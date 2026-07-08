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Nueva noche de terror en Ucrania: al menos siete muertos por ataques rusos con misiles y drones

Los bombardeos alcanzaron viviendas en Kiev y Kharkiv, además de las regiones de Mikolaiv y Kherson. Tras el ataque, Trump anunció permitirá a Kiev fabricar misiles Patriot para defenderse

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Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso

Nuevos ataques rusos contra Ucrania durante la noche del martes dejaron al menos siete muertos, horas antes de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, en el marco de la cumbre de la OTAN en Turquía.

Poco después de la medianoche se escuchó una primera gran explosión en Kiev, incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea, una falla inusual en el sistema que generó alarma entre los residentes. A esa detonación le siguieron varias explosiones más, según periodistas de la agencia AFP presentes en la ciudad.

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Un hombre se cubre el rostro en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Un hombre se cubre el rostro en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Una persona murió en Kiev, según confirmó el alcalde Vitali Klitschko, mientras varios almacenes se incendiaron a raíz de un ataque con misiles. En el último mes, más de 50 personas murieron en ataques rusos con misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana.

Testimonios desde Kharkiv

Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso capturas
Personal médico asiste a una mujer herida tras el ataque ruso contra un edificio residencial en Kharkiv, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)

En Kharkiv, un misil ruso impactó contra un edificio residencial, dejando muertos y heridos y provocando severos daños estructurales. Entre los vecinos afectados, Olena Khomenko relató lo ocurrido frente a su edificio semidestruido: “Mi edificio fue alcanzado. Ni siquiera sé qué lo golpeó. Todo está dañado, las ventanas volaron por el aire”, contó a la agencia Reuters.

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Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso capturas
Escombros esparcidos en el lugar donde un misil ruso impactó contra un edificio residencial en Kharkiv, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)

Visiblemente afectada por la búsqueda de su mascota entre los escombros, la mujer agregó: “Perdón, no puedo encontrar a mi gato”.

Equipos de rescate trabajaron en el lugar bajo alerta aérea, golpeando puerta por puerta en busca de sobrevivientes, mientras los médicos asistían a los heridos y los trasladaban en camillas hacia ambulancias.

Víctimas en el sur y el este del país

Guerra en Ucrania: devastación en un edificio de departamentos en Kharkiv tras bombardeo ruso capturas
El cuerpo de una víctima del ataque contra un edificio residencial de Kharkiv (REUTERS)

En la región meridional de Mikolaiv, una madre y su hija murieron en otro ataque ruso con bombas aéreas guiadas, según informó el jefe militar regional, Vitali Kim. Otras dos personas murieron en la región nororiental de Kharkiv y dos más en la región de Jersón, en el sur del país, de acuerdo con las autoridades locales.

Personas cruzan un puente sobre una ruta mientras se eleva humo desde el lugar de un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Personas cruzan un puente sobre una ruta mientras se eleva humo desde el lugar de un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Un hombre se encuentra cerca de camiones de bomberos en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Un hombre se encuentra cerca de camiones de bomberos en el lugar de un ataque con drones rusos, mientras se eleva humo, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 169 drones de ataque de largo alcance y siete misiles, entre ellos cinco balísticos, durante la ofensiva nocturna. Las defensas antiaéreas derribaron o interfirieron 139 drones, aunque los cinco misiles balísticos y 20 drones lograron impactar en 15 localizaciones distintas.

Ucrania también ataca infraestructura rusa

Ucrania lanzó asimismo sus propios ataques en territorio ruso. El gobernador de la región de Sarátov afirmó que una persona murió como consecuencia de un ataque con drones ucranianos, que también dañó instalaciones industriales en la zona.

Kiev además intensificó su ofensiva contra la llamada “flota fantasma” rusa, integrada por viejos petroleros que exportan productos petrolíferos pese a las sanciones internacionales. Según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, en las últimas 72 horas fueron alcanzados 21 barcos rusos en el mar Negro y el mar de Azov.

Trump promete licencia para fabricar misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la OTAN, en el complejo presidencial de Bestepe, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la OTAN, en el complejo presidencial de Bestepe, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

En paralelo, durante su encuentro con Zelensky en Ankara, en el marco de la cumbre de la OTAN, Trump anunció que Washington otorgará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot. “Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes”, le dijo Trump a Zelensky. “Todavía no hemos informado a la empresa, pero se va a arreglar”, agregó el mandatario estadounidense.

Zelensky agradeció el respaldo y señaló que ambas partes comenzaron a trabajar en un acuerdo sobre drones, al que calificó como “un muy buen comienzo”, remarcando que la defensa aérea sigue siendo la prioridad de Kiev en las conversaciones con Washington.

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