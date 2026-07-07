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Meta prepara su propio negocio de nube para competir con Amazon, Microsoft y Google en inteligencia artificial

La compañía busca monetizar su red de centros de datos y chips de alto rendimiento, ofreciendo cómputo y acceso a modelos propios a clientes externos

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Por qué Meta busca convertir sus centros de datos y chips en un nuevo negocio de inteligencia artificial en la nube - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo
Por qué Meta busca convertir sus centros de datos y chips en un nuevo negocio de inteligencia artificial en la nube - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

Meta Platforms está dando los primeros pasos para irrumpir en el competitivo mercado de la computación en la nube, con el objetivo de desafiar a gigantes como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud en la carrera global por el dominio de la inteligencia artificial.

La compañía, conocida por su apuesta en IA y realidad virtual, planea monetizar su infraestructura de centros de datos y chips de alto rendimiento, abriendo sus capacidades a clientes externos y desarrolladores en busca de potencia de cómputo y acceso a modelos avanzados.

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La estrategia, adelantada por Bloomberg y todavía en etapa de desarrollo, representa un giro fundamental para Meta. El grupo dirigido por Mark Zuckerberg busca diversificar sus ingresos más allá de la publicidad digital y capitalizar la inversión de cientos de miles de millones de dólares en infraestructura tecnológica, un esfuerzo que ha generado inquietud entre los inversores por el retorno de semejante desembolso.

Meta quiere alquilar potencia de cómputo y modelos de IA desde sus propios centros de datos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta quiere alquilar potencia de cómputo y modelos de IA desde sus propios centros de datos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo sería el nuevo negocio de nube de Meta

Meta se prepara para ofrecer acceso a sus modelos de inteligencia artificial y a su capacidad de cómputo a través de la nube, en una movida similar a la oferta Bedrock de Amazon Web Services. El servicio permitiría a los desarrolladores alquilar tiempo de procesamiento y utilizar modelos propios de Meta, como Muse Spark, alojados en sus centros de datos avanzados.

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Además, la compañía evalúa la posibilidad de comercializar el uso de capacidad de computación en bruto, siguiendo la tendencia de empresas como CoreWeave. Todo este desarrollo forma parte de Meta Compute, una iniciativa interna liderada por ejecutivos como Santosh Janardhan, Daniel Gross y Dina Powell McCormick, que apunta a posicionar a Meta como un actor clave en la infraestructura global de IA.

Por qué Meta apuesta por la nube

El mercado de la computación en la nube se ha transformado en un pilar de la industria tecnológica. Empresas como Amazon, Microsoft y Google generan decenas de miles de millones de dólares trimestrales alquilando acceso a potencia informática, almacenamiento y software a través de internet.

La nube ofrece ventajas cruciales: flexibilidad para escalar recursos según la demanda, accesibilidad universal desde cualquier dispositivo y democratización del acceso a herramientas de inteligencia artificial y big data para empresas de todos los tamaños.

La apuesta de Meta por la nube busca recuperar la inversión masiva en chips y data centers - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La apuesta de Meta por la nube busca recuperar la inversión masiva en chips y data centers - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta, que ha invertido en una de las mayores redes de centros de datos y en la compra de chips especializados, busca recuperar parte de su inversión y obtener ingresos recurrentes en un sector que crece aceleradamente gracias a la demanda de IA. Además, la compañía ya mantiene acuerdos relevantes con empresas como CoreWeave, Google y Oracle, lo que facilita su integración en el ecosistema cloud.

La inteligencia artificial ocupa hoy un lugar central en la estrategia de todas las plataformas de nube. El desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados requiere infraestructuras potentes, difíciles de costear para muchas empresas. Meta planea aprovechar este contexto para ofrecer una alternativa rentable y escalable, tanto en capacidad de cómputo como en acceso a modelos propios.

Desafíos y contexto competitivo

Lanzar un negocio de nube implica más que infraestructura: requiere plataformas de software robustas, equipos de ventas especializados y servicios de soporte al cliente. Meta deberá competir con empresas que llevan décadas perfeccionando su oferta y disponen de vastas redes globales.

A pesar de que los planes siguen en desarrollo y la estrategia podría ajustarse, la iniciativa revela la ambición de Meta por convertirse en proveedor de referencia en la nueva economía digital centrada en la IA.

Meta prepara su entrada en el negocio de la nube apostando fuerte por la inteligencia artificial y la infraestructura propia. Si logra ejecutar su estrategia, podría convertirse en el próximo gran rival de Amazon, Microsoft y Google en un mercado clave para el futuro de la tecnología global.

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