación para nuevos casos sospechosos. La coordinación entre agencias municipales y estatales, junto con la colaboración de los propietarios de edificios, será determinante para controlar el brote y reducir el riesgo de futuros incidentes, según las actualizaciones de AP News y Fox News.

Las autoridades insisten en la importancia del diagnóstico temprano y el cumplimiento estricto de las medidas preventivas. El seguimiento clínico de los pacientes hospitalizados y el monitoreo ambiental continúan bajo supervisión oficial.

PUBLICIDAD