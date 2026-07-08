Polémica en Bolivia por viaje del gerente de BoA en medio de la crisis que atraviesa la aerolínea

Polémica en Bolivia por el viaje de Eduardo Valdivia, gerente de la aerolínea estatal, a Miami, EEUU, a menos de tres meses de haber asumido el cargo.

El viaje del gerente general de la aerolínea estatal de Bolivia genera polémica y pedidos de destitución en el país. A menos de tres meses de haber asumido la dirección de Boliviana de Aviación (BOA), Eduardo Valdivia realizó un viaje personal de casi un mes a Miami, Estados Unidos, en las fechas en las que se celebra el Mundial de fútbol en ese país.

El caso genera cuestionamientos de legisladores y pedidos de destitución, en medio de reclamos por la calidad del servicio que presta la aerolínea estatal que en las últimas semanas registró retrasos de varias horas, canceló frecuencias de vuelos e incrementó sus tarifas.

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que no tenía conocimiento del viaje de Valdivia pero que, en todo caso, no necesitaba su autorización para ausentarse y que debía designar a un gerente interino.

Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026.

“Si un gerente tiene que viajar, deja un interino y toma una decisión, no es que llama al ministro y yo autorizo (…) cada uno es responsable”, afirmó Zamora en entrevista en Radio Fides. Sin embargo, indicó que a su retorno solicitará un informe.

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Según los boletos aéreos difundidos por medios locales, Valdivia viajó a Estados Unidos el 18 de junio y tiene previsto retornar el 11 de julio. La controversia creció cuando se conoció que el gerente había pagado cerca de 93 dólares (933 bolivianos) por el pasaje de retorno en primera clase, menos del 10% del costo real del boleto según se confirma en la página web de la aerolínea.

“Tendrá que explicar el motivo del viaje y este tema del pasaje, porque ni el ministro tiene esas ventajas”, señaló Zamora. “Este control social me sirve mucho”, añadió.

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La tarifa más económica para un vuelo de primera clase de Miami a Santa Cruz, en BoA, para dentro de un mes cuesta 9,679 bolivianos, equivalentes a 967 dólares.

La senadora Claudia Mallón, que siguió el caso, calificó el caso como un “abuso de poder” y señaló que la prolongada ausencia del gerente a 58 días de haber asumido el cargo justifica su destitución. “Mano dura con los flojos, con los ociosos. Aquí definitivamente tienen que cambiar las cosas. (...) Amerita la destitución de este señor”, afirmó en entrevista con la radio Erbol.

Según información de la legisladora, la aerolínea está operando con solo diez aviones y los siete restantes de su flota están fuera de servicio por mantenimiento y falta de repuestos, lo que provocaría las frecuentes demoras, cancelaciones e incremento de tarifas.

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A las críticas se sumó el vicepresidente Edmand Lara, quien señaló que el momento crítico para la aerolínea requiere la presencia de su gerente. “Nos advirtieron que BoA va a perder mercado. ¿Y qué hace su gerente? Estar viendo el último partido desde una butaca en vez de estar en su escritorio peleando por la empresa del Estado”, señaló.

Un avión de la aerolínea estatal BoA, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejon

En medio del escándalo, BoA difundió un comunicado en el que explicó que su gerente general no tomó vacaciones, que su ausencia “temporal” responde a la “modalidad sin goce de haberes” y “para atender asuntos de orden personal”.

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No es la primera vez que este tipo de polémicas se suscitan en Bolivia. En marzo, el propio vicepresidente Lara, junto a su esposa, la diputada Diana Romero, viajó a México, invitado por la Federación Boliviana de Fútbol para presenciar el partido de repechaje de la selección. En ese vuelo también iba una numerosa delegación de funcionarios públicos, entre ellos el gerente de la telefónica Entel y de otras compañías estatales.