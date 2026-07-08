Cábalas mundialistas: una señora fue a comprar medicamentos, Argentina le empató a Egipto y le pidieron que se quedara en el local hasta el final

Una señora vio el partido en una farmacia por cábala

Argentina es un país más que emocional, pero también podría ser definido como “cabulero”. Son esas pequeñas o grandes acciones, las que buscan invocar a la fortuna y a la suerte, las que nos definen. Mucho más en una instancia como es el Mundial de fútbol.

Una situación inusual de ese estilo se produjo esta vez dentro de una farmacia y se convirtió en tendencia en las redes sociales, tras el histórico triunfo de la selección argentina frente a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Un grupo de trabajadores decidió aplicar una cábala en pleno horario laboral, después de que una clienta ingresara al local cuando el equipo nacional perdía 2-0. Minutos más tarde, tras la atención, Argentina logró empatar el encuentro, lo que desencadenó una reacción inesperada de los empleados.

Según relató uno de los protagonistas en capturas de mensajes que circularon en distintas plataformas, la presencia de la clienta coincidió con el cambio de suerte del equipo argentino. Uno de los empleados escribió: “Entró una vieja (con cariño) perdiendo 2 a 0 a la farmacia. En el lapso que la atendimos empatamos y le pedí por favor que se quede”. Sí, los trabajadores le solicitaron a la mujer que permaneciera en el local hasta el final del partido, convencidos de que su presencia funcionaba como un amuleto. O un talismán.

PUBLICIDAD

El mensaje que se viralizó en redes sociales

La escena quedó registrada en una imagen de la cámara de seguridad interna. En la fotografía se observa a varios empleados reunidos en el mostrador, alrededor de una pantalla. Frente a ellos, la clienta aparece sentada en una silla, con el celular en mano.

La secuencia, que se originó en un simple acto cotidiano, terminó por unir a los empleados y a la clienta en una curiosa muestra de fe deportiva. Mientras tanto, la definición del partido seguía su curso y concluiría en una victoria cargada de épica.

PUBLICIDAD

Argentina, no traten de entenderla

Cristina, de 76 años, se convirtió en una de las tantas cábalas de la Scaloneta

La Real Academia Española (RAE) define a la cábala como una conjetura o una suposición, aunque también establece que el término se refiere a un “cálculo supersticioso para adivinar algo”.

Un claro ejemplo de ese tipo de cálculos sucedió en el Mundial Catar 2022. Luego de pasar a los cuartos de final, el país vivió un fenómeno en redes sociales. En el barrio porteño de Liniers, un grupo de amigos, conocidos como “Los pibes de Luro”, compartió el video de Cristina, una mujer de 76 años que se sumó espontáneamente a los festejos callejeros tras la victoria ante Australia.

PUBLICIDAD

Según relató Octavio Ruggero, quien grabó la secuencia y la publicó en TikTok, la abuela vivía frente a la casa donde el grupo suele ver los partidos. Durante el festejo, la mujer salió con una bandera argentina y fue recibida con una canción improvisada al ritmo de “Abuela la la la”, lo que generó risas y aplausos. El video superó los dos millones de reproducciones y convirtió la escena en cábala para los próximos encuentros.

La costumbre de invitar a la vecina comenzó con el debut de Argentina ante México, y desde entonces la presencia de la abuela se volvió clave en cada festejo. Los jóvenes la integraron como una más y consideraron su participación un gesto de unión entre generaciones.

PUBLICIDAD

Los partidos se sucedieron: la histórica Países Bajos, la Croacia de Luka Modrić y la complicada Francia de Kylian Mbappé. Pero también aumentó la cantidad de fanáticos que se acercaban hacia el oeste porteño para festejar con La Abuela.

¿El resultado final? Lionel Messi levantando el tan ansiado trofeo en Lusail, envuelto en gloria. Creer o reventar, Argentina siempre eligió creer, y La Abuela también.

PUBLICIDAD