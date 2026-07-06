El emotivo discurso de Alfaro en el arribo de la selección de Paraguay a su país tras el Mundial: “Lo imposible no existe”

Alfaro dio un discurso tras arribar al país

El retorno de la selección de Paraguay a su país generó un recibimiento multitudinario en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde el presidente Santiago Peña y cientos de aficionados, muchos de ellos con banderas y camisetas albirrojas, dieron la bienvenida al equipo que alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo 2026 tras ser eliminado por Francia. El mandatario agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico por “regalar unos días maravillosos” y por “hacernos sentir tan orgullosos”, según declaró durante el acto oficial que marcó el fin de la participación paraguaya en el certamen organizado en Estados Unidos, México y Canadá y que tuvo un discurso del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

La llegada de la delegación, poco después de las 6:00 de la mañana, estuvo marcada por una atmósfera festiva. Hinchas de diferentes regiones del país esperaron durante horas en los alrededores del aeropuerto. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) habilitó el espigón presidencial para el arribo, lo que permitió que los jugadores fueran recibidos con aplausos, cánticos, un show de una banda militar y danzas tradicionales paraguayas, según reportó ABC Color.

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El presidente Peña acudió al espigón principal junto a otros funcionarios, mientras familiares y simpatizantes aguardaban la aparición del plantel. En su discurso, el jefe de Estado subrayó el impacto de la actuación de la selección: “El cuerpo técnico y los jugadores realmente nos han regalado unos días maravillosos. Nos animaron a soñar en grande y creo que ese es el mensaje de este pueblo maravilloso que hoy tiene una palabra potente: Gracias, gracias de corazón por hacernos sentir tan orgullosos”.

Paraguay regresó al país tras su paso por el Mundial 2026

Durante el acto de recibimiento, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, envió un mensaje al entrenador Gustavo Alfaro: “Esto fue solo el primer round, falta el segundo en (el Mundial de) 2030”.

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En su intervención, el director técnico Alfaro se mostró agradecido por el respaldo recibido y por la entrega de sus jugadores: “Muchas gracias por acompañarnos desde el primer momento. Desde que llegamos a este hermoso país, vimos una energía diferente. Desde que jugamos el primer partido con Uruguay, ese contagio que vino desde dentro de esta tierra, esta patria, lo empezamos a sentir”. El argentino expresó su reconocimiento al esfuerzo del plantel: “No tienen idea el esfuerzo que han hecho estos chicos para hacer realidad esto, lo conseguimos entre todos. Le quiero agradecer profundamente a los jugadores, ellos son los artífices, ellos hicieron esto: el corazón más genuino que tiene esta selección, el volver a recuperar las cosas que siempre han definido a este país; el poder que tiene este país”.

Alfaro instó a los aficionados a preservar el impulso logrado: “Defiendan esto, esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, porque es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie, para demostrarle al mundo, que los miramos a todos a los ojos de frente, que les miramos la camiseta, que no les miramos su nombre”.

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El entrenador agradeció especialmente a Peña y a Harrison, así como al pueblo paraguayo: “Presidente, la verdad, no sabés la sana envidia que tengo por este país, por el poder que tiene este país, por el corazón que tiene este país, por lo que late este país. Cuando este país se pone detrás de un objetivo, se pone detrás de una idea. Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen, es porque ustedes también enseñan que lo imposible no existe”.

"YO LE VENGO CORRIENDO EL ARCO A MÍ FAMILIA DESDE HACE 5 O 6 AÑOS"



🚨 ¿Fin de ciclo para el Profe Alfaro en Paraguay? Habrá que esperar...



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Sobre su continuidad, Alfaro manifestó: “Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que eso después se va a transformar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero eso habrá tiempo para analizarlo más adelante”.

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Cabe destacar que minutos después de la eliminación, el técnico argentino había dicho en rueda de prensa que, “Robert (Harrison) me dijo que este fue el primer round. Necesitamos contar con usted para el segundo. Honestamente, yo le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace 5 o 6 años, de que a los 60 me retiraba y ya tengo 63. Jugué el Mundial con Ecuador y dije: ‘Ya está, listo, me retiro’. Cuando jugué con Ecuador dije: ‘Que lindo sería jugar el otro Mundial’ y Paraguay me dio la chance y dije ‘listo, cuando terminé el Mundial con Paraguay, listo’. Y bueno, ahora no quiero ninguna especulación”.

El capitán de la selección, Gustavo Gómez, también se dirigió a la multitud desde el aeropuerto. En sus palabras, destacó: “Hemos pasado días increíbles. La selección, el fútbol, nos dio la oportunidad de participar en el evento más grande en lo que es nuestra profesión”. Añadió que el plantel sintió el apoyo de los compatriotas tanto en el país como en el extranjero. “Estamos orgullosos de representar a nuestro país, orgullosos de ser paraguayos”, afirmó. Según el defensor, el regreso al Mundial permitió “mostrarle al mundo lo que es el paraguayo”, y concluyó: “El paraguayo nunca se rinde. El paraguayo siempre se levanta, no le teme a nada”.

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La eliminación de Paraguay se produjo tras caer 0-1 ante la selección de Francia en los octavos de final, resultado que permitió al conjunto europeo acceder a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos. El único gol del encuentro fue obra de Kylian Mbappé desde el punto penal.

Gustavo Gómez también se pronunció ante los fanáticos