El punto verde que te indicará que una persona está conectada en WhatsApp

WhatsApp prueba un nuevo indicador de conexión con un punto verde para mostrar si un contacto está conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del punto verde es una función esperada en WhatsApp, que promete cambiar la forma en que los usuarios detectan la presencia de sus contactos en la aplicación e identifican si alguien está conectado.

Esta opción fue encontrada por WABetaInfo a través de una versión beta de la aplicación de Meta, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios, pero sí se conocen los detalles de cómo funcionará.

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Cómo funciona el nuevo indicador de conexión en WhatsApp

WhatsApp ha comenzado a activar un punto verde que aparece junto a la fotografía de perfil de determinados contactos para indicar que están conectados en ese momento. Este pequeño círculo, que surge en la esquina de la imagen de perfil, representa una señal visual discreta y efectiva, reemplazando al tradicional texto que decía “en línea” bajo la foto del usuario.

La función ya está disponible para algunos usuarios de iPhone a través del programa beta, tras haber sido probada primero en dispositivos Android. El despliegue de esta herramienta es progresivo y aún está limitado, pero la incorporación a la beta de iOS sugiere que en los próximos meses llegará a más personas.

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El punto verde de WhatsApp reemplaza el texto “en línea” con una señal visual junto a la foto de perfil del contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto verde solo aparece en la pantalla de información del contacto. Para verlo, es necesario tocar el nombre de la persona dentro de una conversación, lo que lleva a una pantalla específica donde se muestra este indicador si el contacto está activo en WhatsApp.

No se muestra en la lista principal de chats ni dentro de la ventana de conversación, aunque existen indicios de que esta característica podría extenderse a otras secciones en futuras actualizaciones.

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Cuando un usuario está utilizando WhatsApp en tiempo real, el punto verde se activa. En el momento en que abandona la aplicación, el indicador desaparece de forma automática.

El nuevo sistema introduce una diferencia clave: la señal visual es menos invasiva que el texto habitual y se integra de forma más sutil en la interfaz. Su objetivo es proporcionar la misma información sin invadir la experiencia general del usuario.

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La nueva función de WhatsApp ya está disponible para algunos usuarios de iPhone en la beta, después de las pruebas en Android.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo será el control de privacidad y las limitaciones

WhatsApp ha diseñado este sistema respetando las reglas de privacidad vigentes. El punto verde no se muestra para todos los contactos, sino únicamente para quienes han decidido compartir su estado en línea y su última conexión. Si una persona ha optado por ocultar esta información en los ajustes de privacidad, el indicador no aparecerá para quienes accedan a su chat.

La decisión de mantener las mismas protecciones que rigen el estado “en línea” responde a la importancia que WhatsApp asigna al control de la información personal. La función utiliza el mismo criterio que el aviso textual de actividad: solo quienes comparten su presencia en la aplicación pueden ser identificados mediante el nuevo punto verde.

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Actualmente, la presencia del indicador está restringida a la pantalla de información del contacto. Esto significa que no resulta visible en la lista de chats ni dentro de la conversación, lo que limita su impacto y evita que la conexión de un usuario sea evidente para todo el mundo en todo momento.

El punto verde de WhatsApp se activa cuando el usuario usa la aplicación en tiempo real y desaparece al salir. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Cómo silenciar llamadas en WhatsApp y evitar estafas

WhatsApp permite silenciar las llamadas de números desconocidos para evitar interrupciones y reducir riesgos de estafas o contactos no deseados. El ajuste se activa en tres pasos: desde la app, accede a “Más opciones”, entra en “Ajustes”, luego “Privacidad” y dentro de “Llamadas” activa la función para silenciar remitentes desconocidos.

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Al hacerlo, las llamadas de números no guardados no sonarán, aunque seguirán registrándose en el historial y mediante notificaciones. Si lo deseas, puedes ver quién intentó comunicarse y devolver la llamada. Además, WhatsApp muestra un aviso en el chat cuando se silencia una llamada desconocida, manteniendo informado al usuario sin interrumpirlo.

Para reforzar la privacidad, se recomienda habilitar la verificación en dos pasos, no compartir el PIN ni códigos de registro, y revisar los dispositivos vinculados, así como evitar interactuar con enlaces o correos sospechosos.

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