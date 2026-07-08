La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes por invitación del presidente Javier Milei

Kristalina Georgieva, titular del FMI, visitará la Argentina por invitación presidencial (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina a fin de mes por invitación del presidente Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la visita y destacó el buen vínculo que mantiene la administración actual con el organismo internacional con quien a fines de mayo se cerró la segunda revisión del acuerdo.

En un mensaje difundido por Caputo, el funcionario indicó: “Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”. El ministro definió como “excelente” el diálogo entre el Gobierno y la entidad, y consideró que la visita se produce “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

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Caputo también remarcó que la llegada de Georgieva “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”. La visita se enmarca en la agenda de relaciones bilaterales y en la continuidad de las conversaciones sobre la política económica argentina.

El anuncio de la visita de Georgieva se da luego de que el equipo económico presentó el programa financiero hasta 2027. El lunes, el ministro de Economía, Caputo, junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, dieron a conocer los mecanismos de financiamiento para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Milei.

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Como había adelantado el viceministro de Economía, José Luis Daza, el programa financiero formó parte de la segunda revisión del acuerdo con el FMI. “El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías”, destacó en su momento el número dos de Economía. Es que para poder cerrar la supervisión, el equipo económico le tuve que poner sobre la mesa a Georgieva cómo iba a afrontar los pagos en moneda extranjera al menos en lo que resta del 2026.

Si bien, el ministro de Economía Caputo sostiene que el vinculo con el FMI “no podría ser mejor”, los elogios vinieron en mayor medida cuando se inicio la ‘Fase 4′ del programa, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a comprar reservas internacionales para fortalecer el balance.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue en abril durante la reuniones de primavera.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el solido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino en enero. Lo que tuvo la respuesta al instantede Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Más allá de los elogios con la compra de reservas, el staff report que se conoció tras la segunda revisión del acuerdo le indicó al equipo económico cuáles eran los próximos pasos a seguir. Tanto en materia tributaria al tener que impulsar una reforma con cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monotributo, en Ganancias y revisar los gastos tributarios como respecto a la necesidad de actualizar la formula de inflación.

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Último encuentro

El último encuentro entre Caputo y Georgieva fue en abril en Washintong D.C. durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Circunstancia que fue aprovechada por el equipo económico para terminar negociar las garantías con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se anunciaron esta semana como parte del programa financiero hasta 2027.

El tiempo que llevan sin verse Milei con Georgieva es mayor. La ultima vez que se vieron cara a cara fue el 24 de septiembre de 2025 en Nueva York, un encuentro en donde también estuvo presente el ministro de Economía Caputo. En ese entonces se analizó el impacto económico y financiero del swap de USD 20.000 millones que recientemente la administración de Donald Trump le había concebido a la Argentina.

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La última vez que Javier Milei se vio con Kristalina Georgieva fue en septiembre de 2025.

“Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino”, sostuvo Georgieva al terminar su reunión con Milei.

El arribo de Georgieva al país se genera bajo otro escenario. El equipo económico ya cumplió la meta de compra de reservas de USD 10.000 millones que se había fijado con el FMI y a su vez, sobrecumplió el objetivo de acumulación a junio. Siendo esta la causa por la que en reiteradas ocasiones Argentina tuvo que recurrir a waiver -dispensa- con el organismo internacional. “El programa contempla compra por USD 10.000 millones para todo el año consistente con la acumulación de reservas neta de USD 8.000 millones a fines de año. A su vez, tiene una meta de acumulación de USD 3.500 millones a junio, la cual estamos sobrecumpliendo por dos”, escribió el viceministro de Economía, Daza.

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