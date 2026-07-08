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Vuelve el Walkman: del casete y el discman al uso de bluetooth y carga por horas USB-C

La nueva versión recupera la experiencia analógica sin pantallas ni interrupciones o algoritmos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El regreso del Walkman surge en un contexto de saturación por plataformas de streaming, algoritmos y notificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la saturación por plataformas de streaming, algoritmos y notificaciones surge el regreso del Walkman tras casi 50 años de haber sido lanzado originalmente.

El retorno de este dispositivo se da con funciones modernas, pero con el objetivo de mantener la experiencia del pasado sin pantallas, sin interrupciones y con la deliberada lentitud de la tecnología analógica.

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Cómo es la nueva versión del Walkman

El regreso del Walkman no implica una reedición oficial de Sony, sino la aparición de nuevos reproductores de casete fabricados por marcas diversas. Estos equipos actualizan la experiencia analógica con funciones modernas: conexión Bluetooth, puertos USB-C para recargar baterías y, en algunos casos, la posibilidad de digitalizar cassettes.

Modelos como el We Are Rewind, que permite la conexión a bocinas y audífonos inalámbricos, con batería recargable y opción de grabación directa desde computadora o celular.

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El retorno del Walkman no incluye una reedición oficial de Sony, sino nuevos reproductores de casete fabricados por distintas marcas.
El retorno del Walkman no incluye una reedición oficial de Sony, sino nuevos reproductores de casete fabricados por distintas marcas.

El FiiO CP13 mantiene un circuito de audio analógico, incorpora batería de 1.800 mAh y ofrece hasta 13 horas de autonomía, todo con recarga USB-C. Otros equipos como el Aurex AX-W10C, Byron Statics, DIGITNOW!, It’s OK! y Mystik presentan distintas combinaciones de reproducción, conectividad y diseño retro.

El Energy Sistem Portable Cassette Player destaca por su sistema de sonido mejorado y función de grabación, mientras que el Digitnow permite convertir los cassettes a archivos MP3 utilizando una computadora. Los precios varían desde los 19,99 euros hasta los 109 euros, según prestaciones y calidad de materiales.

Por qué elegir un reproductor de casete hoy

Elegir uno de estos dispositivos implica optar por una experiencia musical más consciente y deliberada. Los compradores no solo buscan revivir recuerdos, sino también desconectarse de la inmediatez digital y disfrutar de la música como una actividad separada de otras funciones del teléfono.

El Walkman moderno no compite en calidad de sonido con los sistemas digitales actuales, y los fabricantes reconocen que fabricar un buen mecanismo analógico sigue siendo un reto.

Un hombre joven con gorra y chaqueta de mezclilla usa auriculares negros y sostiene un walkman azul y plateado en la mano.
Modelos como We Are Rewind, FiiO CP13, Aurex AX-W10C y Energy Sistem Portable Cassette Player amplían la oferta del Walkman moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la experiencia tiene inconvenientes: las cintas pueden desgastarse, enredarse o requerir mantenimiento frecuente, y conseguir un Walkman original puede resultar costoso y difícil. Sin embargo, para quienes valoran la pausa, la atención y el contacto físico con la música, estas limitaciones forman parte del atractivo.

Por qué los usuarios se cansan de los digital y vuelven a lo analógico

El retorno del Walkman no puede explicarse solo como nostalgia. Diversos reportes y encuestas reflejan que una parte significativa de jóvenes y adultos experimenta fatiga digital.

En Estados Unidos, el 62% de los adultos jóvenes afirma estar conectado casi constantemente, y muchos manifiestan el deseo de reducir el tiempo que pasan frente a la pantalla.

El atractivo del casete está justamente en lo que hoy se considera una limitación: la experiencia es más lenta y tangible. Hay que elegir un álbum físico, introducirlo en el reproductor, avanzar o rebobinar manualmente y voltear la cinta al terminar un lado.

El Walkman moderno atrae a usuarios que buscan desconectarse de la inmediatez digital y escuchar música como una actividad separada del teléfono. (REUTERS/Annegret Hilse)
El Walkman moderno atrae a usuarios que buscan desconectarse de la inmediatez digital y escuchar música como una actividad separada del teléfono. (REUTERS/Annegret Hilse)

No existen recomendaciones infinitas, ni notificaciones que interrumpan la escucha. Para algunos, esa interacción física y deliberada representa una forma de recuperar el control sobre cómo y cuándo disfrutar la música.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el 38% de los adolescentes estadounidenses considera que pasa demasiado tiempo en su celular y el 36% ha intentado reducir su uso.

Alrededor de tres cuartas partes afirma sentirse feliz o en paz cuando logra desconectarse del teléfono, lo que sugiere un entorno propicio para alternativas que ofrezcan menos distracciones.

Por lo que el Walkman no vuelve porque el mundo necesite otra forma de reproducir canciones, sino porque, entre millones de opciones disponibles al instante, escuchar una sola cinta de principio a fin puede sentirse como una forma de recuperar el control.

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