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Wanda Nara se reencontró con sus hijas: así fue el domingo lluvioso en familia en un parque de juegos y aventura

En una jornada gris, la empresaria disfrutó de la compañía de sus niños en el medio de la estadía de las nenas con su padre Mauro Icardi

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Wanda Nara aprovechó para realizar una salida familiar junto a sus cinco hijos previo a su viaje al exterior (Instagram)

El domingo tuvo clima de tregua y familia para Wanda Nara, que eligió dejar de lado cualquier tensión mediática para centrarse en sus cinco hijos y disfrutar de una jornada de actividades al aire libre. Mientras Mauro Icardi aun permanece en Argentina y comparte sus últimos días con sus hijas en común en la “casa de los sueños”, la conductora organizó un plan familiar y se reencontró con sus niñas. La cita fue en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde llevó a todos sus hijos a un evento infantil, sorteando el mal tiempo con paraguas y abrigos.

La propia Wanda mostró en sus redes la previa de la salida, con una imagen del cielo encapotado y la frase “día lluvioso”. Más tarde retrató la llegada al evento: bajo la lluvia, ella sostuvo un paraguas mientras los cinco chicos formaban un círculo a su alrededor. “Plan Familiar”, escribió sobre la foto, dejando en claro el espíritu de la jornada, marcada por la compañía y el reencuentro en medio de una temporada cargada de rumores y versiones cruzadas sobre su vínculo con Icardi.

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A pesar del clima gris, la familia se animó a disfrutar de las actividades propuestas. Los cinco hermanos participaron juntos de los juegos de aventura y destreza, equipados con cascos y arneses para recorrer los circuitos elevados, trepar sogas y desafiar su equilibrio. Las imágenes mostraron a los chicos riendo y animándose entre sí mientras posaban antes y después de los desafíos. Además, las menores de la familia, contaron con la compañía y el aliento de sus hermanos varones en todo momento.

El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
"Día lluvioso", escribió Wanda en la previa de su salida en familia
El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Wanda lució un look abrigado para enfrentar las bajas temperaturas del domingo
El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Los hijos de Nara participaron en una actividad al aire libre equipados con cascos y arneses

El evento infantil se convirtió en un espacio de desconexión y unión familiar. Wanda, siempre atenta a los detalles, acompañó a sus hijos en cada momento y se mostró relajada, con su característico look de abrigo, cabello suelto y sonrisa para la cámara. Tras las actividades, la familia compartió un momento de descanso en el auto, conducido por el mayor de ellos, Valentino, donde las niñas fueron retratadas por uno de sus hermanos, en una postal espontánea que reflejó el clima de intimidad.

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El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Entre cuerdas y cascos, los hijos de la empresaria disfrutaron de un momento lleno de adrenalina
El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Una de las hijas de la empresaria se sumó a la actividad en altura y fue captada llevando a cabo el circuito

Más allá del mal tiempo, la agenda familiar no se detuvo ahí. Según informó la periodista Naiara Vecchio en sus redes, Wanda planeó llevar el domingo por la noche a sus hijas menores con su padre, Icardi. De esta manera el futbolista seguirá compartiendo tiempo con las nenas antes de retomar sus compromisos profesionales, en medio de la definición de su contrato con el club turco Galatasaray o con otro. Luego, las niñas se sumarán a su madre para viajar a Milán, donde pasarán unos días de vacaciones en familia.

Las imágenes del día permitieron ver a los cinco hermanos juntos, superando las diferencias y priorizando el disfrute compartido. El plan familiar de Wanda fue viralizado en las redes sociales, donde se siguen de cerca sus pasos en medio del tenso panorama judicial que lleva adelante con su expareja.

La jornada incluyó también un toque dulce: Wanda retrató el postre elegido para la merienda, una mini torta decorada con crema y cítricos, sumando un guiño gourmet a la tarde de aventuras y juegos. La elección del Campo Argentino de Polo y la apuesta por actividades al aire libre reflejaron la intención de crear recuerdos y fortalecer los vínculos, aún en los días menos soleados.

El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Valentino, al frente del volante, retrató el momento familiar que compartió con sus hermanas menores
El plan familiar de Wanda Nara junto a sus hijos en un domingo lluvioso
Como cierre de la salida, Wanda mostró uno de los postres que degustó en la hora de la merienda (Instagram)

Así, entre paraguas, juegos de destreza y meriendas compartidas, Wanda apostó por un domingo en familia, dejando en segundo plano los rumores y priorizando el bienestar de sus hijos. En cada foto y cada video quedó el registro de una jornada en la que, pese a la lluvia, el clima fue de unión y alegría puertas adentro. Mientras Icardi se prepara para retomar su etapa profesional y la familia planea sus próximas vacaciones, el fin de semana dejó la postal de una tregua familiar, donde el verdadero plan fue estar juntos.

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