El ruego viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera en el partido de Argentina: “¡Quebranten ese muro!”

Victoria la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera y su reacción ante el partido de Argentina y Egipto

La viralización de un video casero sumó un capítulo inesperado a la euforia que envolvió la clasificación de la selección argentina a cuartos de final del Mundial 2026. En las imágenes, Victoria Olivera Ayos, hija de los reconocidos actores Diego Olivera y Mónica Ayos, atraviesa en carne viva cada instante del agónico 3-2 frente a Egipto, en una secuencia que ya superó el millón y medio de visualizaciones.

Con la camiseta albiceleste y el corazón en vilo, Victoria no disimuló ni un segundo la ansiedad que generó el partido. El video, difundido por la propia Mónica Ayos en su cuenta de Instagram, la muestra caminando de un lado a otro del living familiar, gritando indicaciones y alentando. La cámara registra cómo la tensión termina por desbordarla: las lágrimas surgen a medida que avanza el reloj y la definición se estira.

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La clasificación de la Selección argentina a cuartos de final dejó a Victoria Olivera Ayos como un termómetro emocional del partido

En un instante que desató comentarios y memes, Victoria suplica a los jugadores: “¡Quebranten ese muro!”, con la voz quebrada por la angustia. El pedido se suma a otras frases que rápidamente se replicaron en redes sociales, como: “Si perdemos, juremos con gloria morir y apoyemos siempre a nuestra Selección”.

A medida que la Selección lograba remontar el resultado, Victoria se arrodilla en el piso, presa de la emoción, y se abraza a su padre, Diego Olivera. “Es un milagro, es un milagro”, repite mientras el encuentro se acerca al final. Poco antes del pitazo, lanza un ruego desesperado: “Hagan tiempo. Defiendan”.

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Los usuarios en redes sociales identificaron a Victoria Olivera Ayos como un símbolo de la hinchada argentina

El final del partido dejó una sensación de alivio colectivo. Cuando Enzo Fernández marca el tercer gol, la sala estalla en gritos y aplausos. La joven, abrazada a su padre, celebra entre sollozos una victoria que, para ella y para miles de hinchas, ya es parte de la memoria sentimental del Mundial.

“Los millones de argentinos somos Vicki”, se lee entre los comentarios que inundaron el perfil de Mónica Ayos. Otros seguidores destacaron la intensidad de la vivencia: “Victoria con el ‘juremos con gloria morir’ demostró el amor a la patria que le inculcaron sus padres, emociona esta niña”.

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El video, que rápidamente se popularizó en plataformas sociales, expuso con crudeza el estado de ánimo de buena parte de la hinchada durante el duelo ante Egipto. La mezcla de angustia, esperanza y euforia que atravesó Victoria fue, para muchos, un espejo de lo que se vivió en miles de hogares argentinos.

Mónica Ayos difundió en Instagram la grabación que muestra la reacción de su hija durante el partido Argentina-Egipto

La reacción de la joven no pasó inadvertida entre los usuarios, que multiplicaron las referencias a sus frases. “Siguen dando honor a tu nombre, ‘Victoria’. Vamos Argentina la pu... madre”, escribió un seguidor, sintetizando el clima de desahogo posterior al triunfo.

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La angustia y la celebración de Victoria no escaparon de la atención de los propios protagonistas. Su madre, Mónica Ayos, compartió el video con una breve descripción: “Así se vivió en casa”, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

La grabación no solo documentó el sufrimiento y el desahogo, sino que también permitió a los seguidores identificarse con la espontaneidad de Victoria. “Ay, Dios mío. Es cierto que teníamos que rezarle a Dios”, se la escucha decir apenas sellada la clasificación a cuartos de final, donde la Selección enfrentará a Suiza.

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Victoria Olivera Ayos se abrazó a Diego Olivera y celebró entre lágrimas el tercer gol de Enzo Fernández

La manera en que Victoria alentó, sufrió y finalmente celebró junto a sus padres se convirtió en símbolo de la pasión mundialista. La imagen del abrazo entre ambos, con lágrimas y sonrisas, recorrió las redes y fue compartida por figuras públicas y anónimos por igual.

El eco de sus frases y la genuina demostración de afecto y nerviosismo terminaron por instalar a la hija de Mónica Ayos como una representante involuntaria de la hinchada. “Somos todos Victoria esta noche”, resumió otro comentario, reflejando el espíritu nacionalista que despertó el triunfo.

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Victoria Olivera Ayos y sus padres, Mónica y Diego

El video de Victoria funcionó como una suerte de termómetro emocional. Su reacción, lejos de la impostación o del cálculo, transmitió la intensidad con la que se viven los grandes momentos deportivos en familia.

Mónica Ayos escribió en su cuenta de Instagram: “Quebranten ese Muro” y otros nuevos hits de Victoria en este partido INOLVIDABLE. Gracias a todos por preguntar como vivió esta locura… VICTORIA ESTA BIEN!“, cerró con ironía.

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El Mundial 2026 sigue su curso y la Selección argentina ya piensa en el próximo desafío. Pero para muchos, la imagen de Victoria Olivera Ayos, entre lágrimas y gritos, quedará como un recuerdo imborrable de lo que significa vivir el fútbol en carne propia.