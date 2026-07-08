Crimen y Justicia

Video: los desgarradores gritos de la víctima de una banda dedicada a entraderas en barrios cerrados

La jefa de la organización y uno de sus laderos fueron detenidos por la Policía bonaerense

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Los gritos de la víctima de una entradera en un barrio cerrado de San Antonio de Areco

Una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad “entradera” en barrios cerrados y zonas rurales de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles fue desbaratada por la Policía bonaerense, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En el procedimiento, la SubDDI de Carmen de Areco concretó la detención de una mujer identificada como Norma Carina Barboza, señalada como líder de la banda, y la aprehensión de Raúl Armando Barcaza, uno de los presuntos principales partícipes, en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°2, a cargo del fiscal Matías Lattaro, y el Juzgado de Garantías bajo el Roberto Lemos, del Departamento Judicial de Mercedes.

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Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de los delincuentes en uno de los barrios cerrados

El caso se inició el 23 de octubre de 2025 tras un asalto en el campo “La Leyenda”, sobre la Ruta 41, en San Antonio de Areco, donde cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda, redujeron a los ocupantes y se llevaron 1.300 dólares, 30.000 pesos, dos celulares y un automóvil.

En la investigación fue clave el análisis de cámaras de seguridad y tráfico de llamadas, comprobando la existencia de una organización dedicada a delitos similares.

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De esta manera, la banda fue vinculada a otros robos violentos en la zona. El 3 de octubre de 2025, tres hombres armados ingresaron a una casa en Ruta 8 y Solís, en San Andrés de Giles, donde maniataron a la víctima y robaron 10 millones de pesos y diversas pertenencias.

Detenidos por entraderas en San Antonio de Areco y San Andrés de Giles
La mujer sindicada como líder de la organización

El 13 de noviembre del mismo año, cuatro individuos armados intentaron asaltar una casa en el barrio cerrado “El Tropezón”, de San Antonio de Areco, pero huyeron tras la resistencia de la víctima.

En el video que encabeza esta nota se pueden escuchar los gritos de auxilio en medio de la desesperación de la mujer asaltada. También se pueden oír los balazos que efectuaron los delincuentes antes de huir. De acuerdo a las detectives que participaron en la causa, la víctima sufrió heridas leves provocadas por las esquirlas de las balas.

Meses más tarde, regresaron. El 20 de marzo de 2026, en ese mismo barrio, tres delincuentes irrumpieron en otro domicilio, maniataron y golpearon a los residentes, para luego sustraer 1.000 dólares, 300.000 pesos, una consola de videojuegos, relojes y un televisor.

Un segundo video, que acompaña este artículo, resultó muy útil para los investigadores. En el mismo se puede observar el ingreso de los sospechosos a uno de los barrios.

De acuerdo con la investigación, Barboza cumplía el rol de jefa, realizaba inteligencia previa y organizaba cada golpe, además de reclutar a los autores materiales.

Barcaza fue identificado como “cañero” y cuenta con antecedentes por robos a mano armada, tentativa de homicidio en 2025 en el Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, y tenencia de armas de guerra en 2022.

Detenidos por entraderas en San Antonio de Areco y San Andrés de Giles
El supuesto "cañero" fue detenido por la Policía

Tras obtener las órdenes judiciales, los agentes de la SubDDI realizaron siete allanamientos en José C. Paz, donde se logró la detención de ambos, detallaron.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron una pistola Star Echeverría calibre .22, 27 cartuchos y tres teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la causa.

Las fuentes señalaron que la investigación continúa para determinar si hubo más implicados y la posible participación de la organización en otros hechos delictivos.

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