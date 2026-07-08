La polémica actitud del novio de Cinzia en el Congelados en la casa de Gran Hermano: sanción ejemplar para todos

La visita de Dylan, novio de Cinzia, a la casa de Gran Hermano durante el segmento 'Congelados'

Una nueva gala de Congelados en Gran Hermano volvió a poner a prueba las emociones y las reglas del reality. La noche estuvo marcada por la llegada de familiares, pero también por una sanción que desató polémica entre los participantes y el público. El episodio involucró a Cinzia Francischiello, quien recibió la visita de su novio Dylan, y terminó con una dura penalización para la jugadora y para el grupo.

La jornada comenzó con expectativa entre los llamados participantes “originales”. La dinámica del Congelado, un clásico del formato, permite a los concursantes recibir la visita de seres queridos bajo la estricta condición de no moverse ni interactuar libremente. El primero en recibir la ansiada visita fue Emanuel Di Gioia, sorprendido por su madre Luci en un reencuentro breve y emotivo.

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Luego fue el turno de Cinzia, cuando ingresó su novio y futuro marido, Dylan Gissi, actual futbolista de Nueva Chicago. Tras cruzar la puerta giratoria, desde el primer segundo se mostró conmovido y nervioso. Aprovechó su tiempo al máximo: la besó, la abrazó y le susurró palabras de apoyo. “Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos”, le dijo, mientras Cinzia no podía contener las lágrimas.

La visita, lejos de pasar inadvertida, se extendió más de lo permitido. Dylan repitió mensajes de aliento y amor, intentando transmitir tranquilidad y fortaleza a su pareja dentro del juego: “Te amo mucho, tranquila que todo está bien, estoy bien. Todo está bien. Estoy con vos. Siempre estoy con vos. He preparado un montón de cosas, no sé qué decir. Tu familia te ama. Tu papá, tu hermana te aman, tu hermanita. Tu papá te manda muchos besos, tu mamá también. Tranquila que todo está bien. Estás linda, estás bella. Todo el día estoy con vos. Siempre estoy cerca. Y lo sabés. Estoy muy nervioso. Nunca me puse tan nervioso. Sos el amor de mi vida, te amo mucho”.

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El anuncio oficial de Gran Hermano de una sanción impuesta a Cinzia y a la casa

En Gran Hermano, las visitas están sujetas a reglas estrictas. El anfitrión del reality intervino en varias ocasiones, solicitando que Dylan abandone la casa. El futbolista, visiblemente afectado por la emoción, no obedeció de inmediato las indicaciones. La voz del programa lo advirtió con claridad: “Atención, necesito que te retires. Cinzia puede ser sancionada”. A pesar de la advertencia, Dylan demoró su partida, lo que puso en jaque a Cinzia y generó tensión en el ambiente.

La situación requirió la intervención directa de la producción. Una vez restablecido el orden, Gran Hermano reunió a todos los participantes y comunicó la decisión: “Hoy dos jugadores tuvieron el privilegio de recibir visitas aquí en mi casa. Como ya saben, esto es parte del juego, pero también es un regalo de mi parte para todos ustedes. Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que entra de visita. Hoy un familiar retrasó su partida después de que se lo pidiera muchas veces. Esto no puede suceder. Cinzia, te informo que esta semana no podrás nominar. La semana que viene no vas a jugar la prueba del líder. Y además, la casa va a jugar esta semana por el 50% del presupuesto. Chicos, mis reglas son claras y están para ser cumplidas. Es todo. Gracias”.

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La reacción en la casa no se hizo esperar. Varios compañeros de Cinzia mostraron su descontento ante la sanción colectiva, que afectó tanto a la jugadora como al resto, al reducir a la mitad el presupuesto semanal. El clima se tornó tenso y la decisión generó debate sobre la equidad y el cumplimiento de las reglas.

Cinzia se muestra afectada durante el anuncio en vivo de una sanción por parte de Gran Hermano

Frente a la sanción, Cinzia buscó explicar lo ocurrido y pidió disculpas públicamente: “De verdad les pido disculpas, lo siento. Creo que entre los nervios... Lo único que escuché es que estaba muy nervioso y creo que entre los nervios no entendió que se tenía que ir. Lo que me decía es: ‘Estoy nervioso, estoy nervioso’, y por ahí creo que no lo entendió. Les pido disculpas. Pero bueno, estoy segura que él también les pide disculpas porque es lo más divino, lo más amoroso, lo más bueno del mundo. Estoy segura que también les extiende sus disculpas”.

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El programa ya había mostrado firmeza en ediciones anteriores ante situaciones similares. Se recordó el antecedente de Zoe, quien fue sancionada cuando su madre Aixa le transmitió demasiada información desde el exterior. En esa oportunidad, la medida fue quitarle la opción de nominar, marcando un precedente claro sobre la importancia de respetar las reglas en cada visita.

En el universo de Gran Hermano, las visitas familiares representan uno de los momentos más esperados y emotivos para los participantes, pero también constituyen un riesgo si no se cumplen las condiciones establecidas. El episodio de Cinzia y Dylan dejó en evidencia la tensión entre el deseo de contacto con el afuera y la necesidad de mantener la igualdad y el orden en el juego.

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