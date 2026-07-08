Dos ondas tropicales y una vaguada provocarán lluvias intensas y alertas en República Dominicana

La República Dominicana enfrenta desde hoy un periodo de riesgo meteorológico tras la llegada de dos ondas tropicales y una vaguada, según confirmó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).
El fenómeno trae consigo fuertes precipitaciones, ráfagas de viento, descargas eléctricas y probabilidad de granizadas, condiciones que aumentan la amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias regiones del país. Estas condiciones persistirán al menos hasta el viernes 10 de julio.
La interacción entre las ondas tropicales 24 y 26 y una activa vaguada en diferentes niveles de la troposfera comenzó a notarse desde las primeras horas de este miércoles 8 de julio, con chubascos matutinos en provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez y La Altagracia.
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Según el reporte oficial de INDOMET, la situación se intensificará durante la tarde y la noche, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata y otras provincias del noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
El organismo meteorológico mantiene alertas activas en cinco provincias:
- Gran Santo Domingo
- San Cristóbal, Monte Plata
- San Pedro de Macorís
- Monseñor Nouel.
El riesgo incluye inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Pronóstico para las próximas horas
El jueves, la combinación de humedad residual de la onda 24, la persistencia de la vaguada y la aproximación de la onda 26 mantendrá elevados los niveles de inestabilidad. El INDOMET prevé incrementos nubosos y nuevos episodios de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Estas precipitaciones se mantendrán hasta bien entrada la noche.
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Para el viernes se anticipa una disminución notable en los niveles de humedad y lluvias, como resultado del alejamiento de los sistemas atmosféricos y del ingreso de un sistema de alta presión. El ambiente será mayormente soleado y caluroso en casi todo el territorio nacional, mientras el polvo sahariano influirá en la calidad del aire y la visibilidad.
De momento, las condiciones marítimas permanecen inestables en ambas costas del país. El INDOMET advirtió que las embarcaciones pequeñas y medianas que operan en la costa atlántica deben permanecer en puerto debido a la presencia de vientos y oleaje anormal. En la costa caribeña, se recomienda precaución para la navegación, principalmente desde Pedernales hasta Barahona.
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Ante el incremento de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la República Dominicana las autoridades insisten en la importancia de seguir recomendaciones de autoprotección.
¿Qué es una vaguada y una onda Tropical?
Para comprender la magnitud del evento actual, es fundamental entender los dos fenómenos que están interactuando sobre la geografía dominicana:
- Vaguada: En términos meteorológicos, una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica relativa en la superficie o en niveles altos de la atmósfera. No se trata de una tormenta con un centro definido, sino de una especie de “vía” o “canal” donde el aire asciende rápidamente. Al subir, el aire húmedo y cálido se enfría, se condensa y forma densas nubes de gran desarrollo vertical, lo que se traduce en lluvias continuas, tormentas eléctricas y, en ocasiones, granizo.
- Onda Tropical: Es un sistema de baja presión alargado (un canal de baja presión) que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos.
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