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Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026: por qué no debes descargar Fútbol Libre en el televisor

Miles de personas buscan alternativas gratuitas para ver el partido, pero la instalación de aplicaciones piratas puede exponer datos personales y traer sanciones legales

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Dónde ver Colombia vs Suiza por Mundial 2026.
Colombia y Suiza clasificaron primeros en sus grupos y pasaron los 16vos de final sin muchos problemas. (Fotocomposición Infobae)

El partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026 despierta interés en miles de personas que buscan formas de ver la transmisión sin suscripción oficial, y muchos consideran alternativas como Fútbol Libre, una plataforma no autorizada que promete acceso gratuito a partidos.

Aunque la descarga puede parecer una solución rápida, especialistas en ciberseguridad advierten que instalar aplicaciones piratas en televisores inteligentes puede poner en riesgo el funcionamiento del aparato y los datos almacenados.

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La descarga de apps no verificadas para ver partidos del Mundial no es solo una cuestión de legalidad. Los riesgos no se limitan a la calidad de la transmisión, sino que afectan varios aspectos técnicos y de privacidad.

Qué riesgos hay al descargar las aplicaciones como Fútbol Libre

Pelota Libre - Pelota Libre - Mundial 2026 - streaming - tecnología - 17 de junio
Fútbol Libre es una de la apps piratas que son usadas para ver eventos deportivos. (Foto: Google Play)

Según Kaspersky, las aplicaciones no oficiales o piratas suelen incluir bots publicitarios que muestran anuncios inesperados y afectan la experiencia del usuario. Otro riesgo es que pueden insertar contenido inapropiado o violento, lo que puede resultar problemático si el televisor se usa en espacios familiares.

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Otra amenaza concreta son los descargadores hostiles. Estas aplicaciones no contienen virus de inmediato, pero descargan otros programas dañinos sin que el usuario lo autorice. Esta práctica puede generar la instalación de malware difícil de detectar y eliminar.

Cómo pueden verse afectados los datos personales al descargar Fútbol Libre

Las aplicaciones piratas pueden usar técnicas de phishing. Solicitan contraseñas, como contraseñas o información bancaria, o redirigen a sitios web falsos donde los datos ingresados se copian sin consentimiento. Así, los atacantes pueden acceder a cuentas personales o realizar fraudes.

Hombre de espaldas viendo un partido de fútbol en un televisor encendido. Hay una bolsa de snacks y un control remoto sobre una mesa baja.
Al ver partidos desde un televisor a través de apps piratas se expone los datos privados a extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunas aplicaciones buscan permisos por encima de lo habitual, lo que se conoce como elevación de privilegios. Si obtienen estos permisos, pueden modificar configuraciones básicas del televisor o instalarse como aplicación del sistema, dificultando su eliminación.

Qué tipos de malware pueden instalarse en el televisor al descargar apps falsas

Hay malware diseñado para cifrar los archivos del televisor y pedir dinero a cambio de su liberación, conocidos como ransomware. Otro peligro es que existen apps que envían spam desde las cuentas o contactos vinculados al dispositivo, lo que puede poner en riesgo a otras personas.

El spyware permite recolectar información privada, como mensajes, historial de navegación o ubicación. Esta información puede venderse o usarse para otros fraudes, afectando la privacidad del usuario y su espacio.

Cómo saber si una aplicación es pirata antes de instalarlas

Google Play Store cuenta con una sección de comentarios y descargas para verificar la reputación de la app. (Foto: Europa Press)
Google Play Store cuenta con una sección de comentarios y descargas para verificar la reputación de la app. (Foto: Europa Press)

Analizar las reseñas de usuarios y detectar comentarios repetidos o muy positivos puede ayudar a identificar aplicaciones dudosas. Conviene revisar la presencia de errores gramaticales en la descripción y la cantidad de descargas: una aplicación popular con pocas instalaciones puede ser falsa.

Asimismo, verificar el nombre y reputación del desarrollador aporta información relevante. Si hay cambios mínimos en el nombre o falta información clara, existen más motivos para desconfiar. Revisar los permisos solicitados y la fecha de publicación ayuda a detectar inconsistencias.

Qué otras consecuencias pueden enfrentar los usuarios de apps piratas

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre otras riesgos está la pérdida total del dispositivo y sanciones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plataformas no autorizadas como Fútbol Libre puede llevar a problemas técnicos, como el mal funcionamiento del televisor o la necesidad de restaurar el sistema. En algunos casos, la reparación puede requerir asistencia técnica o el reemplazo del dispositivo, gastos que no suelen estar cubiertos por la garantía.

Otro riesgo es que el acceso ilegal a la transmisión de partidos puede implicar consecuencias legales, tanto para quienes distribuyen el contenido como para quienes lo consumen. Pueden tener sanciones como la cancelación del servicio de internet hasta penas de prisión.

Autoridades como INTERPOL han lanzado alertas globales sobre el aumento de aplicaciones fraudulentas, así que es clave estar atento a cualquier indicio de peligro al instalar programas en los dispositivos.

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