Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

La diferencia de rendimiento puede superar los $5.000 mensuales entre la entidad con la tasa más baja y la más alta

El mercado de plazo fijo en pesos a 30 días exhibe diferencias marcadas entre entidades tradicionales y digitales, de acuerdo con los cuadros de tasas más recientes. Mientras los bancos de mayor volumen ajustaron sus rendimientos, las entidades digitales y financieras sostienen tasas superiores y buscan captar nuevos depósitos minoristas.

Según datos relevados por Infobae, la dispersión de tasas se refleja en el resultado concreto de invertir $1 millón a 30 días, lo que determina el monto final que recibe cada ahorrista según la entidad elegida. La brecha entre los bancos de mayor presencia nacional y las entidades digitales alcanza hasta ocho puntos porcentuales. Esta diferencia incide directamente en el rendimiento mensual que obtiene quien coloca sus fondos en plazo fijo.

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En el segmento de bancos tradicionales, las tasas informadas se ubican en niveles por debajo de los máximos de mercado. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa de 19%, lo que significa que quien deposita $1 millón recibe $1.015.616 tras un mes. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. establece su tasa en 17,5%, con un rendimiento de $1.014.384. El Banco BBVA Argentina S.A. paga 18,75%, generando $1.015.411 por el mismo período y monto. El Banco Santander Argentina S.A. fija su tasa en 16%, lo que representa $1.013.151. En el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa asciende a 21%, por lo que el rendimiento mensual llega a $1.017.260, uno de los valores más altos entre las entidades públicas provinciales.

El Banco Macro S.A. informa una tasa de 19,5%, lo que lleva el saldo a $1.016.027. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se posiciona en 17,2%, con un resultado de $1.014.251. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires paga 17%, alcanzando $1.014.110. El Banco Patagonia S.A. iguala la tasa de Santander con 16%, mientras que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubica en 17,5%, con un rendimiento idéntico al de Galicia.

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Las comparaciones con los datos difundidos por Infobae una semana atrás muestran una tendencia estable en la estructura de tasas para los bancos tradicionales, donde solo se observaron leves ajustes en el margen inferior del rango. El informe anterior indicaba que el Banco Santander Argentina S.A. pagaba 14,5%, mientras que ahora la entidad elevó su tasa a 16%. El resto de los bancos principales mantuvo tasas similares respecto a la semana anterior.

El panorama cambia al analizar a las entidades digitales, compañías financieras y bancos regionales. El Banco Bica S.A. y el Banco CMF S.A. lideran con una tasa de 22%, lo que permite obtener $1.017.808 por cada millón invertido. El Banco Comafi Sociedad Anónima ofrece 17%, mientras que el Banco de Comercio S.A. paga 19%. El Banco de Formosa S.A. y el Banco del Chubut S.A. se ubican en 18,5%. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se destaca con 20,75%, alcanzando $1.016.973.

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El Banco del Sol S.A. marca uno de los rendimientos más elevados del mercado con una tasa de 23%, lo que implica $1.018.356 por cada millón depositado. El Banco Dino S.A. informa una tasa de 20%, mientras que el Banco Hipotecario S.A. otorga 20,5%, generando $1.016.684. El Banco Julio Sociedad Anónima y el Banco Mariva S.A. ofrecen 19% y 21% respectivamente. El Banco Masventas S.A. paga 19%, y el Banco Meridian S.A. se ubica en 22,5%. El Banco Provincia de Tierra del Fuego alcanza el 19%. El Banco Voii S.A. y el Bibank S.A. igualan el 22% y 21% respectivamente.

Dentro del grupo de compañías financieras, Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. sobresalen con una tasa de 23%, lo que arroja $1.018.356 como saldo final después de 30 días por $1 millón invertido.

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De acuerdo con el relevamiento de Infobae, la diferencia entre la entidad que paga la tasa más baja y la que otorga la más alta supera los $5.200 en un mes para un monto de $1 millón. El Banco Santander Argentina S.A., con 16%, entrega $1.013.151, mientras que el Banco del Sol S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. ofrecen $1.018.356, lo que representa una brecha de $5.205.

Los bancos digitales y compañías financieras mantienen su liderazgo en el ranking de tasas, fenómeno que responde a su estrategia de captar nuevos depósitos en un contexto donde la competencia se centra en la administración de la liquidez y la captación de clientes minoristas. Según lo publicado por Infobae, la modalidad de constitución del plazo fijo en estas entidades es 100% online, lo que amplía el universo de ahorristas que acceden a mejores condiciones fuera de las entidades tradicionales.

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La comparación de tasas también abarca a bancos cooperativos y regionales que ofrecen condiciones competitivas dentro del sistema bancario argentino. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado iguala a los bancos internacionales en su tasa, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco Hipotecario S.A. superan el 20%.

La evolución de las tasas promedio en el último año muestra un descenso sostenido. En septiembre de 2025, el sistema bancario argentino alcanzó un máximo de 49,14% en la tasa promedio de plazo fijo a 30 días, según los registros citados por Infobae. Desde entonces, la tendencia descendente llevó la tasa promedio a ubicarse en torno al 19% en junio de 2026.

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En esa línea, las entidades tradicionales ajustaron sus tasas a la baja durante los últimos meses, mientras que los bancos digitales y compañías financieras conservaron tasas por encima del promedio general. Esta dinámica genera una distancia de hasta $7.000 en el rendimiento mensual entre la entidad que paga menos y la que paga más, de acuerdo a los datos del informe de Infobae.

El mercado de plazo fijo en pesos a 30 días mantiene diferencias notables según el tipo de entidad seleccionada para la inversión, y la competencia entre bancos tradicionales y digitales continúa vigente en el sistema financiero argentino.

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