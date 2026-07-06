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Los mejores memes tras la eliminación de México en el Mundial: “Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios recordaron la gesta de la selección argentina con Maradona en 1986

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Dos futbolistas de la selección mexicana se abrazan. Superpuestos, se ven cuatro publicaciones de redes sociales con memes, imágenes y texto
Los memes de la eliminación de México en el Mundial tras perder contra Inglaterra en los octavos de final

La selección de México quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca en el duelo de octavos de final. Los europeos se impusieron en un partido apasionante que tuvo polémicas decisiones arbitrales y celebraron el pase a cuartos, donde se medirán ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland. En las redes sociales, los usuarios reaccionaron al encuentro con los clásicos memes.

“Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”, afirmó un internauta con la foto de Diego Armando Maradona festejando el Gol del Siglo en el campo de juego. La referencia es al partido de semifinales que Argentina le ganó a los ingleses por 2-1 con los dos tantos del ídolo de Fiorito. Otros usuarios argentinos también opinaron sobre la eliminación de México y aprovecharon para lanzar bromas con los personajes del Chavo del Ocho.

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La imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo también fue eje en los memes. “¿Te ilusionaste mexicano? Jamás en la vida vas a tener esto", escribió otro internauta en la cuenta de X con la imagen del rosarino besando el trofeo en Qatar. “¿Por qué lloran los mexicanos? Si ellos dicen que es una copa más y que prefieren tener una moneda estable y no se qué cosa. Por dentro mueren por ser campeones del mundo. Bueno, Argentina lo hizo tres veces. Abrazo”, publicó @UniversoCeleste con una foto de Passarella, Maradona y Messi con el trofeo ganado en 1978, 1986 y 2022.

Cabe recordar que México carga con una racha negativa de no poder avanzar más allá de los octavos de final desde hace 40 años. Sus únicas dos presencias entre los ocho mejores equipos del Mundial ocurrió en 1970 y 1986, precisamente dos Copas del Mundo que se jugaron en suelo azteca. Este año, los dirigidos por Javier Aguirre estaban ilusionados con quebrar esa marca. Además, hasta el partido contra Inglaterra, habían ganado sus otros compromisos (Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador) y no recibieron goles.

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Para Inglaterra, esta clasificación significa volver a una instancia de cuartos de final, tal como hizo en Qatar 2022 (fue eliminado por Francia). En Rusia 2018, la selección de los Tres Leones había alcanzado las semifinales tras caer ante Croacia y Bélgica en el partido por el tercer puesto. Su mejor actuación fue en 1966, cuando levantó la Copa del Mundo en el torneo que organizó. Su próximo partido será el sábado 11 de julio ante Noruega, en Miami, en busca de las semifinales.

Los mejores memes de México-Inglaterra

Captura de publicación en red social. Muestra perfil de usuario, texto y foto de un futbolista en camiseta celeste celebrando en cancha con público y rival
Captura de pantalla de un tuit con un meme. El meme presenta el logo de la Selección de México rodeado de un ciclo de cuatro frases sobre su rendimiento
Captura de pantalla de un tuit con imagen de Lionel Messi besando la Copa Mundial de la FIFA. El texto se dirige a la selección mexicana
Captura de pantalla de un tuit con texto y una imagen compuesta de Daniel Passarella, Diego Maradona y Lionel Messi levantando la Copa Mundial de la FIFA
Dos hombres con camisetas verdes de fútbol y expresiones de frustración sujetan teléfonos. Detrás, una mujer con expresión similar
Captura de pantalla. Meme de fútbol con jugadores de México, El Chavo del 8, un hombre barbudo y un marcador 2-3 entre México e Inglaterra
Pantalla de X (Twitter) con perfil de usuario y meme. El meme muestra una escena del Titanic con tres hombres y la frase 'Vamos a hundirnos como caballeros'
Un personaje de televisión disfrazado de El Chavo del Ocho equilibra un globo terráqueo en su cabeza. Viste traje de marinero, calcetines amarillos y zapatos
Publicación de redes sociales con usuario Magic Fútbol, texto "GRACIAS CHICOS" y bandera de México. Muestra a un hombre en traje con expresión emotiva
Captura de pantalla de un tuit del usuario @El_Hincha12 que muestra una figura de Buzz Lightyear tendida en un suelo de baldosas rojas
Un niño con camiseta verde de la selección de México está sentado, mirando hacia abajo. Una publicación de red social lo enmarca
Captura de un tuit con un meme. Un personaje con sombrero y bandera de México mira a otro con sombrero de copa, logo AFA y tres trofeos, que dice Algún día
Captura de pantalla de un tuit con usuario "DrDavidCabrera", mostrando un meme con la bandera de México y el texto "YO SE BIEN QUE ESTOY AFUERA"
Los mejores memes tras la eliminación de México en el Mundial a manos de Inglaterra (X ex Twitter)

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