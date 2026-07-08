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La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

En declaraciones al margen de la cumbre en Ankara, Store le recordó a Starmer la victoria de Noruega sobre Inglaterra en septiembre de 1981

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Starmer y Store visten camisetas de fútbol para el bilat antes del partido de la Copa del Mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con su homólogo noruego, el primer ministro Jonas Gahr Store, en la embajada británica en Ankara, Turquía, el martes. Ambos lucieron las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales, antes del partido de cuartos de final del Mundial que se disputará el sábado.

En declaraciones al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, Store le recordó a Starmer la victoria de Noruega sobre Inglaterra en septiembre de 1981, durante las eliminatorias para el Mundial de 1982.

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Tras sorprender a Brasil el domingo y alcanzar los cuartos de final, los escandinavos llegan a Miami para el partido del sábado con gran confianza y con el que quizás sea el delantero más peligroso del torneo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, saludan a los medios de comunicación vestidos con camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, saludan a los medios de comunicación vestidos con camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS

Cualquier debilidad defensiva que Inglaterra mostrara contra México el domingo podría ser aprovechada sin piedad por Erling Haaland, mientras que la precisión en los pases de Martin Odegaard le brinda a Noruega la creatividad necesaria para encontrarlo.

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“Bueno, permítame decirle que, hace 45 años, Primer Ministro, Noruega jugó contra Inglaterra en la fase de clasificación. Y ganamos. Y los comentaristas de radio dijeron: ‘Maggie Thatcher, ¿me oye?’. Sus muchachos recibieron una paliza tremenda”, le dijo el noruego a Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, saludan a los medios de comunicación vestidos con camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, saludan a los medios de comunicación vestidos con camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS

“Sí, pero lo que estás omitiendo es que Inglaterra solo ganó la Copa del Mundo bajo gobiernos laboristas, en 1966, así que el tiempo es nuestro”, respondió el británico.

Starmer dijo este miércoles que es importante que los líderes de la OTAN demuestren “unidad y fortaleza” en la cumbre de Ankara.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, caminan del brazo vistiendo camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, caminan del brazo vistiendo camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la Embajada Británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS

“Es un placer estar aquí para lo que será una cumbre de la OTAN de gran importancia, dada la persistencia del conflicto en Ucrania y los acontecimientos recientes en el estrecho de Ormuz”, declaró Starmer al llegar al palacio presidencial turco.

La cita de Ankara debe abordar “cuestiones realmente importantes”, sobre las cuales “debemos acordar medidas”, añadió.

“Es fundamental que, como líderes, demostremos la unidad y la fortaleza de la OTAN en un momento como este; eso es precisamente lo que haremos en la cumbre esta mañana”, puntualizó Starmer en su última cita de este tipo como jefe del Gobierno antes de dejar el poder.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, visten camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la embajada británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, visten camisetas de sus respectivos equipos de fútbol antes de una reunión en la embajada británica, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. Alastair Grant/Pool vía REUTERS

Starmer anunció el pasado 22 de junio su dimisión como líder laborista y primer ministro, si bien continuará hasta la elección de su sustituto. Todo indica que el diputado laborista Andy Burnham será el único candidato, por lo que, de ser así, asumiría como primer ministro el próximo 20 de julio.

(Con información de Reuters y EFE)

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