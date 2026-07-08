Política

Sebastián Galmarini: “Tenemos que ir juntos, porque la sociedad nos pide ganarle a Milei”

El funcionario cuestionó la estrategia oficial, analizó el debate por las reformas electorales y se refirió a la situación interna del peronismo en diálogo con Infobae A las Nueve

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Galmarini advirtió que las colectoras plantean un problema político y electoral porque pueden dividir los votos cuando hay un candidato con alta intención de voto

Luego de un año atravesado por cambios políticos y una economía marcada por tensiones, la discusión sobre el rumbo del país se torna central en el debate público. Sebastián Galmarini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, analizó en Infobae en Vivo el desempeño del gobierno de Javier Milei, evaluó las reformas electorales en debate y repasó la situación interna del peronismo frente a las próximas elecciones.

Galmarini observó una distancia entre la agenda que impulsa el Ejecutivo y las preocupaciones sociales. “El gobierno está todo el día generando noticias para que cambiemos el foco de la discusión”, afirmó.

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El diputado sostuvo que “no existe relanzamiento de un gobierno que está mucho peor de lo que dice con una foto como la de la asunción de Santilli con Adorni, que tiene 85% de negativa”. Galmarini indicó que la pérdida de funcionarios y la falta de una agenda clara más allá de los “indicadores financieros” afecta al Gobierno.

(Infobae)
Sebastián Galmarini analizó en Infobae en Vivo la gestión de Javier Milei, la reforma electoral y la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires

Reforma electoral, colectoras y adhesiones

Durante la entrevista, el funcionario explicó las diferencias técnicas y políticas entre colectoras y adhesiones en el contexto de la reforma electoral. “Técnicamente, las colectoras se presentan cuando tenés dos listas de candidatos o más en una misma categoría, es decir, dos listas o tres listas de diputados nacionales o de intendentes”, detalló.

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De forma continua aclaró que la adhesión, “es lo que se está discutiendo en la reforma electoral, que la boleta nacional, presidente, senadores y diputados, pueda ir en el mismo papel”.

Galmarini enfatizó que “técnicamente no existe” la figura de colectoras con boleta única papel ni con desdoblamiento electoral. Explicó que, si se agregara el botón de boleta completa, “está votando de forma entera la lista”.

El legislador advirtió sobre el trasfondo político de estos mecanismos: “Hay un problema que es peor que ese y que es político, que es electoral, que es vos colectás votos y aceptás ir en una colectora, dividiendo los votos abajo, cuando vos tenés un candidato que mide 70 puntos arriba”, indicó.

Galmarini afirmó que el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda alejada de las preocupaciones sociales y busca cambiar el foco de la discusión pública EFE/ Ariel Alejandro Carreras
Galmarini afirmó que el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda alejada de las preocupaciones sociales y busca cambiar el foco de la discusión pública EFE/ Ariel Alejandro Carreras

Imagen de funcionarios y resultados electorales recientes

Galmarini se refirió a la imagen pública de funcionarios y dirigentes políticos. Afirmó que “hace mucho tiempo que no se ve un funcionario, un dirigente político, en ese nivel de imagen negativa” y enfatizó en que “Adorni tiene 85% de negativa”. Sobre Diego Santilli, sostuvo que “tiene más del 60% de imagen negativa en la provincia”.

El diputado corrigió la afirmación de que Santilli haya ganado por más de diez puntos en la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. “Eso está mal. Ganó por un punto. Es más, nos ganaron por menor diferencia de la que habíamos perdido en el 21. Eso es un dato, eso es estadístico”, remarcó Galmarini. Agregó que “en provincia de Buenos Aires ganaron por un punto”.

Respecto al clima político, sostuvo: “Ahora mide apenas 25%”, en referencia a la imagen de Milei. Ante la pregunta sobre eventuales escenarios electorales, afirmó que “hoy gana el peronismo”. Y ante la consulta sobre si Sergio Massa ganaría a Milei en las elecciones respondió: “Hoy gana en primera y en segunda vuelta, en las dos escenas”.

El diputado sostuvo que la asunción de Santilli con Adorni no implica un relanzamiento del Gobierno y remarcó que Adorni registra 85% de imagen negativa POLITICA ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID VOCERÍA ARGENTINA
El diputado sostuvo que la asunción de Santilli con Adorni no implica un relanzamiento del Gobierno y remarcó que Adorni registra 85% de imagen negativa POLITICA ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID VOCERÍA ARGENTINA

Estrategias y desafíos internos del peronismo

Por otra parte, abordó la discusión sobre la definición de candidaturas y la unidad del peronismo. Explicó la importancia de las primarias y los procesos de selección internos: “Las primarias son dos razones. Selección de candidatos, de dónde salen los candidatos, quiénes son, de dónde vienen. Cómo se integran. La justicia nos dice: ‘Ustedes tienen que tener un proceso de selección de candidatos democrático’. No puede venir y decir el candidato es este, vos va primero o va segundo. Eso no puede pasar”.

Sobre la unidad y los liderazgos en el peronismo, Galmarini expresó: “Nosotros tenemos que ir juntos, porque la sociedad nos pide ganarle a Milei. En todo caso, yo lo que creo es que a ello hay que agregarle otros valores vinculados a: tenemos que hacer un buen gobierno”.

Axel Kicillof, con traje oscuro, camisa y suéter, escribe con un bolígrafo. Un pin redondo en su solapa. Vaso y fondo azul difuminados
Sebastián Galmarini analizó en Infobae en Vivo la gestión de Javier Milei, la reforma electoral y la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires

Perspectiva económica y evaluación de la gestión

El diputado nacional trazó un diagnóstico de la situación económica. Señaló que “suben las tarifas y suben los servicios”. En este sentido indicó que cae la capacidad de consumo, cierran los negocios y cierran las empresas.

Finalmente, el diputado remarcó la necesidad de que el gobierno complete su mandato y que el peronismo logre ofrecer respuestas concretas ante las demandas sociales y económicas: “Tenemos la responsabilidad de ayudar al gobierno a que llegue al final de mandato, porque el gobierno juega demasiado duro en una situación demasiado compleja”, concluyó.

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