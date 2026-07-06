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El peso de ser mujer gamer en Latinoamérica: el 73% ha sufrido acoso y ocultan su identidad para evitarlo

Además de insultos, también son víctimas de violencia fuera de los juegos con espionaje y casos de asesinato

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mujeres gamer en Latinoamérica sufren insultos, acoso y violencia que también afectan su vida diaria fuera de los videojuegos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser mujer y gamer en Latinoamérica implica estar continuamente en un entorno donde los insultos, el acoso y la violencia. Esta discriminación no solo se manifiestan durante las partidas, sino que muchas veces trascienden la pantalla y afectan la vida diaria de las jugadoras.

Testimonios y estudios recientes documentan cómo esta realidad obliga a cientos de mujeres a ocultar su identidad o modificar su conducta para poder participar en comunidades gamer. A pesar de que, según datos de Global Power of Play, el 48% de los gamers actuales son mujeres, por lo que esta porción de la comunidad ya no es algo casual, sino un grupo igual de importante e impactante que los hombres.

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Cómo son los insultos, amenazas y acoso que sufren las mujeres gamer

En América Latina, el acoso en videojuegos se minimiza frecuentemente bajo la etiqueta de “toxicidad”. Sin embargo, especialistas destacan que este término reduce una problemática mucho más grave. La violencia puede abarcar desde insultos sexistas y burlas hasta amenazas directas, acoso persistente e incluso agresiones que cruzan la frontera digital.

El caso de Nathalie Jasso, quien jugaba Ragnarok Online, ilustra cómo la violencia puede extenderse fuera del juego. Tras confiar en un compañero de juego, este instaló un software espía en su computadora, lo que le permitió vigilar sus actividades durante meses.

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Joven con auriculares y micrófono, sentada en silla de juego frente a monitor. Sujeta mouse y teclado; tiene ojos y boca abiertos, con una mano en la mejilla.
Especialistas advierten que la llamada toxicidad en videojuegos incluye insultos sexistas, amenazas directas y acoso persistente contra mujeres gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nathalie relató a Wired que el descubrimiento de este espionaje la llevó a sentirse insegura incluso fuera del entorno digital, afectando su bienestar emocional y su relación con los videojuegos.

En 2021, se produjo en Brasil el primer feminicidio en América Latina documentado con origen en una comunidad gamer. Ingrid “Sol” Oliveira Bueno da Silva, de 19 años, fue asesinada por un jugador al que había conocido en línea. Este hecho evidenció hasta dónde puede escalar la violencia de género en estos espacios.

La investigadora Jimena Yisel Caballero sostiene que la violencia que enfrentan las mujeres en comunidades gamer latinoamericanas es elevada y poco estudiada en comparación con otras regiones. Los insultos y el desprecio suelen ir acompañados de una hostilidad que se manifiesta en frases como: “Hay una mujer en la partida, ya vamos a perder” o “vete a la cocina”, expresiones que muchas jugadoras han escuchado reiteradamente.

Qué pasa en Latinoamérica con las mujeres gamer: el problema en cifras

El 50,2% de quienes juegan videojuegos en México son mujeres, según el informe “Estado del gaming en México” de 2025. Esta cifra desmiente la idea de que los videojuegos son un pasatiempo masculino. Sin embargo, la presencia femenina no garantiza igualdad de trato ni seguridad.

Manos de una mujer con anillo y reloj, sosteniendo un control de videojuegos Xbox en una mesa de madera con migas y un vaso de café.
El feminicidio de Ingrid “Sol” Oliveira Bueno da Silva en Brasil en 2021 mostró hasta dónde puede escalar la violencia de género en el entorno gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una encuesta de 2021 realizada por Latam Digital Marketing y Nivea en México reveló que el 77% de las gamers ha experimentado acoso en línea y más del 60% ha optado por ocultar su género usando apodos neutros o masculinos.

Un estudio de la organización Mujeres en VG, publicado en 2026 y basado en respuestas de 2.993 mujeres de 12 países latinoamericanos, señala que el 73% ha presenciado situaciones de acoso o discriminación en espacios de gaming.

Cómo las mujeres ocultan su identidad para evitar el acoso

Frente a la violencia y el acoso, muchas mujeres han desarrollado estrategias de autoprotección. Entre las medidas más comunes figuran evitar el chat de voz, utilizar nombres neutros o masculinos y limitarse a jugar con amistades de confianza. Algunas prefieren comunidades privadas o restringen su participación a grupos pequeños, mientras que otras abandonan los videojuegos competitivos o en línea.

El estudio “Hiding in the shadows” de 2024 concluyó que las jugadoras modifican su forma de jugar para protegerse de acoso, discriminación y cuestionamientos sexistas. Muchas sienten la presión de demostrar un alto nivel de habilidad para no ser cuestionadas por su desempeño, y no pocas optan por retirarse o guardar silencio como forma de protección.

Mujer sentada en sofá gris, con camiseta gris y pantalones vaqueros cortos, sostiene un mando de videojuegos negro. Una almohada a rayas a su lado.
Especialistas sostienen que plataformas, desarrolladoras y Estados deben asumir la regulación y sanción de la violencia digital contra las mujeres gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de colectivos y comunidades exclusivas para mujeres, como Women in Gamex, Fem Devs Perú, League of Women Latam, Women in Games Argentina y She Gaming Colombia, busca crear espacios seguros. Sin embargo, algunas entrevistadas señalan que la responsabilidad de cuidarse recae en ellas, y que la actividad de estos espacios ha disminuido tras la pandemia, en parte por la monetización y cambios en la dinámica comunitaria.

Cómo se muestran las mujeres en los videojuegos y qué hacen las plataformas

Mario Fausto Gómez Lamont señala que la masculinidad se construye sobre la idea de dominio del espacio, por lo que la presencia de mujeres puede percibirse como una invasión, generando rechazo. Representaciones de personajes femeninos como secundarios o sexualizados refuerzan esta exclusión, tal como observa la investigadora María Eugenia Ferreiro.

Cuando las jugadoras denuncian violencia sexista, las plataformas suelen responder de forma insuficiente, priorizando otras formas de discriminación. Las especialistas coinciden en que la responsabilidad de crear espacios seguros no debe recaer en las propias jugadoras, sino que desarrolladoras, plataformas y Estados deben asumir un papel activo en la regulación y sanción de la violencia digital.

Sin estas acciones, serán las mujeres quienes deban seguir protegiéndose en entornos que deberían ser seguros para toda la comunidad.

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