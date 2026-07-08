República Dominicana

Dos ondas tropicales y una vaguada provocarán lluvias intensas y alertas en República Dominicana

Las autoridades meteorológicas piden a la población extremar las precauciones ante el riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas, con recomendaciones específicas para quienes residen en zonas bajo alerta, como evitar cruzar ríos crecidos y reforzar viviendas expuestas

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Isla rodeada de océano, nubes oscuras, lluvia, relámpagos, dos tormentas ciclónicas anaranjadas y una línea frontal de color rojo y azul.
Dos ondas tropicales y una vaguada atmosférica provocan intensas lluvias con tormentas eléctricas sobre la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana enfrenta desde hoy un periodo de riesgo meteorológico tras la llegada de dos ondas tropicales y una vaguada, según confirmó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El fenómeno trae consigo fuertes precipitaciones, ráfagas de viento, descargas eléctricas y probabilidad de granizadas, condiciones que aumentan la amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias regiones del país. Estas condiciones persistirán al menos hasta el viernes 10 de julio.

La interacción entre las ondas tropicales 24 y 26 y una activa vaguada en diferentes niveles de la troposfera comenzó a notarse desde las primeras horas de este miércoles 8 de julio, con chubascos matutinos en provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez y La Altagracia.

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Según el reporte oficial de INDOMET, la situación se intensificará durante la tarde y la noche, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata y otras provincias del noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo meteorológico mantiene alertas activas en cinco provincias:

  • Gran Santo Domingo
  • San Cristóbal, Monte Plata
  • San Pedro de Macorís
  • Monseñor Nouel.

El riesgo incluye inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa sobre las condiciones del tiempo. Se esperan aguaceros moderados a fuertes por la combinación de una vaguada y una onda tropical, resultando en alertas para cinco provincias.

Pronóstico para las próximas horas

El jueves, la combinación de humedad residual de la onda 24, la persistencia de la vaguada y la aproximación de la onda 26 mantendrá elevados los niveles de inestabilidad. El INDOMET prevé incrementos nubosos y nuevos episodios de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Estas precipitaciones se mantendrán hasta bien entrada la noche.

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Para el viernes se anticipa una disminución notable en los niveles de humedad y lluvias, como resultado del alejamiento de los sistemas atmosféricos y del ingreso de un sistema de alta presión. El ambiente será mayormente soleado y caluroso en casi todo el territorio nacional, mientras el polvo sahariano influirá en la calidad del aire y la visibilidad.

De momento, las condiciones marítimas permanecen inestables en ambas costas del país. El INDOMET advirtió que las embarcaciones pequeñas y medianas que operan en la costa atlántica deben permanecer en puerto debido a la presencia de vientos y oleaje anormal. En la costa caribeña, se recomienda precaución para la navegación, principalmente desde Pedernales hasta Barahona.

Ante el incremento de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la República Dominicana las autoridades insisten en la importancia de seguir recomendaciones de autoprotección.

El Centro de Operaciones de Emergencias recomienda a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de la costa Caribeña permanecer en puerto ante el deterioro progresivo de las condiciones marítimas (Cortesía: COE).
El Centro de Operaciones de Emergencias recomienda a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de la costa Caribeña permanecer en puerto ante el deterioro progresivo de las condiciones marítimas (Cortesía: COE).

¿Qué es una vaguada y una onda Tropical?

Para comprender la magnitud del evento actual, es fundamental entender los dos fenómenos que están interactuando sobre la geografía dominicana:

  • Vaguada: En términos meteorológicos, una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica relativa en la superficie o en niveles altos de la atmósfera. No se trata de una tormenta con un centro definido, sino de una especie de “vía” o “canal” donde el aire asciende rápidamente. Al subir, el aire húmedo y cálido se enfría, se condensa y forma densas nubes de gran desarrollo vertical, lo que se traduce en lluvias continuas, tormentas eléctricas y, en ocasiones, granizo.
  • Onda Tropical: Es un sistema de baja presión alargado (un canal de baja presión) que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos.

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