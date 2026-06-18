Qué hacer si alguien tomó el control de tu Gmail y por qué no debes ignorarlo

Las consecuencias que puede tener perder el acceso a tu correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder el acceso al correo electrónico ya no significa únicamente quedarse sin revisar mensajes. Expertos en ciberseguridad advierten que una cuenta comprometida puede abrir la puerta a redes sociales, aplicaciones de mensajería, servicios de streaming, billeteras digitales e incluso plataformas bancarias, debido a que el correo funciona como la principal llave de recuperación de numerosos servicios.

Ante este escenario, especialistas de ESET compartieron una serie de recomendaciones para recuperar el control de una cuenta hackeada y minimizar el impacto que puede tener un incidente de este tipo. La compañía también alertó sobre las señales que permiten detectar un acceso no autorizado y las medidas que ayudan a reforzar la seguridad digital.

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El primer paso es recuperar el acceso a la cuenta

Cuando una persona sospecha que su correo fue vulnerado, lo primero es intentar ingresar desde la aplicación o página oficial del proveedor.

Si todavía es posible acceder, se recomienda cambiar inmediatamente la contraseña por una nueva, robusta y exclusiva para esa cuenta. También es importante cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos para evitar que terceros continúen teniendo acceso.

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Una persona utiliza un ordenador que muestra una alerta de seguridad falsa, con un anzuelo rojo brillante, indicando un intento de phishing a través de un correo electrónico malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios como Gmail y Outlook permiten revisar los equipos conectados y forzar el cierre remoto de las sesiones activas.

Si el atacante ya modificó la contraseña, el siguiente paso consiste en utilizar las herramientas oficiales de recuperación que ofrecen los proveedores de correo electrónico.

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Activar la autenticación en dos pasos es clave

Una vez recuperada la cuenta, los expertos aconsejan habilitar la autenticación de doble factor (2FA).

Esta medida añade una capa extra de seguridad, ya que incluso si un ciberdelincuente obtiene la contraseña, necesitará una segunda verificación para iniciar sesión.

Actualmente, la mayoría de servicios de correo y plataformas digitales ofrecen esta opción, que puede funcionar mediante aplicaciones de autenticación, mensajes de texto o claves de seguridad.

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Activar el autenticador de dos pasos es clave para cuidar tu correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El correo es la llave de acceso a otros servicios

El compromiso de una cuenta de correo puede extenderse rápidamente a otras plataformas.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar todas las cuentas asociadas, incluidas redes sociales, aplicaciones de mensajería, servicios de streaming, billeteras virtuales, tiendas en línea y plataformas bancarias.

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La recomendación es cambiar las contraseñas de estos servicios y comprobar que no existan accesos sospechosos.

Cómo saber si tu correo fue hackeado

Aunque algunos indicios son evidentes, otros pueden pasar desapercibidos.

Entre las principales señales se encuentra la imposibilidad de iniciar sesión con la contraseña habitual. También resultan sospechosas las alertas de acceso desde dispositivos o ubicaciones desconocidas.

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Otro indicio frecuente es que amigos o familiares reciban mensajes que nunca fueron enviados por el propietario de la cuenta.

Existen varias señales que te indican si tu correo fue hackeado. (CIber Latam)

Asimismo, cambios inesperados en el idioma, las firmas automáticas, los teléfonos de recuperación o la aparición de reglas y filtros desconocidos pueden ser señales de una intrusión.

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Incluso actividades extrañas en otros servicios, como solicitudes inesperadas de cambio de contraseña en Facebook, Netflix o WhatsApp, podrían indicar que el correo fue comprometido.

Cómo consiguen los ciberdelincuentes acceder a las cuentas

Los ataques de phishing continúan siendo una de las técnicas más utilizadas para robar credenciales.

También son comunes la reutilización de contraseñas en varios servicios, las infecciones por malware y las conexiones a redes WiFi inseguras.

Según ESET, muchas amenazas actuales están diseñadas para pasar desapercibidas, lo que hace que incluso usuarios atentos puedan convertirse en víctimas.

Debes tener cuidado al momento de abrir archivos de correos desconocidos. (Pixaby)

Qué medidas ayudan a prevenir futuros ataques

Para reducir los riesgos, los expertos recomiendan utilizar contraseñas únicas y complejas, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados todos los dispositivos.

También aconsejan desconfiar de correos inesperados, revisar regularmente los dispositivos vinculados a las cuentas y eliminar aplicaciones o servicios que ya no sean utilizados.

Asimismo, sugieren evitar las redes WiFi públicas para acceder a servicios sensibles y verificar periódicamente que los correos y números de recuperación sean correctos.

Existen varias medidas que te ayudan a identificar un posible hackeo de tu correo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema que puede afectar toda la identidad digital

Mario Micucci, investigador de ESET Latinoamérica, señala que el correo electrónico dejó de ser únicamente una herramienta de comunicación para convertirse en el centro de la identidad digital de las personas.

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Por esa razón, ignorar un acceso no autorizado puede tener consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de mensajes.

La rapidez para actuar, sumada a medidas adicionales de protección y sistemas capaces de detectar amenazas en tiempo real, son factores que pueden marcar la diferencia para evitar que un incidente se extienda a otros servicios y comprometa aún más información personal.