La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

El asesinato de Darlin Emmanuel Mercado Reyes en Herrera llevó a Luis Abinader a exigir justicia y condenar la actuación de la Policía Nacional./ (Redes Endelson Méndez)

La Policía Nacional de República Dominicana anunció la suspensión preventiva de cinco agentes que acompañaban al cabo José Francisco Moreta Heredia, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público tras la muerte de Darlin Emmanuel Mercado Reyes, un joven de 19 años. El incidente ocurrió durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La medida fue informada por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien detalló que la suspensión responde a la apertura de una investigación administrativa. El objetivo es determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación del personal policial tras el suceso que ha generado conmoción en la comunidad y reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la protección de derechos por parte de las fuerzas de seguridad en el país.

PUBLICIDAD

Según la comunicación oficial, los cinco agentes serán investigados por una presunta falta de humanización y de apego a los protocolos institucionales que la Policía Nacional exige en este tipo de operativos, sobre todo en aspectos relativos a la protección de la vida y la asistencia inmediata ante situaciones de riesgo. La institución enfatizó que la suspensión de los agentes es preventiva y que el proceso de investigación interna incluye entrevistas individuales, desarrolladas en paralelo a la investigación penal que dirige el Ministerio Público.

La Policía Nacional de República Dominicana suspendió de forma preventiva a cinco agentes tras la muerte de Darlin Emmanuel Mercado Reyes en Santo Domingo Oeste./ (Policía Nacional)

El coronel Pesqueira reiteró que la Policía Nacional mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier actuación que contravenga la ley, los derechos humanos y los principios que rigen la función policial. Aseguró que cualquier conducta irregular será sancionada conforme al debido proceso y subrayó que, debido a que se trata de una investigación en curso, no se ofrecerán mayores detalles hasta la conclusión de las pesquisas.

PUBLICIDAD

La muerte de Darlin Mercado Reyes ocurrió en el contexto de una intervención policial que, según testigos y reportes preliminares, derivó en un uso letal de la fuerza. El joven, residente en Herrera, perdió la vida a manos del cabo Moreta Heredia, lo que motivó la inmediata reacción de la comunidad y generó protestas exigiendo justicia y transparencia en la investigación.

El caso ha reactivado las críticas a la actuación de la Policía Nacional en operativos en barrios populares, donde suelen reportarse incidentes relacionados con el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de protocolos claros para la protección de la vida de los ciudadanos. Organizaciones sociales y de derechos humanos han solicitado que la investigación se lleve con independencia y que se garantice el acceso a la verdad para la familia de la víctima.

PUBLICIDAD

El video muestra el momento en el cual los agentes de la Policía Nacional y la DICRIM llevaron al cabo José Francisco Moreta Heredia ante el Ministerio Público, por el homicidio cometido contra Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en Santo Domingo Oeste./ (Policía Nacional)

En respuesta a la presión pública, la Policía dominicana ha insistido en que no tolerará conductas que violen los derechos fundamentales y que cooperará plenamente con el Ministerio Público para esclarecer lo sucedido. El caso de Darlin Mercado Reyes se suma a otros episodios similares que han puesto en entredicho la labor policial y han impulsado propuestas de reforma en la institución.

La suspensión de los cinco agentes busca enviar un mensaje institucional sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos y la protección de los derechos ciudadanos en la actuación policial. Por ahora, la institución mantiene la reserva sobre los detalles del proceso, a la espera de los resultados de la investigación administrativa y penal.

PUBLICIDAD

El desarrollo de este caso será seguido de cerca por organizaciones sociales y la opinión pública, que exigen justicia y garantías para que hechos similares no se repitan en el futuro.