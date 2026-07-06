Teleshow

Laurita Fernández enfrentó rumores de romance con Pedro Alfonso: “Si ha tenido historias habrá sido con otras personas”

La actriz explicó qué lugar ocupa hoy su compañero de elenco. “No tuve, no tengo ni tendré nada con él”, dijo con énfasis

Guardar
Google icon
Laurita Fernández enojada por los rumores de romance con Pedro Alfonso (Video: Infama, América)

El cruce más reciente entre Laurita Fernández y Pedro Alfonso volvió a sacudir el ambiente del espectáculo argentino, reavivando una disputa de larga data. La actriz y conductora eligió hablar con contundencia en televisión para poner fin a las versiones que la señalan como protagonista de un supuesto conflicto sentimental entre el actor y su esposa Paula Chaves.

En diálogo con Infama, la protagonista de La cena de los tontos negó tajantemente cualquier vínculo amoroso con Pedro Alfonso: “No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado”, sentenció. “Tuve mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver”, reclamó, visiblemente molesta con la situación.

PUBLICIDAD

Laurita Fernández enojada por los rumores
La supuesta interna entre Laurita Fernández y Paula Chaves arrastra antecedentes de varios años en el mundo del espectáculo

De esta manera, la actriz decidió cortar de raíz los rumores que circulaban sobre su relación con Alfonso, aclarando de forma directa que nunca existió nada entre ambos en el plano personal fuera de los proyectos públicos compartidos. La tensión, que tuvo su último punto de ebullición tras la incorporación de Pedro a la obra teatral La cena de los tontos, motivó a Laurita a expresar públicamente su fastidio por la insistencia mediática en esas versiones.

El enfrentamiento entre Laurita Fernández y los rumores de una supuesta interna con Paula Chaves tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás. Según contó la propia Laurita en televisión, el señalamiento de una relación con Pedro Alfonso no sólo carece de fundamento, sino que ya excede su paciencia: “No me jodan con eso”, pidió en cámara.

PUBLICIDAD

Laurita Fernández enojada por los rumores
Ante la consulta sobre Paula Chaves, Laurita Fernández dijo que no habló con ella para aclarar diferencias

Durante la entrevista a Laurita, la cronista comentó que sería conveniente que Pedro Alfonso saliera a aclarar la situación. “Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más. Si ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas, desconozco, no me interesa”.

Laurita dejó en claro que, para ella, el único vínculo con Alfonso es estrictamente profesional: “Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver”, declaró al respecto.

La insistencia de la prensa y la opinión pública en torno a este conflicto llevó a Laurita a mostrar una faceta poco habitual. “No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo”, confesó, admitiendo que la exposición mediática de situaciones que considera ajenas la tienen cansada.

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco
Pedro Alfonso se sumó a La cena de los tontos

En cuanto a si Laurita se había comunicado con Paula Chaves con respecto a estos rumores, Laurita fue tajante. “No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara. Fin. Porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver”, respondió categórica.

Paula Chaves habló de Ricardo Piñeiro y se mostró angustiada
El cruce entre Laurita Fernández, Pedro Alfonso y Paula Chaves mantiene vigente un triángulo mediático que sigue atrayendo al público y a la prensa

Cabe recordar que la relación entre Laurita Fernández, Pedro Alfonso y Paula Chaves se ve atravesada por viejas diferencias y actitudes que, con el paso del tiempo, han ido alimentando una interna persistente. La reincidencia de estos rumores, sumada a la exposición pública de los protagonistas, mantiene vigente un vínculo cargado de tensiones y malentendidos en el mundo del espectáculo argentino.

Laurita Fernández sostuvo que su único vínculo con Pedro Alfonso es profesional y que coinciden solo por trabajo
Laurita Fernández sostuvo que su único vínculo con Pedro Alfonso es profesional y que coinciden solo por trabajo

Este escenario deja en claro que, más allá de las negativas y los intentos por cerrar el tema, el triángulo mediático sigue despertando el interés de la prensa y el público, reavivando viejas historias cada vez que coinciden en un proyecto artístico o se cruzan en el mismo entorno profesional.

Temas Relacionados

Laurita FernándezLa cena de los tontosPaula ChavesPedro AlfonsoInfamaAmérica TV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

Tras los nuevos mensajes del futbolista, la conductora contestó con una publicación donde remarcó su lugar en la cobertura del Wandagate

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

La actriz compartió en sus historias de Instagram un álbum con imágenes de distintas etapas de Elsa Quatrocchi, desde su juventud hasta escenas con sus nietos

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

En diálogo con Teté Coustarot en Argentina de película, relató cómo fue el proceso de preparación actoral y vocal para encarnar a una figura emblemática de la Argentina en la miniserie de 2022

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

La cantante habló en Infama sobre su estado civil y expresó su sorpresa por las declaraciones de su expareja, en medio de rumores que la vinculan con un jugador de rugby

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

La cantante compartió postales de su paso por Miami junto al jugador de la Selección Argentina, en una publicación que explotó en reacciones y tuvo como gran protagonista un beso muy comentado

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

DEPORTES

Cómo cambió el físico de los futbolistas de élite en los últimos 50 años

Cómo cambió el físico de los futbolistas de élite en los últimos 50 años

Pochettino habló de la polémica decisión de la FIFA de levantarle la sanción a una figura de EEUU: “Es fantástico”

“Cruzó una línea roja”: duro comunicado de la UEFA tras la habilitación al goleador de Estados Unidos que había sido expulsado

Preocupación en Inglaterra: una figura se lesionó durante los festejos y peligra su presencia en el Mundial

El FBI detuvo en Kentucky al exjugador universitario Kerr Kriisa por un presunto fraude multimillonario

TELESHOW

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

INFOBAE AMÉRICA

Abdulrazak Gurnah, escritor tanzano: “Hay mezquindad y avaricia en las naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”

Abdulrazak Gurnah, escritor tanzano: “Hay mezquindad y avaricia en las naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”

Orna Mizrahi: “No veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés”

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

La Mayoría Norteña

El régimen de Irán inició la procesión fúnebre de Ali Khamenei en Teherán con un fuerte operativo militar y la ausencia de Mojtaba