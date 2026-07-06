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Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

La actriz compartió en sus historias de Instagram un álbum con imágenes de distintas etapas de Elsa Quatrocchi, desde su juventud hasta escenas con sus nietos

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Nancy Dupláa portada
Nancy Dupláa recordó a su mamá Elsa Quatrocchi en Instagram al cumplirse un año de su fallecimiento

Nancy Dupláa usó sus historias de Instagram este domingo para marcar el primer aniversario de la muerte de su madre, Elsa Quatrocchi, con una serie de imágenes que repasan distintos momentos de la vida de la mujer. Fotos de su juventud en blanco y negro, postales junto a sus nietos y una imagen familiar de varias generaciones reunidas componen el álbum que la actriz eligió para recordarla. La canción que acompañó las historias fue “De Parto”, de Joan Manuel Serrat, y la primera historia llevaba escrito, sobre fondo negro: “Ya un año, mamita”, seguido de un corazón rojo.

Nancy Dupláa acompañó las historias por la muerte de su madre con la canción “De Parto”, de Joan Manuel Serrat, y el mensaje “Ya un año, mamita”
Nancy Dupláa acompañó las historias por la muerte de su madre con la canción “De Parto”, de Joan Manuel Serrat, y el mensaje “Ya un año, mamita”

La secuencia de publicaciones traza un recorrido por distintas épocas de la vida de Elsa. Una de las imágenes más llamativas es una foto en blanco y negro que la muestra joven, con el pelo corto y una sonrisa abierta, junto a la que Dupláa escribió: “La más linda”, acompañada de un corazón rojo. Otra historia muestra a Elsa flanqueada por dos adolescentes —sus nietos— con los brazos sobre sus hombros y la etiqueta de Luca Martín, el hijo mayor de la actriz, que comparte con el periodista Matías Martin. Hay también una foto más reciente en la que Elsa aparece sentada junto a otra mujer mayor y su nieta Morena.

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En una de las publicaciones, Nancy Dupláa definió a Elsa Quatrocchi como “La más linda” sobre una foto en blanco y negro de su juventud
En una de las publicaciones, Nancy Dupláa definió a Elsa Quatrocchi como “La más linda” sobre una foto en blanco y negro de su juventud

Elsa falleció en julio de 2025 tras atravesar un período de salud delicado que su entorno había seguido con preocupación desde semanas antes. La primera señal pública de esa situación llegó el 23 de junio de ese año, durante la ceremonia de los Martín Fierro de Teatro. Al recibir el premio al mejor actor por su trabajo en Druk, el actor Pablo Echarri —esposo de Dupláa— hizo una pausa en su discurso de agradecimiento para referirse a su suegra: “Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”. Días después, se confirmó su fallecimiento.

Luca Martín despidió a su abuela Elsa Quatrocchi con un mensaje en redes sobre el tiempo compartido y el amor de sus hijos y nietos
Luca Martín despidió a su abuela Elsa Quatrocchi con un mensaje en redes sobre el tiempo compartido y el amor de sus hijos y nietos
El homenaje de Nancy Dupláa a Elsa Quatrocchi reunió fotos de su juventud, postales con sus nietos y una imagen familiar de varias generaciones
El homenaje de Nancy Dupláa a Elsa Quatrocchi reunió fotos de su juventud, postales con sus nietos y una imagen familiar de varias generaciones

La despedida de Dupláa en aquel momento fue una foto de su madre en blanco y negro, con barbijo y cofia de enfermera —Elsa era enfermera de profesión—, acompañada de las palabras “Gracias para siempre, mamita” y el emoji de un corazón partido. Luca, por su parte, escribió en sus redes: “Cuando se va un ser querido lo primero que nos viene a la cabeza a algunos es ‘pude pasar más tiempo con ella’. Hoy perdí a mi abuela y en estos momentos nada me haría mejor que poder pasar una última tarde con ella”. Cerró su mensaje con una dedicatoria directa: “Gracias abuela, fuiste amada por tus hijos, tus nietos y por todos los que supieron ver tu lado amoroso”.

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Matías Martin también se sumó al homenaje con una publicación que sorprendió por su afecto. El periodista deportivo compartió una foto de otra época en la que aparecen él, Nancy y Elsa, mucho más jóvenes, junto a Luca de niño. “Nunca dejaste de tratarme y de quererme como alguien de tu familia más cercana”, escribió. Y agregó: “Una abuela amorosa siempre. Enamorada de su primer nieto varón”. Dupláa replicó esa historia con una sola palabra —“Matu”, el apodo del periodista— y un emoji de rostro emocionado.

Elsa Quatrocchi estuvo casada con Julio Dupláa y fue madre de Nancy y del periodista y locutor Quique Dupláa. A lo largo de su vida mantuvo un perfil deliberadamente bajo, alejado de la exposición que caracterizó las carreras de sus hijos. Las pocas veces que apareció en público quedaron registradas como momentos de excepción. Una de ellas fue en 2017, cuando Julio recibió el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña. En esa ocasión, Elsa estuvo presente junto a sus hijos, sus nietos —Luca, María, Magdalena y Morena— y su yerno Echarri. “Se la merece, porque Julio realmente es un militante del tango”, dijo entonces sobre su esposo.

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