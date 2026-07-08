La reacción de los medios de Egipto tras la remontada épica de Argentina en el Mundial: “Las decisiones arbitrales destrozaron el sueño”

Las portadas de los medios egipcios tras la eliminación del Mundial

La épica victoria de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una intensa repercusión en los principales medios egipcios, donde se destacó el desempeño histórico de los Faraones en la Copa del Mundo y las controversias en torno al arbitraje. La cobertura mediática del país africano reflejó orgullo por la actuación del equipo dirigido por Hossam Hassan, junto a un reclamo unánime por las decisiones arbitrales que, según estas fuentes, influyeron en el resultado.

De acuerdo con lo publicado por el medio El Egipcio Hoy (almasryalyoum.com), la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) manifestó su “profunda insatisfacción” con el arbitraje del encuentro y cuestionó el uso de la tecnología VAR. “La EFA expresó su profunda insatisfacción con el desempeño arbitral en el partido de ayer entre Egipto y Argentina, dirigido por el francés Francois Letexier, y con algunas decisiones relacionadas con la tecnología del Video arbitraje (VAR), que suscitaron muchas dudas, especialmente a la luz de las críticas generalizadas dirigidas a este desempeño por parte de numerosos medios de comunicación y analistas deportivos”, declaró la entidad, según el citado medio. Además, la federación egipcia confirmó la presentación de una protesta formal ante la FIFA y agradeció al presidente de la EFA por su respaldo, en lo que consideró un paso necesario para “defender nuestros derechos”.

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La portada de DailyNews Egipto

Por su parte, el análisis del DailyNews Egypt subrayó la “lección magistral de disciplina táctica y valentía” mostrada por Egipto, que durante más de 80 minutos puso en aprietos al vigente campeón mundial. El medio describió cómo su seleccionado se adelantó de forma sorprendente y merecida en el marcador con un gol de cabeza de Yasser Ibrahim, mientras que Mostafa Ziko amplió la ventaja con una definición contundente en el segundo tiempo. “La afición egipcia estalló de júbilo más tarde, cuando Mostafa Ziko amplió la ventaja, coronando una actuación brillante y contundente que parecía encaminarse a una de las mayores victorias en la historia del fútbol africano”, detalló el medio. El mismo periódico resaltó el papel del arquero Mostafá Shobeir, considerado una de las figuras del encuentro por sus intervenciones, que incluyó un penal atajado a Lionel Messi.

La portada del periódico Ahram

Las críticas al arbitraje ocuparon un lugar central en la cobertura egipcia. Youm7 tituló: “Las decisiones arbitrales destrozaron el sueño de los egipcios... y el VAR le otorga la clasificación a Argentina”. En ese artículo, el experto en arbitraje y analista técnico Adel Akl sostuvo que Francois Letexier “no logró arbitrar correctamente el partido entre Egipto y Argentina”. La publicación puso énfasis en las jugadas revisadas por el VAR y en cómo estas decisiones impactaron en el desarrollo del partido.

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La polémica arbitral también fue abordada por Cairo24, que señaló que el partido “trajo a la memoria declaraciones anteriores de directivos y jugadores, en las que acusaban a los árbitros de favorecer a la selección argentina en los torneos de la Copa del Mundo”. El medio recordó antecedentes de quejas similares en campeonatos previos, lo que incrementó el malestar entre la comunidad futbolística egipcia.

La portada de Cairo24

En ese contexto, Ahram centró su análisis en el impacto deportivo del encuentro y destacó que Egipto “rompió la racha histórica” de Argentina. El medio reflejó que los goles de Ibrahim y Ziko pusieron a los argentinos en desventaja en un partido de la Copa del Mundo por primera vez desde la derrota ante Arabia Saudita en 2022. Según esta cobertura, la actuación egipcia “puso fin a la racha excepcional” del campeón mundial, independientemente del desenlace final. Además, en una de las fotos de la definición de cabeza de Ibrahim en el primer gol del partido, el medio utilizó el epígrafe: “Rompiendo el aura del tango”.

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A lo largo de la prensa egipcia, se repitieron mensajes de reconocimiento a la labor de Hossam Hassan como entrenador y al arquero Mostafá Shobeir, quienes recibieron elogios por el planteo táctico y la resistencia ante el poderío ofensivo argentino. La narrativa dominante, sin embargo, puso el foco en el reclamo institucional por lo que consideran fallos arbitrales decisivos, en especial en relación con la intervención del VAR, y en la sensación de injusticia compartida por jugadores, técnicos y aficionados.