Los mejores memes tras la eliminación de México en el Mundial: “Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”

Los memes de la eliminación de México en el Mundial tras perder contra Inglaterra en los octavos de final

La selección de México quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca en el duelo de octavos de final. Los europeos se impusieron en un partido apasionante que tuvo polémicas decisiones arbitrales y celebraron el pase a cuartos, donde se medirán ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland. En las redes sociales, los usuarios reaccionaron al encuentro con los clásicos memes.

“Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”, afirmó un internauta con la foto de Diego Armando Maradona festejando el Gol del Siglo en el campo de juego. La referencia es al partido de semifinales que Argentina le ganó a los ingleses por 2-1 con los dos tantos del ídolo de Fiorito. Otros usuarios argentinos también opinaron sobre la eliminación de México y aprovecharon para lanzar bromas con los personajes del Chavo del Ocho.

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La imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo también fue eje en los memes. “¿Te ilusionaste mexicano? Jamás en la vida vas a tener esto", escribió otro internauta en la cuenta de X con la imagen del rosarino besando el trofeo en Qatar. “¿Por qué lloran los mexicanos? Si ellos dicen que es una copa más y que prefieren tener una moneda estable y no se qué cosa. Por dentro mueren por ser campeones del mundo. Bueno, Argentina lo hizo tres veces. Abrazo”, publicó @UniversoCeleste con una foto de Passarella, Maradona y Messi con el trofeo ganado en 1978, 1986 y 2022.

Cabe recordar que México carga con una racha negativa de no poder avanzar más allá de los octavos de final desde hace 40 años. Sus únicas dos presencias entre los ocho mejores equipos del Mundial ocurrió en 1970 y 1986, precisamente dos Copas del Mundo que se jugaron en suelo azteca. Este año, los dirigidos por Javier Aguirre estaban ilusionados con quebrar esa marca. Además, hasta el partido contra Inglaterra, habían ganado sus otros compromisos (Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador) y no recibieron goles.

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Para Inglaterra, esta clasificación significa volver a una instancia de cuartos de final, tal como hizo en Qatar 2022 (fue eliminado por Francia). En Rusia 2018, la selección de los Tres Leones había alcanzado las semifinales tras caer ante Croacia y Bélgica en el partido por el tercer puesto. Su mejor actuación fue en 1966, cuando levantó la Copa del Mundo en el torneo que organizó. Su próximo partido será el sábado 11 de julio ante Noruega, en Miami, en busca de las semifinales.

Los mejores memes de México-Inglaterra

Los mejores memes tras la eliminación de México en el Mundial a manos de Inglaterra (X ex Twitter)