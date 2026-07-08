Los videos que descartan los reclamos de penal que hizo Egipto antes del gol de la clasificación de Enzo Fernández

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Argentina consiguió una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo, sobre todo, por la forma épica que tuvo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía 2-0 a falta de diez minutos para el final, pero con tantos del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, dio vuelta el tanteador en tiempo reglamentario y selló su boleto para la próxima fase, en la que se medirá con Suiza (este sábado desde las 22, hora argentina, en Kansas).

Los egipcios reclamaron varias cuestiones ante los árbitros: primero se quejaron por el tanto anulado por previa infracción contra Lisandro Martínez, algo constatado por el VAR. Tras ese tanto que hubiera sido el 2-0 parcial para los africanos, finalmente pudieron conseguir esa ventaja de dos, aunque no supieron cómo sostenerla.

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¿Qué otra cosa reclama Egipto? Dos supuestas infracciones dentro del área por las que, según su visión, el árbitro francés Francois Letexier debía invalidar el tanto de Enzo Fernández al minuto 92 y sancionar penal a su favor. Sin embargo, surgieron imágenes elocuentes en las redes sociales que dan cuenta de que el colegiado acertó al desoír sus reclamos.

No había podido ver está jugada en la cual Egipto reclamaba penal desde este ángulo.



Acá se nota clarísimo que es el jugador egipcio el que choca el pie del jugador Argentino, probablemente con la intención de dejarse caer al perder la pelota.



NO HAY FALTA! pic.twitter.com/KswVvVMpln — FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) July 8, 2026

Julián Álvarez le robó limpiamente la pelota a un Mohamed Salah que trastabilló solo y hasta es quien provoca el contacto mínimo entre sus pies y el del rival. Justamente de esa recuperación llegó el pase profundo para Lautaro Martínez, que luego envió el centro a la cabeza de Enzo Fernández para el 3-2 que desató la locura en Atlanta.

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En el transcurso de este último ataque de los egipcios, justo cuando la selección argentina estaba a punto de hacerse dueña del balón en área propia, Alexis Mac Allister tomó ligeramente de la camiseta a Hamdy Fathy, quien inmediatamente después de sentir el contacto, se deja caer exageradamente sobre la puerta del área. El balón no estaba en disputa en la posición de ambos y es una maniobra que no tiene entidad de falta. Es decir que el VAR, también acertó ahí.

La clasificación de Argentina también quedó atravesada por un cruce con Lionel Messi con un ayudante del cuerpo técnico rival que intentó increpar al capitán argentino de forma violenta y al que el árbitro François Letexier lo expulsó con tarjeta roja directa. El episodio se produjo después de la remontada albiceleste y en medio de un clima ya enrarecido por reclamos del banco egipcio. Messi se acercó a esa zona para apaciguar los ánimos y fue entonces cuando un colaborador del entrenador Hossam Hassan avanzó visiblemente alterado hacia él, aunque otros integrantes de la delegación africana lograron contenerlo.

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Egypt bottled a lead but were robbed in the end.



90+1:14 - Mac Allister fouls Hamdy Fathy's shirt in the box and brings him down. No VAR look and Enzo scores right after to make it 3-2.



Same old, same old to get it over the line for Argentina. pic.twitter.com/E9Vfszp3lC — Younes H-Hamou (@youneshhamou_) July 7, 2026

Según se observó en un video filmado desde la tribuna, la tensión excedió el intercambio habitual de un final caliente y derivó en acusaciones de discriminación y de favoritismo arbitral. El árbitro presenció la escena y sancionó la expulsión del asistente egipcio en el mismo lugar del cruce. La controversia había comenzado antes de la llegada de Messi al banco rival. Tanto Hassan como su asistente realizaron una “X” con los brazos en alto, una señal identificada en el protocolo de la FIFA contra el racismo y la discriminación. Ese gesto habilita al árbitro a poner en marcha el procedimiento oficial, que puede incluir la suspensión del partido si se detectan insultos discriminatorios. Letexier, sin embargo, decidió continuar el juego y no aplicó ese mecanismo, una determinación que el equipo africano cuestionó después del encuentro.

También circularon otras imágenes del final. En una grabación difundida en redes sociales se vio al entrenador y a su asistente besar el escudo de su remera mientras insultaban a hinchas argentinos, y en otra secuencia el técnico enfrentó a un camarógrafo hasta quedar cara a cara.

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En la conferencia posterior, Hassan sostuvo: “Hemos sufrido una injusticia. El partido estuvo arreglado”. Luego agregó: “Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”. El entrenador egipcio también dirigió sus críticas al VAR y a las dos jugadas mencionadas anteriormente que, a su juicio, modificaron el desarrollo del partido. Señaló la anulación del gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Lisandro Martínez y el supuesto penal no sancionado sobre Mohamed Salah en la última acción.

Hassan extendió además sus cuestionamientos a la organización por el horario del encuentro, disputado al mediodía bajo altas temperaturas en Atlanta. “La decisión fue tomada por alguien que nunca ha jugado al fútbol”, afirmó. Hacia el final de su exposición vinculó el desenlace con intereses comerciales. “Tal vez ellos (por la FIFA) quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing”, dijo.

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