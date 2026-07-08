Xiaomi anuncia actualización de última hora para evitar hackeos: lista de celulares compatibles

Xioami lanza nueva actualización de seguridad para sus dispositivos. (Xiaomi)

Xiaomi comenzó el despliegue del parche de seguridad de Android correspondiente a julio de 2026, una actualización diseñada para corregir vulnerabilidades del sistema operativo y reforzar la protección de los dispositivos frente a posibles ciberataques.

La primera oleada de equipos compatibles incluye la REDMI Pad SE 8.7 Wi-Fi, que ya recibe la nueva versión en algunos mercados, mientras se espera que el resto de celulares y tabletas de las marcas Xiaomi, REDMI y POCO la obtengan de forma progresiva.

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Aunque esta actualización no incorpora nuevas funciones visibles para los usuarios, sí desempeña un papel fundamental en la seguridad del dispositivo. Los parches mensuales de Android corrigen fallos que podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes para acceder al sistema, instalar malware o comprometer información personal.

Xiaomi tiene una nueva actualización de seguridad para sus dispositivos que usan Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa el parche de seguridad de Android?

Los parches de seguridad son actualizaciones periódicas desarrolladas por Google para solucionar vulnerabilidades detectadas en Android. Posteriormente, fabricantes como Xiaomi adaptan esas correcciones a sus propios dispositivos e interfaces, en este caso HyperOS.

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En términos prácticos, instalar este tipo de actualización ayuda a reducir el riesgo de sufrir ataques informáticos, protege los datos almacenados en el teléfono y fortalece componentes esenciales del sistema operativo.

Además de mejorar la seguridad, estos paquetes suelen corregir pequeños errores de funcionamiento, optimizar la estabilidad del sistema y ofrecer una experiencia de uso más fluida.

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La actualización de seguridad de Xiaomi es importante para evitar hackeos. (Foto: Xiaomi)

Qué corrige la actualización de julio de 2026

Aunque Google aún no ha publicado el boletín oficial con todos los detalles técnicos del parche correspondiente a julio de 2026, este tipo de actualizaciones suele incluir correcciones para componentes críticos del sistema.

Entre ellos destacan el kernel de Linux, el marco principal de Android, los códecs multimedia y otros módulos que pueden contener vulnerabilidades descubiertas por investigadores de seguridad o por las propias empresas del ecosistema Android.

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En el caso de Xiaomi, las correcciones también se integran con HyperOS para reforzar la protección de las funciones exclusivas desarrolladas por la compañía.

El objetivo principal es cerrar posibles brechas de seguridad antes de que puedan ser aprovechadas por atacantes.

La actualización de Xiaomi corrige brechas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros dispositivos compatibles

Hasta el momento, Xiaomi confirmó el despliegue del parche para la REDMI Pad SE 8.7 Wi-Fi, que recibe la versión EEA Global OS3.0.302.0.WHXEUXM en los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

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Como ocurre habitualmente con las actualizaciones de la compañía, el lanzamiento se realiza por fases. Esto significa que algunos usuarios recibirán la notificación antes que otros, dependiendo de la región y del modelo del dispositivo.

Se espera que, durante las próximas semanas, el parche llegue a una mayor cantidad de celulares y tabletas de las familias Xiaomi, REDMI y POCO.

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REDMI Pad SE 8.7 es el primer dispositivo de Xiaomi en recibir la actualización de seguridad.

Cómo comprobar si la actualización ya está disponible

Los usuarios pueden verificar manualmente si el parche ya fue liberado para su dispositivo desde el menú de configuración.

Para hacerlo, solo deben ingresar en Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y acceder al apartado Actualización del sistema. Si existe una nueva versión disponible, el dispositivo ofrecerá la posibilidad de descargarla e instalarla.

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Antes de iniciar el proceso, se recomienda contar con suficiente batería y una conexión estable a internet, preferiblemente mediante una red Wi-Fi.

Puedes verificar si la nueva actualización está disponible revisando los ajustes de tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante mantener el celular actualizado

Muchas personas posponen las actualizaciones porque consideran que no aportan cambios importantes. Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad insisten en que los parches de seguridad son una de las herramientas más eficaces para proteger un dispositivo frente a amenazas recientes.

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Cada mes se descubren nuevas vulnerabilidades que pueden ser utilizadas para ejecutar código malicioso, obtener permisos no autorizados o acceder a información sensible almacenada en el teléfono.

Instalar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles reduce considerablemente esas posibilidades y ayuda a mantener protegidos datos como fotografías, conversaciones, documentos, contraseñas e información bancaria.