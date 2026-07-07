Qué partidos de la Copa Mundial 2026 juegan hoy, dónde verlos en línea y más búsquedas en Google

Cada país de la llave de octavos es liderado por mediocampistas y delanteros de élite, como Salah, Messi, James, Embolo. (Fotocomposición Infobae)

Hoy martes 7 de julio, se definen los últimos boletos a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en medio de una expectativa que se refleja en todos los rincones de América Latina.

Aumentan las consultas en Google relacionadas con esta jornada mundialista, impulsadas por el interés de los aficionados que siguen minuto a minuto los desenlaces de los octavos de final y buscan información sobre horarios, transmisiones y el recorrido de las selecciones sudamericanas.

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La atención se centra sobre todo en Argentina y Colombia, dos selecciones que son la esperanza continental. La albiceleste, vigente campeona, y el conjunto cafetero, que avanza con paso firme, disputan encuentros de alto voltaje en busca de asegurar su cupo a la siguiente fase.

Qué partidos de la Copa Mundial 2026 se disputan hoy y a qué hora

Argentina vs. Egipto será el primer partido del martes 7 de julio de 2026. (Fotocomposición Infobae)

La programación de este martes 7 de julio presenta dos duelos de eliminación directa que definirán el cuadro final de los cuartos de final. Argentina enfrenta a Egipto en el Estadio de Atlanta, encuentro programado para las 13:00 horas de Argentina, 11:00 de Colombia y 12:00 del este de Estados Unidos.

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La selección dirigida por Scaloni busca ratificar su condición de favorito y avanzar a la siguiente instancia ante un rival africano que llega motivado y sin presión.

Más tarde, la Selección Colombia saltará al campo del Estadio BC Place de Vancouver para enfrentarse a Suiza. El partido comenzará a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador, y a las 17:00 de Argentina y Uruguay.

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Cómo ver los partidos en línea y sin riesgos o virus

Solo unas plataformas están autorizadas por la FIFA para transmitir el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

El interés por acceder a las transmisiones en directo ha generado un repunte en las búsquedas sobre formas seguras de ver los partidos. Las autoridades de ciberseguridad advierten sobre los riesgos asociados a las plataformas ilegales que suelen aumentar durante grandes eventos deportivos.

En Sudamérica, las alternativas legales incluyen DSports, Disney+ y las plataformas streaming autorizadas por los organizadores. En Colombia, los canales Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN transmiten en línea todos los partidos de la Tricolor.

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En Argentina, las opciones seguras son TyC Sports Play y Mi Telefe, que garantizan acceso en alta definición y sin exponer la privacidad de los usuarios.

De qué forma evitar el delay en la transmisión de los partidos

El delay suele pasar cuando se ve el partido desde aplicaciones streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los temas más consultados en Google está relacionado con el retraso en las señales en vivo, conocido como “delay”. Este desfase puede arruinar la experiencia de quienes ven el partido en línea y se enteran de los goles por los festejos anticipados en el ambiente.

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Ante esta situación, se debe utilizar conexiones por cable Ethernet en lugar de WiFi, lo que estabiliza el flujo de datos y reduce el margen de retraso.

Otra estrategia aconsejada es optar por aplicaciones de las cadenas de televisión abierta, en lugar de retransmisiones de cableoperadores, porque suelen ofrecer menor latencia. Otra medida útil es disminuir la calidad del video a 1080p en vez de Ultra HD contribuye a reducir los segundos de retraso.

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Qué selecciones ya están clasificadas a cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica ha sido el más reciente combinado nacional que ha clasificado a cuartos de final. (Foto: REUTERS/Albert Gea)

Mientras se aguarda la definición de los últimos dos cupos, seis selecciones ya aseguraron su presencia en los cuartos de final. Entre las potencias europeas figuran Francia, que superó a Paraguay; España, vencedora del clásico ibérico ante Portugal; e Inglaterra, que eliminó a México en un encuentro muy disputado.

El grupo de clasificados lo completan selecciones que han destacado por su juego colectivo y eficacia. Marruecos avanzó luego de imponerse a Canadá, Bélgica dejó fuera al coanfitrión Estados Unidos y Noruega se convirtió en la gran revelación tras eliminar a Brasil con una actuación ofensiva brillante.

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La Copa Mundial 2026 confirma su condición de fenómeno global tanto en las canchas como en el ecosistema digital. Mientras millones aguardan el desenlace de los octavos de final, las búsquedas en línea y la cobertura minuto a minuto consolidan a este torneo como uno de los más seguidos y comentados.