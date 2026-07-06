Cómo cambió el físico de los futbolistas de élite en los últimos 50 años

El fútbol de élite transformó el perfil biológico de los futbolistas por la velocidad del juego, la preparación física y la medicina deportiva (REUTERS)

El fútbol de élite cambió mucho más que en lo táctico durante las últimas cinco décadas. La velocidad del juego, la preparación física, y los avances en la medicina deportiva modificaron el perfil de los futbolistas hasta el punto de que los especialistas consideran que los jugadores actuales presentan características biológicas distintas a las de generaciones anteriores.

Una comparación analizada en un informe de BBC entre dos de los goles colectivos más recordados de la historia de los Mundiales resumió esa transformación. El tanto convertido por Brasil en la final de 1970 frente a Italia necesitó poco más de 30 segundos de circulación del balón antes de la definición de Carlos Alberto.

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En cambio, una acción similar de Argentina contra Francia en la final de Qatar 2022 concluyó con el gol de Ángel Di María tras apenas 12 segundos. Detrás de esa diferencia aparecen décadas de cambios en el rendimiento físico de los futbolistas.

Jugadores más rápidos, altos y delgados

El profesor Orlando Laitano, especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad de Florida y miembro del cuerpo técnico de la selección brasileña durante el Mundial de 2014, explicó a la BBC que “el gol de 1970 no se habría producido en la actualidad”. Según el investigador, si aquel equipo brasileño se enfrentara a un conjunto moderno, la mayor carencia no sería el talento, sino la fisiología.

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La comparación entre Brasil 1970 y Argentina en Qatar 2022 muestra que los goles colectivos en los Mundiales se resuelven en menos tiempo por el aumento del rendimiento físico (REUTERS)

De acuerdo con Laitano, la evolución del entrenamiento, la medicina deportiva y la manera de disputar los partidos convirtió al fútbol de máximo nivel en una lucha por cada centímetro de la cancha, una exigencia que demanda futbolistas más veloces y fuertes.

Los datos recopilados por investigadores de la Universidad de Wolverhampton, en el Reino Unido, respaldan esa evolución. El análisis incluyó a miles de jugadores de la máxima categoría del fútbol inglés desde la década de 1970 hasta la actualidad y mostró un incremento sostenido en la estatura promedio.

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En 1973, los futbolistas medían en promedio 177,1 centímetros. Cuatro décadas después, esa cifra alcanzó 181,5 centímetros, tendencia que continuó entre defensores y arqueros durante los años siguientes.

Un estudio de la Universidad de Wolverhampton indicó que los jugadores del fútbol inglés pasaron de una estatura promedio de 177,1 centímetros en 1973 a 181,5 centímetros cuatro décadas después (REUTERS)

Los investigadores también identificaron un cambio en la complexión física. Según el estudio, los jugadores de élite se están volviendo más angulosos y ectomorfos, con cuerpos más altos, delgados y extremidades largas.

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Para los autores, este fenómeno responde tanto a las mejoras en el estado de los campos de juego como a la creciente demanda física del fútbol moderno.

El profesor Alan Nevill, coautor de la investigación, señaló a la BBC que décadas atrás los terrenos embarrados durante el invierno favorecían a jugadores con mayor musculatura. En la actualidad, superficies de mejor calidad permiten que futbolistas más livianos sostengan esfuerzos intensos durante períodos prolongados.

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La velocidad pasó a ser un factor determinante

La aceleración del juego también quedó reflejada en los registros de velocidad. Diversos estudios citados por la BBC indicaron que durante las décadas de 1970 y 1980 era poco frecuente que un jugador superara los 30 kilómetros por hora.

Alphonso Davies, Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé integraron el grupo de futbolistas que superó los 35 km/h durante el Mundial de Qatar 2022, según los registros oficiales (REUTERS)

En el Mundial de Qatar 2022, al menos 10 futbolistas alcanzaron velocidades superiores a 35 km/h. El más rápido fue el ghanés Kamaldeen Sulemana, con un registro de 35,66 km/h.

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Kamaldeen Sulemana (Ghana) — 35,66 km/h Alphonso Davies (Canadá) — 35,59 km/h Nico Williams (España) — 35,57 km/h David Raum (Alemania) — 35,46 km/h Antonee Robinson (EE.UU.) — 35,42 km/h Daniel James (Gales) — 35,40 km/h Achraf Hakimi (Marruecos) — 35,34 km/h Ismaïla Sarr (Senegal) — 35,33 km/h Kylian Mbappé (Francia) — 35,30 km/h Ousmane Dembélé (Francia) — 35,26 km/h

El profesor Jens Bangsbo, especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad de Copenhague, explicó a la BBC que el cambio no depende únicamente de la velocidad máxima alcanzada, sino de la capacidad para repetir esos esfuerzos durante un encuentro.

“Si nos fijamos en los delanteros del siglo pasado, podían caminar durante la mayor parte del partido, pero en unas pocas jugadas explotaban y tal vez marcaban un gol. Eso ya no existe”, afirmó el investigador.

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La UEFA registró en la Eurocopa 2024 unas 12 carreras por partido a 25 km/h o más, en un contexto de más partidos y mayor riesgo de lesiones musculares (REUTERS)

Según datos de la UEFA, durante la Eurocopa masculina de 2024 los futbolistas realizaron alrededor de 12 carreras por partido a velocidades iguales o superiores a 25 km/h, aunque la frecuencia varió según la posición dentro del campo.

Bangsbo resumió esa evolución al señalar que “en esencia, el fútbol actual se centra en la recuperación: la capacidad de recuperarse lo más rápido posible”.

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Más partidos y mayor riesgo de lesiones

El aumento de la intensidad también incrementó las exigencias sobre los futbolistas de élite. La organización internacional de futbolistas Fifpro sostuvo que las demandas actuales nunca han sido mayores y reclamó mayores garantías para el descanso y la recuperación.

Como ejemplo, el defensor neerlandés Virgil van Dijk acumuló 65 partidos entre su club y la selección durante la temporada previa al Mundial de 2026.

La cantidad de encuentros disputados por Virgil van Dijk refleja las crecientes exigencias físicas que enfrentan los jugadores de máximo nivel durante la temporada (REUTERS)

Un estudio encargado por la UEFA y publicado en 2023 detectó un aumento de las lesiones en los isquiotibiales durante las ocho temporadas anteriores. En seis de cada diez casos, los futbolistas sufrieron esas lesiones mientras corrían o realizaban sprints.

En ese contexto, Laitano advirtió que “los jugadores trabajan al límite. Sin un tiempo de recuperación adecuado, sus cuerpos colapsan”.

Carreras deportivas cada vez más extensas

Los avances en nutrición, preparación física y recuperación también permitieron prolongar la carrera de numerosos futbolistas. La edad promedio de las plantillas de la Liga de Campeones de la UEFA pasó de 24,9 años en 1992 a 26,5 años en 2018. Según datos de la FIFA, los tres Mundiales más recientes registraron las edades promedio más elevadas de la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Manuel Neuer integran el grupo de futbolistas que continúan compitiendo al máximo nivel después de los 40 años (REUTERS)

En la Copa del Mundo de 1990 participaron apenas siete jugadores de 35 años o más. En Qatar 2022 la cifra ascendió a 41, mientras que las listas oficiales del Mundial de 2026 incluyeron 72 futbolistas de esa edad y ocho jugadores de 40 años o más, el mayor registro histórico.

Laitano sostuvo que “los jugadores que se cuidan y siguen los protocolos adecuados de entrenamiento y recuperación tienen muchas más posibilidades de jugar a un alto nivel durante más tiempo que antes”.