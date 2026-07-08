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Boca Juniors tiene cerrado a su segundo refuerzo: viene de disputar la Copa del Mundo con su selección

Se trata del arquero Álvaro Montero, que milita en Vélez y se hará la revisión médica en las próximas horas

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A poco más de una semana del debut oficial de Boca de la mano de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize quedó a un paso de cerrar su segundo refuerzo en este mercado de pases. Luego de haber sumado al lateral derecho de Argentinos Juniors Leandro Lozano, ahora la entidad de la Ribera aguarda por la llegada del arquero colombiano de Vélez Álvaro Montero.

La participación del guardameta de 31 años en la Copa del Mundo, certamen en el que no dispuso de minutos ya que el entrenador argentino Néstor Lorenzo consideró a Camilo Vargas como el titular inamovible, había dejado en suspenso el fichaje del hombre del Fortín. Sin embargo, desde Boca le confiaron a Infobae que, si los de Liniers no modifican cuestiones vinculadas a lo contractual, en las próximas horas el ex Deportes Tolima y Millonarios de Bogotá se hará la revisión médica y firmará su contrato. La operación rondará los 4 millones de dólares.

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Juan Román Riquelme, quien no viajó a Estados Unidos para ver el partido de la selección argentina ante Egipto como se había rumoreado, monitoreó la negociación así como también avanza en otros nombres para potenciar al plantel del Vasco Arruabarrena. En tanto, los mellizos Barros Schelotto estaban al tanto desde el inicio de la pretemporada en Vélez que ya no iban a contar con un futbolista que resultó ser una de sus figuras en el último semestre. De hecho, en el último amistoso que los de Liniers disputaron ante Newell’s, utilizaron a Tomás Marchiori como titular.

La revisión y firma del contrato de Montero en Boca dependerá de los tiempos del retorno de la delegación colombiana hacia Sudamérica: ayer quedó eliminada en tanda de penales ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, duelo que se llevó a cabo en Vancouver, Canadá. Luego tendrá que definir el cuerpo técnico xeneize y el jugador el posible período de descanso ya que el guardameta colombiano no tuvo receso por su participación en la Copa del Mundo.

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Montero arribó a Vélez el año pasado y no dispuso de la titularidad de arranque. Sin embargo, llegó a jugar 19 partidos en los que recibió apenas 14 goles y obtuvo ocho vallas invictas. Su carrera profesional arrancó en el ascenso brasileño con la camiseta del Sao Caetano, mientras que tuvo un efímero paso por San Lorenzo de Almagro cuando ya formaba parte de la selección colombiana Sub 20, con la que fue subcampeón sudamericano y disputó el Mundial de la categoría. Tras un puñado de partidos en Cúcuta Deportivo, cimentó su trayectoria en Deportes Tolima y Millonarios de Bogotá.

Además del colombiano Carlos Fernando Mono Navarro Montoya, Boca tuvo en sus filas a otro histórico arquero cafetero como Óscar Córdoba, quien paradójicamente le había recomendado a Riquelme a Montero en los inicios de su gestión, por el año 2020. “Un arquero que le tengo fe y no es un secreto es (Alvaro) Montero, primero tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales. No ha sido campeón de la Libertadores​, pero seguramente le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate. Que no se vaya para River, que vaya a Boca", había declarado en aquel entonces.

Vale mencionar que la directiva y el cuerpo técnico de Boca tomaron la decisión de buscar un arquero en este mercado ya que solamente disponían de un joven Leandro Brey y el experimentado Javier García, teniendo en cuenta que Agustín Marchesín todavía tendrá varios meses de recuperación tras romperse los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla derecha.

Boca tendrá un examen esta noche en el estadio Padre Martearena de Salta contra Athletico Paranaense de Brasil. Será en vísperas del primer partido oficial del semestre, el próximo jueves 16 de julio contra Sarmiento de Junín, en cancha de Newell’s, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Además, ya están dispuestas las primeras tres jornadas del Clausura 2026: el domingo 26/7 visitará a Deportivo Riestra (19:30), el miércoles 5 de agosto recibirá a Estudiantes de La Plata (19:00) y el domingo 2 de agosto visitará a Newell’s en Rosario (17:00).

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