Laurita Fernández enfrentó rumores de romance con Pedro Alfonso: “Si ha tenido historias habrá sido con otras personas”

Laurita Fernández enojada por los rumores de romance con Pedro Alfonso (Video: Infama, América)

El cruce más reciente entre Laurita Fernández y Pedro Alfonso volvió a sacudir el ambiente del espectáculo argentino, reavivando una disputa de larga data. La actriz y conductora eligió hablar con contundencia en televisión para poner fin a las versiones que la señalan como protagonista de un supuesto conflicto sentimental entre el actor y su esposa Paula Chaves.

En diálogo con Infama, la protagonista de La cena de los tontos negó tajantemente cualquier vínculo amoroso con Pedro Alfonso: “No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado”, sentenció. “Tuve mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver”, reclamó, visiblemente molesta con la situación.

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La supuesta interna entre Laurita Fernández y Paula Chaves arrastra antecedentes de varios años en el mundo del espectáculo

De esta manera, la actriz decidió cortar de raíz los rumores que circulaban sobre su relación con Alfonso, aclarando de forma directa que nunca existió nada entre ambos en el plano personal fuera de los proyectos públicos compartidos. La tensión, que tuvo su último punto de ebullición tras la incorporación de Pedro a la obra teatral La cena de los tontos, motivó a Laurita a expresar públicamente su fastidio por la insistencia mediática en esas versiones.

El enfrentamiento entre Laurita Fernández y los rumores de una supuesta interna con Paula Chaves tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás. Según contó la propia Laurita en televisión, el señalamiento de una relación con Pedro Alfonso no sólo carece de fundamento, sino que ya excede su paciencia: “No me jodan con eso”, pidió en cámara.

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Ante la consulta sobre Paula Chaves, Laurita Fernández dijo que no habló con ella para aclarar diferencias

Durante la entrevista a Laurita, la cronista comentó que sería conveniente que Pedro Alfonso saliera a aclarar la situación. “Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más. Si ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas, desconozco, no me interesa”.

Laurita dejó en claro que, para ella, el único vínculo con Alfonso es estrictamente profesional: “Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver”, declaró al respecto.

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La insistencia de la prensa y la opinión pública en torno a este conflicto llevó a Laurita a mostrar una faceta poco habitual. “No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo”, confesó, admitiendo que la exposición mediática de situaciones que considera ajenas la tienen cansada.

Pedro Alfonso se sumó a La cena de los tontos

En cuanto a si Laurita se había comunicado con Paula Chaves con respecto a estos rumores, Laurita fue tajante. “No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara. Fin. Porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver”, respondió categórica.

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El cruce entre Laurita Fernández, Pedro Alfonso y Paula Chaves mantiene vigente un triángulo mediático que sigue atrayendo al público y a la prensa

Cabe recordar que la relación entre Laurita Fernández, Pedro Alfonso y Paula Chaves se ve atravesada por viejas diferencias y actitudes que, con el paso del tiempo, han ido alimentando una interna persistente. La reincidencia de estos rumores, sumada a la exposición pública de los protagonistas, mantiene vigente un vínculo cargado de tensiones y malentendidos en el mundo del espectáculo argentino.

Laurita Fernández sostuvo que su único vínculo con Pedro Alfonso es profesional y que coinciden solo por trabajo

Este escenario deja en claro que, más allá de las negativas y los intentos por cerrar el tema, el triángulo mediático sigue despertando el interés de la prensa y el público, reavivando viejas historias cada vez que coinciden en un proyecto artístico o se cruzan en el mismo entorno profesional.

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