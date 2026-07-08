La herramienta tecnológica de la FIFA que identifica infracciones al instante y puede invalidar un gol

La FIFA utilizó diferentes tecnologías durante el Mundial 2026. (RFEF).

El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por las sorpresas deportivas y las eliminaciones inesperadas, sino también por el protagonismo de la tecnología. Durante el torneo, varias anotaciones fueron anuladas tras la intervención del sistema de videoarbitraje (VAR) y de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, herramientas que permitieron identificar infracciones en cuestión de segundos y respaldar las decisiones arbitrales con mayor precisión.

La FIFA aseguró que las innovaciones implementadas en esta edición buscan reducir el margen de error y agilizar las revisiones, evitando largas interrupciones durante los partidos. Gracias a la combinación de inteligencia artificial, cámaras de seguimiento y modelos tridimensionales de los futbolistas, el organismo considera que las decisiones arbitrales son ahora más rápidas y fiables.

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Árbitros usaron el VAR para anular goles en el Mundial 2026. Reuters/Kyle Ross

Cómo funciona la tecnología que detecta un fuera de juego

La principal novedad tecnológica del Mundial 2026 fue la incorporación de una versión más avanzada del sistema semiautomatizado para detectar posiciones adelantadas.

Esta herramienta analiza de forma permanente la ubicación del balón y de todos los jugadores sobre el terreno de juego. Cuando identifica un fuera de juego claro, envía una alerta automática al equipo arbitral para que la jugada sea detenida o revisada inmediatamente.

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De esta manera, se evita que el partido continúe durante varios segundos antes de descubrir que la acción era inválida, reduciendo además el riesgo de lesiones derivadas de jugadas que finalmente no tendrían validez.

Sin embargo, la decisión final continúa estando en manos de los árbitros cuando la jugada involucra posibles interferencias de un futbolista o situaciones que requieren interpretación.

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Árbitros usaron sistemas semiautomáticos para identificar fueras de juego al instante. (Freepik)

Avatares digitales para aumentar la precisión

Otra de las innovaciones implementadas por la FIFA fue el escaneo corporal en tres dimensiones de todos los jugadores participantes.

Antes del inicio del campeonato, los futbolistas fueron sometidos a un proceso de digitalización que permitió crear un avatar tridimensional de cada uno de ellos.

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Estos modelos se integran con el sistema de fuera de juego para determinar con mayor exactitud la posición de cada parte del cuerpo habilitada para jugar el balón.

La información también permite generar reconstrucciones en 3D de las jugadas, facilitando que árbitros, entrenadores, jugadores y espectadores comprendan por qué una acción fue invalidada.

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Futbolistas fueron escaneados en 3D para poder identificar rápidamente posiciones adelantadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 150 millones de datos por partido

Cada estadio utilizado durante el Mundial cuenta con 16 cámaras de seguimiento óptico distribuidas estratégicamente.

Estos dispositivos registran permanentemente la posición del balón y de todos los futbolistas, generando más de 150 millones de datos durante cada encuentro.

Toda esa información alimenta el sistema tecnológico de la FIFA, que reconstruye las acciones en tres dimensiones y proporciona al VAR imágenes mucho más precisas para analizar jugadas complejas.

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Gracias a este nivel de detalle también resulta más sencillo determinar si el balón abandonó completamente el terreno de juego antes de un gol o si existió una infracción previa a la anotación.

16 cámaras ópticas fueron instaladas en los estadios del Mundial 2026. - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

La inteligencia artificial también llegó al Mundial 2026

Además de las herramientas arbitrales, la FIFA puso a disposición de las 48 selecciones un nuevo asistente basado en inteligencia artificial generativa denominado Football AI Pro.

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La plataforma ofrece análisis tácticos antes y después de cada partido, permitiendo a los cuerpos técnicos acceder a información avanzada sobre el rendimiento propio y el de sus rivales.

Con esta iniciativa, la FIFA buscó que todas las selecciones, independientemente de su presupuesto o infraestructura tecnológica, tuvieran acceso a las mismas herramientas de análisis de datos.

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La FIFA puso a disposición Football AI Pro para los cuerpos técnicos de las 48 selecciones participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cámaras corporales y nuevas imágenes para las transmisiones

El Mundial 2026 también incorporó mejoras en la cobertura televisiva.

Los árbitros utilizaron cámaras corporales que ofrecieron nuevas perspectivas de las jugadas, mientras que las reconstrucciones tridimensionales fueron integradas a las transmisiones para explicar las decisiones arbitrales de forma más clara.

Estas visualizaciones permiten observar la posición exacta de los jugadores y comprender por qué una anotación fue anulada o una acción terminó siendo sancionada.

Los ártitros tienen una cámara en su cuerpo (RefCam) para saber qué es lo que pueden ver.

Una Copa del Mundo marcada por la innovación

Las nuevas tecnologías implementadas por la FIFA han cambiado la manera en que se desarrollan y analizan los partidos del Mundial.

Aunque las decisiones arbitrales continúan generando debate entre aficionados y protagonistas, la combinación de inteligencia artificial, sistemas automatizados, modelos tridimensionales y cámaras de alta precisión busca ofrecer fallos más objetivos y reducir las posibilidades de error humano.

Con estas herramientas, la FIFA pretende que cada decisión importante esté respaldada por evidencia tecnológica, permitiendo que situaciones como un fuera de juego, una interferencia o una infracción previa a un gol puedan detectarse en cuestión de segundos. A medida que estas soluciones evolucionen, todo indica que la tecnología tendrá un papel cada vez más determinante en el futuro del fútbol profesional.