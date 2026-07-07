Fotos y videos: las calles de la ciudad de Buenos Aires se vaciaron durante el partido ante Egipto

Cientos de personas se reúnen en el Fan Fest de Palermo para ver a la selección.

Como si se tratara de una película del género Western, la Ciudad de Buenos Aires quedó completamente vacía y en silencio, mientras el mundo era testigo del gran duelo por el pase a los cuartos de final entre Argentina y Egipto.

Una multitud se congrega en Palermo

Infobae recorrió gran parte de las calles y avenidas más transitadas y fue testigo de cómo la capital porteña, como marca la tradición futbolera argentina, se transformó en un set de filmación sin rodaje. En Plaza Italia, los autos y colectivos apenas pasaban frente a La Rural, sobre la Avenida Santa Fe.

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Plaza de Mayo (Jaime Olivos)

El recorrido continuó por Avenida Sarmiento, donde el Ecoparque y todo el espacio verde invitan a realizar actividades libres, bajo un cielo parcialmente nublado y una temperatura ideal de 17°C.

Una de las tantas avenidas porteñas, completamente desierta (Maximiliano Luna)

Sin embargo, hay un plan que sobresale por el resto: mirar a la selección argentina desde el Fan Fest y a través de una pantalla gigante. Ubicado en la Plaza Seeber de Palermo, el espacio se convirtió en un punto de encuentro para la marea de camisetas celestes y blancas.

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Una galería vacía, con un local abierto que transmite el partido en vivo y en directo (Maximiliano Luna)

Desde Avenida Libertador hasta Leandro N. Alem, el tránsito es más que fluido. En Plaza de Mayo, dos buses para turistas descansan sobre Bolívar, mientras las palomas colonizan todo el espacio público. En el comienzo de Avenida de Mayo hasta Callao, el caudal de autos aumenta, mientras la Plaza del Congreso se mantiene sobria y desierta.

Gastón Taylor

Avenida Corrientes

Las cuatro cuadras que separan las avenidas Rivadavia de Corrientes repite el mismo patrón, con algunos locales con el partido en vivo. Sin embargo, sobre Corrientes, las actividades de los riders y los taxistas se mantienen a tope. Y el Obelisco, epicentro del multitudinario festejo nacional del mundial 2022, apenas tiene banderas argentinas.

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Locales vacíos en la ciudad (Maximiliano Luna)

Una mujer cruza la avenida Rivadavia junto a su perro (Maximiliano Luna)

La Avenida Córdoba se convierte en una autopista, casi sin vehículos. Solo con una salvedad: en el cruce con la Avenida Callao, patrullas de policías y servicios médicos atienden a un motociclista, que yace en el suelo.

Con el tiempo del partido corriendo al compás del sueño de todo un país, la ciudad porteña se mantiene expectante y en silencio, a la espera de que la hora pico vuelva todo a la normalidad. O al menos por un rato.

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